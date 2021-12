Potsdam

Fünfzehn Jahre Freiheitsstrafe und die Unterbringung im Maßregelvollzug einer psychiatrischen Klinik: Das Urteil im Oberlin-Prozess ist gesprochen, doch welches Bild am Ende von Ines R. (52) bleibt, das muss nun jeder der Menschen, die Anteil an diesem aufwühlenden Strafverfahren genommen haben, für sich selbst entscheiden.

Pflegerin, Kollegin, Mutter, Leidende – Mörderin

Ist es das Bild der aufopferungsvollen Pflegerin, die ihren Schützlingen nichts abschlagen konnte?

Ist es das Bild der versierten und verlässlichen Kollegin, die stets zur Stelle war, selbst dann noch, wenn sie selbst kaum mehr Kraft hatte?

Ist es das Bild der liebenden Mutter, der patenten Ehefrau, der mitfühlenden Freundin?

Das der seit Kindheitstagen Leidenden, von Ängsten und finstersten Fantasien Gequälten, von stiller Wut Zerrissenen?

Oder ist es das Bild der Mörderin, die am Abend des 28. April 2021 im Thusnelda-von-Saldern-Haus vier arg- und wehrlosen Menschen mit Behinderungen das Leben nahm und eine Bewohnerin schwer verletzte? Das Bild einer Frau, die mit unbedingtem Tötungswillen, wie es das Gericht in seinem Urteil formuliert, von Zimmer zu Zimmer ging, die an die Betten der Schwächsten trat, ihnen das Messer an den Hals setzte und sich wunderte, wie leicht es doch ist, ein Leben auszulöschen?

Für die Schwurgerichtskammer am Landgericht Potsdam, vor der sich Ines R. seit Ende Oktober zu verantworten hatte, ist sie all das. Vielleicht entschließt sich der Vorsitzende Theodor Horstkötter genau deshalb, der anderthalbstündigen Urteilsverkündung einige persönliche Bemerkungen hintan zu stellen. Da ist zum einen der Dank an alle Verfahrensbeteiligten. Der Richter spricht der Staatsanwaltschaft, der Nebenklage und der Verteidigung seinen Respekt aus: Es sei nicht selbstverständlich, wie diszipliniert und sachlich dieses fordernde und kompakte Verfahren durchgeführt worden sei.

Hohe Arbeitsbelastung könnte ein Impuls gewesen sein

Und da ist der Wink ans Oberlinhaus, das während des Prozesses harscher Kritik ausgesetzt war. Ehemalige und aktuelle Mitarbeitende berichteten im Zeugenstand von einer wiederkehrenden Überbelastung durch zu wenig Personal. Die Kammer nimmt die Schilderungen der vor der Bluttat herrschenden Arbeitsbedingungen im Wohnpflege-Bereich des Thusnelda-von-Saldern-Hauses offensichtlich so ernst, dass der Vorsitzende noch einmal klarstellt: Dass ein Mensch, der über Jahre hingebungsvoll gepflegt hat, zu solch einer Gewalttat fähig ist, sei nur schwer erklärlich. „Wir sind uns als Schwurgericht der Tatsache bewusst, dass man vermutlich nie bis ins Allerletzte begründen kann, was einen Menschen in solch einem Moment antreibt.“ In diesem Verfahren könne man aber zum einen als sichere Wahrheit annehmen, dass die psychische Störung der Angeklagten, dass ihre mangelnde Affektsteuerung und Impulskontrolle die tiefere Ursache sind. Und dass zum anderen „ein Impuls auch von ihrer hohen Arbeitsbelastung gesetzt sein könnte“. Das Verfahren habe gezeigt, „dass das Oberlinhaus aus dem Geschehen heraus auch seine Schlüsse gezogen“ und nach der Tat für eine bessere personelle Ausstattung in der Wohnpflege gesorgt hat.

„Ihnen wünsche ich auch, dass Sie den inneren Frieden finden“

Zuletzt wendet sich der Vorsitzende den Angehörigen der Opfer und auch der Angeklagten zu. Dass sie es am Ende doch noch geschafft hat, in ihrem letzen Wort um Entschuldigung zu bitte, rechnet die Kammer der Angeklagten an. „Ich hoffe, dass diese Entschuldigung dazu führt, dass die Angehörigen in ihrer tiefen Trauer den Weg finden können, mit dieser Sache abzuschließen – auch wenn es sie noch lange, lange beschäftigten wird“, sagt Horstkötter. „Ich hoffe, dass der Endpunkt dieses Verfahrens und die Entschuldigung von Frau R. dazu beitragen, dass sie ihren inneren Frieden in dieser Sache finden können.“ Auch an Ines R. wendet sich der Vorsitzende mit persönlichen Worten. „Ihnen, Frau R., wünsche ich auch, dass Sie den inneren Frieden finden, den Sie so lange gesucht haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dabei Menschen an Ihrer Seite haben, die Ihnen auf dem Weg dahin helfen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute.“

Wie weit der Weg für Ines R. ist, ist ungewiss. Sie gilt weiterhin als akut und extrem psychisch belastet. Ihre Gewaltprognose ist negativ: Es sei zu befürchten, dass sie auch in Zukunft erhebliche Straftaten begeht. Daher hat das Gericht die Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet – das bedeutet, Ines R. kann frühestens nach Ende der Freiheitsstrafe entlassen werden. Die Entlassung erfolgt aber nicht automatisch, sie hängt von der Prognose der Ärzte ab. Wenn die Strafe abgelaufen ist, wird regelmäßig erneut darüber entschieden werden, ob die Gründe für die Unterbringung noch vorliegen oder ob sie fortgefallen sind.

Von Nadine Fabian