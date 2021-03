Babelsberg

An der Glasmeisterstraße sollen alle Bauten auf dem früheren Gaswerk-Gelände bis Anfang April abgerissen sein. Dann ist alles platt, auch der historische Gasometer-Sockel – das einzige historische Überbleibsel aus der Zeit des Werksbetriebes zwischen 1870 und 1924. Dafür hat es nach Angaben der SIM Holding GmbH Jena als Projektentwickler des neuen Oberlin-Campus keine Nachnutzungsmöglichkeit gegeben. Die SIM hat mit Oberlin die Oberlinhaus Grundstücks GmbH gebildet.

Noch keine Bauanträge eingereicht

SIM-Geschäftsführer Benjamin Spieler sagte der Märkischen Allgemeinen Zeitung, dass noch keine Bauanträge bei der Stadt eingereicht wurden, der Bebauungsplan aber „in den nächsten Wochen und Monaten“ fertiggestellt werden soll. Seine Aufstellung war in der Stadtverordnetenversammlung bereits im August 2020 beschlossen worden. Mit einer Genehmigung rechnet Spieler erst im zweiten Quartal 2024. „Aber dieser Zeitplan ist uns deutlich zu lang“, sagte Spieler. Zumindest für die geplante Kindertagesstätte hoffe man auf eine vorgezogene Baugenehmigung, sodass die Kita 2024 bereits fertiggestellt sein kann.

Das alte Gaswerksgelände auf einem Luftbild von 1925; da war das Werk schon stillgelegt. An der Glasmeisterstraße sieht man den Gasometer, die reich verzierten Schornsteine und einen Wasserturm. Im unteren Bild: die Johannsenstraße. Quelle: PotsdamWiki/Adolf Pitsch

Keine illegalen Bewohner mehr

Das Grundstück ist vor Beginn der Abrissarbeiten Anfang Januar mehrfach durch Mitarbeiter der städtischen Behörden, des Oberlinhauses, der Planungsbüros und Baufirmen kontrolliert worden, ohne dass man noch illegale Bewohner fand. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Hinweise gegeben, dass Obdachlose vor allem in verlassenen Bürogebäuden lebten. Mehrfach hat es auf dem Gelände gebrannt, teils kurz hintereinander.

Der Abriss ist nicht unproblematisch, weil die Gebäude „bauzeit- und nutzungstypische Schadstoffe“ enthalten, also Asbest in den Gebäuden aus DDR-Zeiten und Rückstände aus der Vergasung von Kohle zu Betriebszeiten. Deshalb tragen die Arbeiter Schutzausrüstungen. Der Abriss wurde durch die Genehmigungsbehörden hinsichtlich Naturschutz und Entsorgung mit Auflagen erlaubt, „in einem vernünftigen Umfang“, wie Spieler es umschreibt. Die Bauaufsicht der Stadt kontrolliert das.

Mit Wasser versucht man, die Staubentwicklung beim Abriss so gering wie möglich zu halten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Komplett neues Quartier

An der Glasmeisterstraße soll ein attraktives Quartier mit öffentlichen Nutzungen sowie mit Wohnungsbau entstehen. Das Oberlinhaus platzt auf dem angestammten Gelände an der Rudolf-Breitscheid-Straße aus allen Nähten und will auf dem nahe gelegenen Standort medizinisch-therapeutische Nutzungen sowie Dienstleistungs- und Serviceangebote des Oberlinhauses einrichten. Darüber hinaus ist die Errichtung einer Kindertagesstätte sowie Wohnraum für Menschen mit besonderer Förderbedürftigkeit geplant. Auch Wohnungen außerhalb der Oberlin-Nutzung sollen entstehen.

Im Süden des Areals strebt die Stadtverwaltung überdies an, einen Standort für eine Schule zu sichern. „Der avisierte Standort stellt eine letzte maßgebliche Potenzialfläche für die Unterbringung von öffentlicher Infrastruktur im unmittelbaren Nahbereich des Zentrums von Babelsberg dar“, sagt Baudezernent Bernd Rubelt. Zu deutsch: Anderswo findet sich im Kern von Babelsberg kein Platz mehr für eine Schule oder andere große öffentliche Zwecke.

Die Entwurfsplanung für die Gebäude stammt vom Architekturbüro Max Dudler, dessen Konzeptstudie schon seit einem Jahr vorliegt, aber bis heute nicht öffentlich gemacht wird.

Von Rainer Schüler