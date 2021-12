Potsdam

Sie hatten es sich schön gemacht da oben auf der dritten Etage, dafür ist die Wohnpflege bekannt. Die Station soll für die behinderten Menschen, die dort leben, ein Zuhause sein. Mit Lichterketten, mit Familienfotos, Tierpostern und Kinderzeichnungen an den Wänden dekorieren die Pflegekräfte gegen den Krankenhaus-Charme an. Am Abend des 28. April stehen noch die Osterhasen auf den Tischen. „Es war surreal“, sagt Matthias B. (43). „Alles war so gemütlich – und der Horror hinter den Türen.“

Einsatzwagen startete spät in Richtung Oberlinhaus

Matthias B. ist einer von den Polizisten, die am 28. April auf das Stichwort „hilflose Person“ hin zum Oberlinhaus ausrücken. Den Notruf, der zuvor in der Leitstelle eingegangen war, kann wohl niemand so recht glauben. Thimo R. (57) hatte um 20.50 Uhr mitgeteilt: „Meine Frau kam gerade völlig durch den Wind, völlig psychotisch von der Arbeit und hat mir erzählt, sie hat auf der Arbeit ein paar Leuten die Kehle durchgeschnitten.“ Der Anruf dauert eine Minute und 58 Sekunden. Wie auf der Wache aus „ein paar Leuten“ mit aufgeschlitzter Kehle eine „hilflose Person“ werden kann, bleibt am achten Verhandlungstag im Oberlin-Prozess vor dem Landgericht Potsdam offen. Ebenso wird nicht thematisiert, weshalb sich der erste Einsatzwagen erst um 21.07 Uhr – eine Viertelstunde nach dem Notruf – in Richtung Babelsberg in Bewegung setzt.

Im Mordprozess gegen die Pflegehilfskraft Ines R. (52), die im Thusnelda-von-Saldern-Haus vier ihr anvertraute Menschen mit Behinderungen getötet und eine Bewohnerin lebensgefährlich verletzt haben soll, hat die Schwurgerichtskammer kurz vor Ende der Beweisaufnahme neun Polizeibeamte als Zeugen vernommen. Gemessen an deren Schilderungen ergibt sich das Bild einer ungeschickten, womöglich überforderten Einsatztruppe.

Achter Verhandlungstag im Oberlin-Prozess. Der Angeklagten wird vorgeworfen, vier schwerst behinderte Menschen getötet und eine Person schwer verletzt zu haben. Quelle: Nadine fabian

Domenic B. (23) ist mit einem Kollegen der erste Polizist am Tatort. Erst finden die beiden den Eingang nicht, dann werden sie nicht eingelassen. Nach etwa fünf Minuten habe man ihnen die Tür geöffnet. Altenpflegerin Irma O. (27) führt die Beamten ins Zimmer von Lucille H. (42), mutmaßlich das erste Opfer. Nachdem er seinem Vorgesetzten von einer leblosen Person „mit Schnittverletzungen“ berichtet hatte, erhält Domenic B. den Auftrag, die übrigen Zimmer zu prüfen. „Ich habe mir die Pflegerin genommen und bin mit ihr von Zimmer zu Zimmer gegangen.“ So habe er drei weitere Opfer entdeckt. „Kurz darauf haben wir abgebrochen.“ In das Zimmer ganz hinten am Ende des Flures schauen die Polizisten gar nicht erst – man habe gedacht, dort sei das Bad. Auch die Zimmer im zweiten Flur auf der Etage lassen sie außer acht. Sie werden erst von nachgerückten Kollegen überprüft.

