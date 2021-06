Potsdam

Das Oberlinhaus hat der Mitarbeiterin, die Ende April im Thusnelda-von-Saldern-Haus vier Menschen mit Behinderung getötet und eine weitere Heimbewohnerin schwer verletzt haben soll, die Kündigung ausgesprochen. Dagegen wehrt sich die beschuldigte Pflegerin mittels einer Kündigungsschutzklage. Am 10. Juni ruft das Arbeitsgericht Potsdam den Fall auf. Es handele sich dabei um einen Gütetermin, wie Gerichtssprecher Robert Crumbach der MAZ sagte.

Kündigung nur wenige Tage nach der Gewalttat

Der Frau sei nach der Bluttat durch die Oberlin-Gesellschaft „Lebenswelten“, zu der das Thusnelda-von-Saldern-Haus gehört, fristlos gekündigt worden – nach MAZ-Informationen sogar doppelt. Einmal verhaltensbedingt, einmal personenbedingt, nicht aber betriebsbedingt. Die erste Kündigung sei demnach bereits vier Tage erfolgt, nachdem die Beschuldigte der Haftrichterin vorgeführt und sogleich in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt worden war; die zweite drei Wochen nach der Tat. Das Oberlinhaus lehnte auf MAZ-Anfrage eine Stellungnahme zur Kündigung mit Verweis auf das laufende Verfahren ab.

Eine Güteverhandlung wird laut Arbeitsgerichtssprecher Crumbach angesetzt, wenn gekündigte Mitarbeiter ihre Entlassung nicht hinnehmen wollen. In der Regel wird dabei um eine Abfindung verhandelt. In diesem Fall ist nicht davon auszugehen, dass bereits am 10. Juni eine Entscheidung fällt. Zunächst wird es darum gehen, dass beide Parteien ihre Sach- und Rechtsauffassungen austauschen.

Rechtsanwalt will „ungewöhnlich umfangreich“ ausholen

Wie Henry Timm, der Rechtsbeistand der Beschuldigten, der MAZ ankündigte, werde er im Vergleich zu üblichen Güteterminen „ungewöhnlich umfangreich“ ausholen. „Meine Mandantin hat schließlich eine Beschäftigungszeit von 32 Jahren für das Oberlinhaus“, so Timm. Der Rechtsanwalt zweifelt an, „ob überhaupt die Voraussetzungen vorliegen, um dieses Arbeitsverhältnis außerordentlich zu beendigen zu können“.

Psychiatrischer Gutachter ist inzwischen beauftragt

Dabei spielt es offenbar auch eine Rolle, ob der Frau die ihr vorgeworfenen Taten nachgewiesen werden können und ob sie zum Tatzeitpunkt schuldfähig war – die Staatsanwaltschaft ermittelt noch immer. Weil die Beschuldigte unter einer psychischen Erkrankung leiden soll und Zweifel an ihrer Schuldfähigkeit bestehen, ist ein psychiatrisches Gutachten erforderlich. Der Sachverständige ist nach Informationen der MAZ inzwischen zwar beauftragt, Gesprächstermine sind aber noch nicht anberaumt. Der Beschuldigten steht es zudem frei, ob sie sich dem Gutachter anvertraut oder nicht. In letzterem Fall muss er seine Einschätzung der Schuldfähigkeit auf die Krankenakten – falls vorhanden – stützen.

Klarer Zusammenhang der Kündigung mit den Geschehnissen

Das Oberlinhaus hat in der Kündigung selbst keine Begründung abgegeben. Aber: „Im Anhörungsverfahren hat der Arbeitgeber meiner Mandantin Vorhalte gemacht, die in Zusammenhang mit den Feststellungen stehen, die die Polizei in der dritten Etage des Thusnelda-von-Saldern-Hauses getroffen hat“, so Timm, „ich habe mehrmals den Versuch unternommen, mit dem Oberlinhaus ins Gespräch zu kommen, aber das Oberlinhaus hat alles abgeblockt. Deshalb bleibt keine andere Möglichkeit, als das Arbeitsgericht um Hilfe zu bitten.“

Rechtsanwalt deutet Versäumnisse des Oberlinhauses an

Eine nicht bewiesene Tat, eine psychiatrisch noch nicht begutachtete Beschuldigte: „Ein überaus atypischer Fall“ vor dem Arbeitsgericht, sagt Rechtsanwalt Timm. Ein weiterer Aspekt, den es in diesem Fall zu beachten gilt: „Das Arbeitsgericht wird sich auch damit beschäftigen müssen, ob der Arbeitgeber es versäumt hat, Maßnahmen zu ergreifen, um solche Geschehnisse zu verhindern“, sagt Timm, „es wird zu prüfen sein, ob hier etwaige Mechanismen nicht gegriffen haben, zum Beispiel die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers.“

Schreckenstat im Oberlinhaus hatte Potsdam tief erschüttert

Am Abend des 28. April soll die langjährige Pflegerin im Thusnelda-von-Saldern-Haus vier ihr anvertraute Menschen mit Behinderung mit einem Messer getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt haben. Die 51-Jährige soll daraufhin nach Hause gefahren sein und sich dort ihrem Ehemann offenbart haben. Die Polizei traf um kurz nach 21 Uhr am Tatort ein und sicherte bis weit in den nächsten Tag hinein Spuren. Die Tat erschüttert Potsdam: Über Tage hinweg kamen Menschen zum Thusnelda-von-Saldern-Haus, legten Blumen, Kerzen und Botschaften nieder. Nach einer Andacht am 29. April in der Oberlinkirche in kleinem Kreis gedachten das Oberlinhaus, Angehörige, Mitarbeitende und Vertreter aus Politik und Gesellschaft der Opfer am 6. Mai in der Nikolaikirche.

Selbst für die Ermittler ist das Verbrechen außergewöhnlich. Es habe im Bereich der Staatsanwaltschaft Potsdam in den vergangenen Jahrzehnten keinen Fall gegeben, bei dem ein Mensch so viele andere Menschen getötet hat, sagte Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann.

Von Nadine Fabian und Torsten Gellner