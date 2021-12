Potsdam

Im Oberlin-Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Potsdam ist für heute das Urteil angekündigt. Es gilt als sicher, dass die dort angeklagte Pflegehelferin Ines R. (52) am 28. April im Wohnpflege-Bereich des Thusnelda-von-Saldern-Hauses vier Menschen mit Behinderungen, die sich in ihrer Obhut befanden, getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt hat. Alles zum Prozess auf einen Blick:

Was ist über die Angeklagte bekannt?

Ines R. ist 52 Jahre alt, zweifache Mutter, Ehefrau, nicht vorbestraft. Eine Ausbildung zur Altenpflegerin hat sie in der Wendezeit abgebrochen, den Abschluss trotz mehrerer Angebote nie nachgeholt. Sie hat 30 Jahre lang als Pflegehelferin im Oberlinhaus Menschen mit Behinderungen betreut: zunächst Kinder und Jugendliche, seit 2010 Erwachsene. Kollegen, Vorgesetzte und Angehörige beschreiben sie als zugewandte, umsichtige und äußerst liebevolle Pflegerin mit großem Fachwissen, mit Geduld und Engagement.

Seit der Kindheit kämpft Ines R. mit seelischen Problemen, sie hat mehrere Suizidversuche unternommen, ist in Kliniken und ambulant behandelt worden, auch mit Medikamenten. Frühere Diagnosen sind: Depression, Schizophrenie, posttraumatische Belastungsstörung. Die Gerichtspsychiaterin attestiert ihr hingegen eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ.

Seit vielen Jahren hegt Ines R. Gewaltfantasien. Diese beziehen sich auf ihre Mutter, auf den ältesten, geistig behinderten Sohn und auf ihre Schutzbefohlenen. Ines R. räumte ein, dass sie eine Woche vor der Bluttat versucht hat, eine Patientin zu vergiften; sie habe zudem jemanden ersticken wollen. Seit dem 29. April 2021 ist Ines R. in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Dort hat sie sich selbst verletzt, sie hat einen Arzt tätlich angegriffen und Möbel zerstört. Sie gilt weiterhin als Gefahr für sich und für andere.

Was ist über die Tat bekannt?

Inzwischen steht fest, dass die Angeklagte die ihr vorgeworfenen Taten begangen hat. Demnach hat Ines R. am 28. April 2021 zwischen 20 und 20.15 Uhr im Wohnpflege-Bereich des Thusnelda-von-Saldern-Hauses fünf ihr anvertrauten Menschen die Kehle durchgeschnitten – vier verbluteten. Das Tatgeschehen stellt sich wie folgt dar: Die Angeklagte hat gewartet, bis ihre beiden Kollegen für längere Zeit beschäftigt waren: eine Pflegerin reichte einer Bewohnerin gerade das Abendessen, ein Kollege arbeitete am Dienstcomputer.

Diesen unbeobachteten Moment nutzte Ines R. aus. Zunächst versuchte sie, zwei Bewohner zu erwürgen. Als sie bemerkte, dass das zu anstrengend ist, ging sie in den Aufenthaltsraum und holte ihren Beutel, in dem sie persönliche Sachen und ein Messer aufbewahrte. Dem Kollegen habe sie gesagt, sie gehe Zigaretten holen. Doch stattdessen ist sie zurück in die Zimmer der Bewohner geschlichen und hat fünf Bewohnern mit dem Messer schwerste Halsverletzung zugefügt. Danach fuhr sie mit dem Auto nach Hause, wo sie ihrem Ehemann die Tat gestand.

Ines R. sagte der Gerichtspsychiaterin, sie habe bei der Tat nichts empfunden – irgendwann habe sie keine Lust auf mehr gehabt. Sie habe sich gesagt: „Fünf reichen mir“. Die Tat ist laut Ines R. nicht geplant gewesen, die Opfer habe sie „völlig willkürlich“ ausgesucht.

Wie ist die Kritik am Oberlinhaus einzuordnen?

Die ersten Prozesstage waren von einer teils verheerenden Kritik am Oberlinhaus und den dortigen Arbeitsbedingungen gekennzeichnet. Ines R. macht für sich eine permanente Arbeitsüberbelastung geltend: Kolleginnen und Kollegen bestätigten vor Gericht, dass die Arbeit im Wohnpflege-Bereich des Thusnelda-von-Saldern-Hauses besonders fordernd ist. Zu wenig Personal, ein hoher Krankenstand, viele Kündigungen – davon berichteten sowohl Zeugen, die das Oberlinhaus inzwischen verlassen haben, als auch Zeugen, die dort noch immer tätig sind. Das Verfahren wirft ein Schlaglicht nicht nur auf die Zustände im Oberlinhaus, sondern in der Pflege allgemein.

Was sagt die Gerichtspsychiaterin über die Angeklagte?

