Potsdam

Vor dem Potsdamer Landgericht findet heute der neunte Verhandlungstag im Oberlin-Prozess statt. Dieser Termin ist mit besonderer Spannung erwartet worden, denn die Gerichtspsychiaterin Cornelia Mikolaiczyk soll nun ihr Gutachten zur Angeklagten vorstellen. Die Anklage geht bis dato davon aus, dass Ines R. (52), die seit ihrer Kindheit unter psychischen Problemen leidet und derzeit in einer Fachklinik untergebracht ist, zum Tatzeitpunkt nur vermindert schuldfähig war.

Der Vorwurf: Mord in vier Fällen und ein Mordversuch

Die langjährige Pflegerin soll am 28. April 2021 im Thusnelda-von-Saldern-Haus im Oberlinhaus vier ihr anvertraute Menschen mit Behinderung getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt haben. Die Bluttat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt, nicht zuletzt, weil die Einrichtung in Potsdam-Babelsberg als vorbildlich gilt. Die Staatsanwalt geht von Mord in vier Fällen und einem Mordversuch aus.

Cornelia Mikolaiczyk begleitet den Prozess und hatte bereits zuvor mehrmals Gelegenheit, mit der Angeklagten zu sprechen. „Meine Mandantin hat sich mehrere Stunden mit der Gutachterin unterhalten“, sagte Verteidiger Henry Timm Anfang Juli. Die Angeklagte hatte damals aus ihrer Kindheit berichtet und über die vielen Jahre, die sie bereits in Therapie war. Auch der Abend der ihr vorgeworfenen Tat sei behandelt worden: „Zumindest das, woran sie sich erinnern kann.“

Vor Gericht hat sich Ines R. bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ihr Verteidiger gibt an, dass sie Erinnerungslücken habe und sich an die ihr vorgeworfene Tat nicht erinnern könne. Zeugenaussagen widersprechen dem. So sagte eine Polizistin, die Ines R. am Abend des 28. April in ihrem Wohnhaus festgenommen hatte, dass die Angeklagte ungefragt gesagt habe: „Ich habe vier Menschen die Kehle durchgeschnitten“.

Von Nadine Fabian