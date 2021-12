Potsdam

Das Lachen war der Auslöser. So hat es Ines R. (52) zu Protokoll gegeben. Christian S. (35) habe gelacht – war das sein Todesurteil?

Er war auf der Station der Sonnenschein, brabbelte zufrieden vor sich hin, freute sich über Geräusche – über den Regenmacher an seinem Bett, über den Lärm, der von der Straße heraufwehte. Christian S. lachte viel. Er ist der erste, zu dem Ines R. am 28. April ins Zimmer geht. Sie würgt den jungen Mann, bis er blau anläuft – das erzählt sie später der Gerichtspsychiaterin. Sie habe geglaubt, Christian S. sei tot und habe das Zimmer verlassen. Als sie dorthin zurückgekehrt sei, habe er aber „quietschfidel“ dagelegen und sie angelacht. Das habe sie so wütend gemacht, „dass der noch die Frechheit besessen hat zu leben“. Da sei sie ausgerastet. Da habe sie das Messer geholt.

Erheblich verminderte Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit

Am neunten Verhandlungstag im Oberlin-Prozess hat die renommierte Gerichtspsychiaterin Cornelia Mikolaiczyk das Wort. Ihr Gutachten fußt auf Krankenakten, die bis in die Jugend der Angeklagten zurückreichen. Sie hat mehrmals mit ihr gesprochen, Tests durchgeführt, den Prozess beobachtet, Zeugen befragt. Die Expertin bescheinigt der Angeklagten eine erheblich verminderte Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit zur Tatzeit.

Laut Gutachterin leidet die Angeklagte unter dem Borderline-Syndrom – eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Ines R. sei nur begrenzt in der Lage, auf Belastung zu reagieren, habe ein geringes Selbstwertgefühl, wenig Zugang zu den eigenen Gefühlen. Sie könne sich von Affekten nicht angemessen entlasten – Impulsausbrüche waren in der Vergangenheit allerdings nur gegen sich selbst gerichtet. Im Frühjahr 2021 änderte sich das. Wie im Prozess jetzt bekannt wurde, hat Ines R. eine Woche vor der Bluttat bereits versucht, eine Bewohnerin mit Medikamenten zu vergiften. Danach hat sie offenbar auch den Versuch unternommen, einen Patienten zu ersticken.

Die Bluttat vom 28. Aprl 2021 hatte weit über die Potsdamer Stadtgrenzen hinaus Entsetzen, Wut und Trauer ausgelöst. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Verteidiger der Angeklagten hatte bislang stets betont, sie könne sich an die ihr vorgeworfene Tat nicht erinnern. Gemessen daran hat sie der Gutachterin überraschend detailliert Auskunft gegeben. So hat sie geschildert, dass sie sich gewundert habe, dass „das“ so einfach gehe, dass das Messer so scharf sei, dass ein Schnitt genüge und die Menschen verbluten. Das Messer habe sie seit ein paar Wochen zum Selbstschutz dabei gehabt. Der dunkle Oberlin-Parkplatz habe ihr Angst gemacht. Sie habe auf Anraten ihres Mannes extra ein Messer mit kurzer Klinge gewählt und in ihren Beutel gesteckt – eines, das ihr die Polizei nicht abnehmen würde. Meist habe sie das Messer bei ihren Sachen im Spind gelassen.

Sie sagt, sie habe dabei nichts empfunden

Am 28. April nimmt Ines R. das kleine, sehr scharfe Messer mit auf die Station und schneidet damit fünf Menschen die Kehle durch. Sie sagt, sie habe dabei nichts empfunden. Sie sagt, es sei ihr völlig unverständlich, weshalb sie „das“ gemacht habe – irgendwann habe sie keine Lust auf mehr gehabt. Sie habe sich gesagt: „Fünf reichen mir“. Sie sei nach Hause gefahren und habe ihrem Mann gesagt, sie habe gerade fünf Menschen umgebracht.