Laut Gutachterin leidet die Angeklagte unter dem Borderline-Syndrom – eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Ines R. sei nur begrenzt in der Lage, auf Belastung zu reagieren, habe ein geringes Selbstwertgefühl, wenig Zugang zu den eigenen Gefühlen, betreibe keine Selbstfürsorge. Sie könne sich von Affekten nicht angemessen entlasten – Impulsausbrüche waren soweit bekannt in der Vergangenheit allerdings nur gegen sich selbst gerichtet. Nach Einschätzung der Sachverständigen hat die Angeklagte die Tat im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen: „Die Steuerungsfähigkeit war erheblich heruntergefahren – aber nicht aufgehoben.“

Was fordert die Staatsanwaltschaft?

Die Staatsanwaltschaft sagt, Ines R. habe sich „als Herrin über Leben und Tod aufgespielt“ – sie hätte sich stoppen können, habe das aber nicht gewollt. Ihr Unrechtsbewusstsein sei vorhanden gewesen, wenn auch eingeschränkt, ebenso ihr Steuerungsvermögen. Auf Mord steht Lebenslänglich. Die Staatsanwaltschaft folgt allerdings dem forensisch-psychiatrischen Gutachten und hält Ines R. für vermindert schuldfähig und fordert daher eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren sowie die Unterbringung der Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik und ein lebenslanges Berufsverbot.

Staatsanwältin Maria Stiller sprach in ihrem Plädoyer von einer Art Hinrichtung und unterstellte der Angeklagten eine gefühllose Gesinnung. Sie habe nicht nur heimtückisch gehandelt, sie sei auch „außerordentlich martialisch“ und „hinrichtungsgleich“ vorgegangen. Man könne zwar das Mordmerkmal der Grausamkeit nicht nachweisen: Dennoch sei die Tat „abgrundtief böse“.

Was fordert die Nebenklage?

Die Vertreterin der Nebenklage betonte, dass das Gericht die von der Staatsanwaltschaft angeregte Strafmilderung aussprechen könne, aber nicht zwingend müsse. Eine konkrete Strafe forderte Rechtsanwältin Beatrice Vossberg nicht. Sie erinnerte allerdings daran, dass die Angeklagte „in keinster Weise“ Verantwortung übernehme, sie zeige weder Reue noch irgendeine Art Empathie gegenüber den Opfern oder den Hinterbliebenen.

Worauf plädiert die Verteidigung?

Der Potsdamer Rechtsanwalt Henry Timm verteidigt die Angeklagte. Er will beweisen, dass sie zum Tatzeitpunkt vollkommen schuldunfähig war und macht dafür eine chronifizierte komplexe posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) geltend. Allerdings scheiterte er vor Gericht mit dem Antrag, Ines R. von einem PTBS-Spezialisten begutachten zu lassen. Timm hält Ines R. für eine zutiefst kranke Frau und befürwortet, sie in einer Fachklinik unterbringen zu lassen. Auffallend: Der Verteidiger forderte keinen Freispruch wie es bei Schuldunfähigkeit konsequent ist, da ein schuldunfähiger Täter nicht bestraft werden kann. Er stellte das Strafmaß ins Ermessen des Gerichts.

Das letzte Wort der Angeklagten

Angeklagten steht nach den Plädoyers und vor der Urteilsverkündung das letzte Wort zu. Ines R. nutzte dieses Recht – eine Überraschung, denn sie hatte es vorgezogen, während des Ermittlungsverfahrens und während der Hauptverhandlung zur Tat zu schweigen. Ihre Äußerung im Wortlaut: „Erstmal möchte ich mich bei den Angehörigen für das Leid entschuldigen, das ich verursacht habe. Es war ein ganz normaler Tag. Als ich zur Arbeit ging, habe ich nicht gedacht, dass ich die Kontrolle verliere und zu solchen Taten fähig bin. Auch wenn ich hier nicht weine oder zusammenbreche ist es so, dass ich immer noch nicht glauben kann, was ich gemacht habe. Mann, Kinder, Haus – auch alles weg. Es tut mir ganz doll leid.“

Wer sind die Opfer?

Martina W. (31), Christian S. (35), Lucille H. (42) und Andreas K. (56) sind am Abend des 28. April auf der dritten Etage, der so genannten Wohnpflege, im Thusnelda-von-Saldern-Haus gestorben – sie sind in ihren Betten verblutet. Ihre Mitbewohnerin Elke T. (43) überlebte lebensgefährlich verletzt Dank einer Notoperation. Die Opfer konnten sich aufgrund ihrer schweren Behinderungen weder wehren noch durch Schreie bemerkbar machen. Die Angeklagte sagt, sie habe sie am Tatabend völlig willkürlich ausgewählt. Der Gutachterin sagte sie, ein „Erlösungsgedanke“ habe keine Rolle gespielt. In der Wohnpflege leben vorwiegend jüngere Erwachsene mit schweren fortschreitenden Erkrankungen, mit schweren Behinderungen und hohem Pflegebedarf.

Von Nadine Fabian