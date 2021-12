Potsdam

Um 9 Uhr hatte am Freitagmorgen vor dem Landgericht Potsdam der zehnte Verhandlungstag im Prozess um den gewaltsamen Tod von vier schwerst behinderten Menschen im evangelischen Oberlinhaus in Potsdam begonnen. Vor Gericht steht die 52-jährige Pflegerin Ines R. des Potsdamer Oberlinhauses. Ihr wird vorgeworfen, im Thusnelda-von-Saldern-Haus in Babelsberg, einer Wohneinrichtung für Erwachsene mit Körper- und Mehrfachbehinderung, vier Menschen getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt zu haben.

Nach einer rund anderthalbstündigen Unterbrechung begannen die Plädoyers: Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren, die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik und ein lebenslanges Berufsverbot.

Staatsanwältin Maria Stiller betonte jedoch, dass aufgrund der diagnostizierten schweren Persönlichkeitsstörung der Angeklagten von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen werden müsse. Die Taten seien „abgrundtief böse“, so Stiller, und grundsätzlich steht auf Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe, im Fall von Ines R. komme aber die verminderte Schuldfähigkeit zum Tragen, sie also nicht vollständig zur Verantwortung gezogen werden kann – deshalb „nur“ 15 Jahre.

Das Gericht könnte in seinem Urteil kommenden Mittwoch diesem Antrag folgen, muss es aber nicht. Die Nebenklage forderte kein bestimmtes Strafmaß.

Verteidigung forderte ein neues Gutachten

Bevor die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehalten werden konnten, hatte das Gericht über einen Antrag der Verteidigung zu befinden, die Angeklagte erneut begutachten zu lassen. Dieser Antrag wurde zu Beginn des Verhandlungstages abgelehnt. Daraufhin stellte Henry Timm, der Verteidiger der Angeklagten, jedoch einen neuen Antrag auf ein weiteres psychiatrisches Gutachten.

Die Verteidigung wollte beweisen, dass die Angeklagte unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und ihre Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt vollständig aufgehoben, sie also schuldunfähig war. Eine Einschätzung, die Psychiaterin Cornelia Mikolaiczyk am Vortag nicht geteilt hatte, als sie ihr Gutachten am neunten Verhandlungstag vorstellte.

Die Verhandlung wurde daher am Freitagmorgen kurz nach Beginn unterbrochen. Nach anderthalb Stunden Pause wurde der Prozess am Freitag dann jedoch fortgesetzt fortgesetzt: Die erste große Strafkammer um Richter Theodor Horstkötter hatte auch diesen Antrag abgelehnt.

Angeklagte leidet unter Borderline-Syndrom

Die renommierte Gerichtspsychiaterin Cornelia Mikolaiczyk hatte am Donnerstag in ihrer Expertise, die unter anderem auf den Krankenakten der Angeklagte beruht und bis in die Jugend der 52-Jährigen zurückreicht, dargelegt, dass die Steuerungsfähigkeit der Angeklagten zum Tatzeitpunkt zwar erheblich vermindert, aber nicht aufgehoben war.

Mikolaiczyk hatte nach der Tat im Oberlinhaus in Babelsberg zudem mehrmals mit Ines R. gesprochen, Tests durchgeführt, den Prozess beobachtet und Zeugen befragt. Dem Gutachten zufolge leidet die Angeklagte unter dem Borderline-Syndrom – eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Ines R. sei nur begrenzt in der Lage, auf Belastung zu reagieren, habe ein geringes Selbstwertgefühl, wenig Zugang zu den eigenen Gefühlen. Sie könne sich von Affekten nicht angemessen entlasten – Impulsausbrüche waren in der Vergangenheit allerdings nur gegen sich selbst gerichtet. Im Frühjahr 2021 änderte sich das – und es kam zu der unfassbaren Bluttat.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der letzte Verhandlungstag mit dem Urteilsspruch ist für den 22. Dezember 2021 geplant.

Von Nadine Fabian