Die psychiatrische Gutachterin Cornelia Mikolaiczyk (l.) – hier mit der Anklageverfasserin Maria Stiller und einen weiteren Vertreter der Staatsanwaltschaft – hat mehrmals mit der Angeklagten gesprochen. Quelle: Julius Frick

Ines R. zeigt laut der Gutachterin ein gespaltenes Ich – sie selbst spreche über „die eine Ines“ und „die andere Ines“. Sie sei „immer, immer, immer“ wütend gewesen, ihr ganzes Leben lang – aber nur innerlich. Die andere Ines schütze sie und übernehme in Situationen, in denen sie hilflos sei. Wenn sie nicht mehr könne. Wenn sie sich sage „Häng dich auf!“ – „So einen kranken Kopf“, sagt Ines R. der Gutachterin, „kann man doch nur auf den Müll schmeißen.“ – Laut Cornelia Mikolaiczyk sei die Störung zwar psychosenah, aber keine Psychose: „Eine Schizophrenie liegt definitiv nicht vor.“ Es handle sich um eine Abspaltung, eine Art Abwehrreaktion.

„Wenn du das machst, bist du ein Monster“

Ines R. hat ausführlich von ihren Gewaltfantasien berichtet. Ende 2009/Anfang 2010 hatte sie bereits ihrer damaligen Psychoanalytikerin anvertraut: „Ich habe schreckliche Vorstellungen, ich könnte meine Patienten massakrieren.“ Spätestens 2012 wurden die Fantasien stärker. Sie habe immerzu davon geträumt, die Behinderten umzubringen, habe es aber noch geschafft, in die Klinik zu gehen, „bevor jemandem etwas passiert“. Sie habe sich gesagt: „Wenn du das machst, bist du ein Monster, dann müssen sie dich wegsperren.“

Gewaltfantasien betreffen auch den behinderten Sohn

Die Gewaltfantasien betreffen nicht nur die ihr im Oberlinhaus anvertrauten Menschen. Ines R. hat sich auch vorgestellt, ihren ältesten, ebenfalls behinderten Sohn zu töten – zu erwürgen. Denn: „Wenn er nicht mehr wäre, wären alle Probleme gelöst.“ An erster Stelle habe sie ihre Fantasien aber auf die Mutter gerichtet: Sie habe sie gehasst wie die Pest, sich aber gesagt, dass sie „wegen der blöden Kuh“ nicht ins Gefängnis gehe. Auch hier wurde Ines R. konkret: Würgen sei „viel zu nah“ für die Mutter, „etwas mit einem Messer“ sei besser oder„etwas auf den Kopf hauen“. All diese Fantasien seien immer wieder aufgetaucht, sie habe sie aber im Griff gehabt. Nach dem Klinikaufenthalt 2012 hätten sie einfach zu ihr gehört. Darüber gesprochen hat sie danach nie wieder: „Sie hat ein wichtiges, extrem belastendes Symptom ihrer Erkrankung nie thematisiert.

Mitgefühl lässt Ines R. nicht erkennen

Die Tat sei nicht geplant gewesen: Sie habe „das“ nicht vorgehabt, sei ohne Vorsatz zur Arbeit gegangen. Die Opfer habe sie „völlig willkürlich“ ausgesucht. Mitgefühl lässt Ines R. in ihren Gesprächen mit der Gutachterin nicht erkennen – sie sagt sogar offen, dass sie keine Empathie für die Opfer empfinde. „Da muss noch viel passieren“, sagt Cornelia Mikolaiczyk. „Auch die Gewaltfantasien bestehen in einer gewissen Weise fort – ich bin davon überzeugt, dass die schwerwiegende Krise dieser Erkrankung noch nicht überwunden ist.“

Ines R. sei weiterhin eine Gefahr für sich selbst – und auch für andere. „Es scheint eine Steigerung zu bestehen“, so die Expertin. „Sie hat jetzt eine Grenze überschritten und die Wut, die immer, immer, immer in ihr war, ausgelebt. – Im Grunde genommen hat sie ja nichts mehr zu verlieren.“ Vor Prozess-Beginn hat Ines R. einen Oberarzt der Klinik tätlich angegriffen. Im November hat sie sich Verletzungen an beiden Armen zugefügt, hat ihre Aggressionen auch an Möbeln ausgelassen und andere Patienten aufgefordert, mitzumachen. „Da ist noch etwas ziemlich Entgrenztes“, so Cornelia Mikolaiczyk. „Sie muss noch einen weiten Weg gehen.“ Die Gutachterin rät zu einer Behandlung im Maßregelvollzug: „Ich empfehle die Unterbringung.“ – Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt. Dann muss das Gericht zunächst über einen Antrag der Verteidigung auf eine erneute Begutachtung der Angeklagten entscheiden.

