Potsdam

Eine Pflegerin muss für 15 Jahre in Haft, weil sie im Potsdamer Oberlinhaus vier Menschen mit Behinderungen getötet hat. Über die Konsequenzen, die aus dieser Tat folgen, sprach die MAZ mit Janny Armbruster, der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen.

Frau Armbruster, das Urteil im Oberlin-Prozess ist gesprochen. Ist der Fall damit abgeschlossen?

Keinesfalls. Die Morde im Oberlinhaus bleiben hoffentlich ein schrecklicher Einzelfall. Doch gleichzeitig sind sie Ausdruck eines strukturellen Problems, das wir jetzt anpacken müssen. Der Fall hat uns gezeigt, dass wir den Gewaltschutz in Pflegeeinrichtungen verbessern müssen. Pflege bedeutet immer auch ein Machtgefälle zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen. Dafür müssen alle Beteiligten sensibilisiert werden. Was wir jetzt brauchen sind flächendeckend Gewaltschutzkonzepte in allen Einrichtungen. Einige haben diese bereits.

Wie könnten diese aussehen?

Sie müssten vor allem regelmäßige Weiterbildungen für das Personal beinhalten, in denen erörtert wird, wie gewaltfreie Unterstützung aussehen kann und wo Gewalt beginnt. Eine Bewohnerin nicht zu waschen, ist bereits Gewalt. Ein Miteinander auf Augenhöhe von Menschen mit und ohne Pflegebedarf sollte selbstverständlich werden. Erstere dürfen nicht allein als Kranke und zu Versorgende abgetan werden. Wünschenswert wäre auch das Wiederaufleben von sogenannten Ombudspersonen, also unabhängigen Ansprechpersonen als Bindeglied zwischen Kommunen und Pflegeeinrichtungen. Aber letztendlich ist das eigentliche Problem ein anderes.

Nämlich?

Weder Pflegekräfte noch vermehrte Kontrollen durch Behörden werden Verbrechen wie im Oberlinhaus verhindern können. Das Problem ist ein gesellschaftliches und viel grundlegender. Wenn wir die UN-Menschenrechtskonvention ernst nehmen, müssen wir dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt leben. Für viele heißt das, möglichst Zuhause oder in kleineren Einrichtungen. Dort ist die Gefahr derartiger Vorfälle geringer.

Wie ist das umsetzbar?

Momentan fehlt dafür Personal und Geld, aber auf dieses Ideal sollten wir hinarbeiten, indem wir Pflegeeinrichtungen öffnen. Menschen, die außerhalb dieser Einrichtungen leben, sollten die Pflegebedürftigen in das lokale Leben einbeziehen. Sie sollten nicht abgeschottet leben. Innerhalb und außerhalb der Einrichtungen können dazu alle etwas beitragen – ob als Einzelpersonen, Kommunen, Vereine oder Institutionen. All die engagierten Pflegenden, ihre Fürsorge sowie ihren Fleiß dürfen wir jetzt nicht an den Pranger stellen. Nicht allein die Pflegenden müssen weiter sensibilisiert werden, sondern auch die Gesellschaft. Ein inklusives Miteinander ist unser aller Aufgabe und die hört nicht mit dem Urteil und dem Medienrummel um den Oberlin-Prozess auf.

Von Judith von Plato