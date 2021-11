Potsdam

Einmal, sie standen mit der Behandlung noch ganz am Anfang, einmal habe sie gesagt: „Ich habe schreckliche Vorstellungen, ich könnte meine Patienten massakrieren.“ Zehn, elf Jahre sei das jetzt her. Sie habe es danach nicht noch einmal gesagt, in keiner ihrer vielen Sitzungen – vielleicht misst die Psychoanalytikerin dieser Preisgabe deshalb bis heute kaum Bedeutung bei: „Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht von jemand anderem an den Rand der Verzweiflung gebracht wird und sagt: Ich könnte dich an die Wand klatschen“, sagt sie. „Aber man tut es nicht. Es ist ein Unterschied zwischen Fantasie und Realität.

Doch Ines R. (52) hat Ernst gemacht und am Abend des 28. April im Oberlinhaus fünf arg- und wehrlose Menschen mit Behinderungen in ihren Betten mit einem von Zuhause mitgebrachten Küchenmesser angegriffen. Vier ihrer Opfer verbluteten, eines überlebte dank einer Notoperation. Die Pflegerin muss sich nun wegen Mordes vor dem Landgericht Potsdam verantworten, ihre Schuldfähigkeit steht in Frage. Seit ihrer Festnahme ist sie in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Erste öffentliche Gefühlsregung der Angeklagten

Der zweite Verhandlungstag ist vier Frauen vorbehalten, die die Beschuldigte seit Jahren begleitet haben. Die Psychoanalytikerin, an die sich Ines R. Ende 2009 wandte und die sie bis 2018 einmal pro Woche „immer pünktlich“ aufgesucht hat, der sie anvertraute, in Erregungszuständen tausend Stimmen zu hören und immer wieder mit Suizidgedanken zu spielen. Zwei Kolleginnen, die zu engen Freundinnen geworden sind und Ines R. mit ihren Aussagen zu Tränen rühren – die erste Gefühlsregung, die die Angeklagte, die seltsam fokussiert und gefasst wirkt, öffentlich zeigt. Den Anfang macht die Leiterin des Thusnelda-von-Saldern-Hauses, in dem Ines R. seit dem Jahr 2010 tätig war. Heike Judacz (50) beschreibt die Angeklagte als erfahrene, zugewandte Pflegerin, sie habe „einen tollen Draht“ zu den Bewohnern gehabt, sei umsichtig gewesen: „Die Pflege lag ihr.“ Auch von den Angehörigen sei ihr nie etwas anderes zu Ohren gekommen. Daher sei sie umso schockierter von der Tat.

Von psychischen Problemen oder einer Erkrankung habe sie nichts gewusst – als Vorgesetzte nichts wissen dürfen. Zu einer möglichen Überlastung wie von der Verteidigung und selbst in der Anklage angeführt, sagt Heike Judacz, sie habe von Ines R. nie eine Überlastungsanzeige erhalten, sie räumt aber ein: „In der Pflege gibt es keine Schonplätze“. Der Beruf sei fordernd, es komme immer wieder zu Personalengpässen, die auf die Schnelle nicht zu kompensieren seien, so dass sich mitunter zwei Pflegekräfte allein um 20 Bewohner kümmern müssen. „In der Altenpflege“, sagt Heike Judacz, „ist einer für 60, 70 Klienten zuständig.“ So gesehen habe man es im Thusnelda-von-Saldern-Haus noch gut. „Wenn ich entscheiden könnte, würde ich liebend, liebend gern mehr Pflegekräfte einstellen.“ Die Träger würden aber nicht mehr finanzieren. Nach einem Blick in den Dienstplan könne sie sagen, dass Ines R. in den vergangenen drei Jahren kaum Überstunden angesammelt habe.

Kolleginnen schildern beklemmende Zustände

Dem widersprechen die beiden in den Zeugenstand gerufenen Kolleginnen der Angeklagten, die offenkundig „kein einfaches Verhältnis“ zur Hausleitung pflegen. Was sie schildern, ist beklemmend.

Franziska S. (37) hat nach rund anderthalb Jahren im Thusnelda-von-Saldern-Haus gekündigt. „Dafür gab es viele Gründe“, sagt die Krankenschwester, vor allem aber ihr Gewissen. „Wenn Sie eine Weile zu zweit arbeiten und den Bewohnern keine Lebensqualität mehr bieten können, sondern sie nur noch abarbeiten... – Jeder, der ein Gewissen hat, kann das nicht ertragen. Auch Ines hatte damit zu kämpfen.“

Franziska S. ist eine mustergültige Zeugin für die Verteidigung: Sie erklärt nicht nur, dass das Personal „nicht ausreichend“ und der Dienst zu zweit eher an der Tagesordnung als die Ausnahme war. Sie redet auch von Cliquenwirtschaft, von einem „System, das sich über Jahre aufgebaut hat – von einem Gefühl der Machtlosigkeit. „Ich bin jemand, der den Mund aufmacht“, sagt Franziska S., „ich habe versucht, etwas zu ändern, aber ich habe es nicht geschafft.“

„Sie hatte Phasen, da hatte sie das Gefühl, sie löst sich auf“

Franziska S. – das ist hier zu erwähnen, weil sie es selbst thematisiert – ist eine Frau, die mit psychischen Problemen ringt, die oft die Arbeitsstelle gewechselt hat. Sie sagt: „Es ist schwierig, in diesem Beruf zufrieden zu sein.“ Sie sagt auch: „Es ist ja nicht alles schlecht gewesen in diesem Haus“ – und lässt keinen Zweifel daran, dass Ines R. einen großen Anteil an den guten Dingen hatte. Nicht nur für die Bewohner, auch für die Kollegen sei sie eine Mutterfigur gewesen. „Sie hat eine Stärke und Ruhe rübergebracht, so dass man wusste, man kann ihr vertrauen. Ines hat alle an die Hand genommen.“ Dass ihre Freundin seelische Probleme hat, habe sie Kollegen und Bewohnern gegenüber immer zu verbergen versucht: „Sie hatte Phasen, da hatte sie das Gefühl, sie löst sich auf.“

Kollegin spricht von anhaltender Überforderung: „Das war die Hölle“

Auch Kathrin R. (55) war im Thusnelda-von-Saldern-Haus im Dienst, kennt die Angeklagte seit 30 Jahren, weiß seit einigen wenigen von ihrem Leiden. „Wie viel sie arbeiten muss, dass sie fast allein ist, dass ihr die Arbeit über den Kopf wächst“ – das sei hingegen oft Thema gewesen. „Ich konnte das nachvollziehen“, sagt Kathrin R., „ ich habe es selbst erlebt. Das war die Hölle.“ Sie habe ihre Not oft angesprochen: „Unsere Leitung hat das einfach ignoriert. Es hieß: Das ist so, da musst du jetzt durch, wir haben keine Leute – das können wir jetzt nicht ändern.“

Sie habe mit Ines R. mehrmals darüber geredet, zu kündigen, sich etwas Neues zu suchen: „Ich weiß nicht, warum sie das nicht gemacht hat. Vielleicht, weil wir eine Verantwortung für unsere Bewohner haben, weil wir ihnen emotional verbunden sind.“ – Und das sei Ines R.: „Sie hat die Bewohner geliebt – und die Bewohner sie.“ – Der Prozess wird am 16. November fortgesetzt.

Von Nadine Fabian