Als Polizist am Tatort im Oberlinhaus: „Als wäre es ein schlechter Film“

Zur Verstärkung gehört Matthias B. – er nimmt sich das Zimmer am Ende des Ganges vor. Es ist das Zimmer von Elke T. (41), die den Anschlag überlebt hat und hilflos mit aufgeschnittenem Hals in ihrem blutverschmierten Bett liegt. Dass sie noch lebt, erkennt Matthias B. nicht, er ruft den Kollegen zu, er habe eine weitere Tote gefunden. Domenic B. eilt herbei. „In dem Moment war das für mich alles surreal,“ sagt auch er, „als wäre es ein schlechter Film. Die Dame hatte die Augen offen. Als ich sie anblickte blinzelte sie – da war für mich klar, die Dame lebt noch.“

Polizist wundert sich, wer der Mann ist, der plötzlich neben ihm steht

Die Polizisten leiten lebensrettende Maßnahmen ein, versorgen die Wunde mit Einwegwindeln, weil nichts anderes zur Hand ist. Der Rettungsdienst kommt erst einmal nicht – er ist noch gar nicht angefordert worden. Dafür spaziert der von der Pflegerin kontaktierte Hausarzt unbehelligt über die Station und steht plötzlich neben den um Elke T. bemühten Beamten. Er habe sich gewundert, wer der große, völlig ruhige Mann sei, sagt Matthias B. – immerhin hätte ja auch noch ein Tatverdächtiger im Haus sein können. Der Rettungsdienst trifft laut Polizeiprotokoll um 21.35 Uhr ein.

Die Tat löste weit über die Potsdamer Stadtgrenzen hinaus Trauer und Entsetzen aus. Quelle: Julius Frick

Auch Mandy B. (33) und ihre Kollegin Lisa-Marie W. (25) erhalten am Abend des 28. April den Einsatzbefehl „hilflose Person“. Sie werden zu der Anschrift geschickt, die der Anrufer den Kollegen von der Leitstelle diktiert hatte. „Es war bekannt, dass er gesagt hat, seine Frau habe ihm mitgeteilt, dass sie jemandem die Kehle durchgeschnitten hat“, sagt Mandy B. Die Leitstelle habe ihn angewiesen, auf seine Frau aufzupassen, „dass sie sich nichts antut“.

Sie sagte „aus dem Nichts“ heraus, sie habe vier Menschen getötet

Thimo R. öffnet den Polizistinnen das Gartentor, erklärt, seine Frau sei im Haus, der Sohn bei ihr. „Sie stand in der Küche angelehnt und hat geraucht“, sagt Mandy B., „sie wirkte auf uns sehr abwesend.“ Die Polizistinnen bringen Ines R. in den Flur, „dass sie fernab von allen Gegenständen ist, die uns gefährden konnten“. Man habe sie im Flur sitzen und weiter rauchen lassen, habe sie über ihre Rechte belehrt. „Es wirkte, als ob sie es verstanden hat, sie hat kaum bemerkbar genickt“, sagt Mandy B. „Ihr Mann hat dann für sie festgelegt, dass sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht.“ Dennoch habe Ines R. den Beamten „aus dem Nichts“ gesagt: „Ich habe vier Menschen die Kehle durchgeschnitten.“ Danach sei wieder Ruhe gewesen.

Psychiatrisches Gutachten steht unmittelbar bevor

Die Aussage der Angeklagten ist kein Geständnis im juristischen Sinne, könnte aber Aufschluss über ihre Verfassung unmittelbar nach den ihr vorgeworfenen Taten geben. Die Anklage geht bis dato davon aus, dass Ines R., die seit ihrer Kindheit unter psychischen Problemen leidet und derzeit in einer Fachklinik untergebracht ist, zum Tatzeitpunkt nur vermindert schuldfähig war. Die spontane Aussage im Flur ist daher für die Begutachtung der Beschuldigten von Bedeutung.

Die Polizistin ist bereits die zweite Zeugin, die dem Ehemann der Beschuldigten widerspricht. Thimo R. hatte vor Gericht ausgesagt, dass seine Frau so verwirrt nach Hause gekommen sei, dass sie nicht habe sagen können, was genau im Oberlinhaus geschehen war. Auch die Verteidigung beruft sich darauf, dass sich Ines R. an nichts erinnern könne. Der Prozess wird am Donnerstag, 9. Dezember fortgesetzt. Für diesen Tag ist das psychiatrische Gutachten der Psychiaterin Cornelia Mikolaiczyk angekündigt.

Von Nadine Fabian