Vier Menschen mit Behinderungen in ihren Betten getötet, eine Bewohnerin des Wohnheims schwer verletzt: Drei Monate ist es her, dass eine Pflegerin im Thusnelda-von-Saldern-Haus des traditionsreichen Oberlinhauses ihr anvertraute Menschen angegriffen und aus dem Leben gerissen haben soll. Eine seelische Erkrankung ist als ein Auslöser für die Bluttat anzunehmen – eine psychiatrische Sachverständige begutachtet die in einer Klinik untergebrachte Beschuldigte in diesen Tagen. Deren Verteidiger argumentiert zudem mit einer Überforderung am Arbeitsplatz – mit einer Überlastung der Ehefrau und Mutter, die hausgemacht sein soll. Er spricht von misslichen Pflegezuständen und davon, dass seine Mandantin „kaputt gespielt“ worden sei, weil das Oberlinhaus zu wenig Personal eingesetzt habe.

Die Angst der Bewohner

Rehabilitation. Wohnen. Pflege. – So wirbt das Oberlinhaus für das bundesweit einmalige Vorzeigeprojekt, das am 28. April Schauplatz eines grausamen Verbrechens wurde. Die MAZ hat sich bei denen, die vier ihrer Nachbarn verloren haben und noch immer unter dem Eindruck der Geschehnisse stehen, umgetan. Die Menschen und ihre Angehörigen, die uns Auskunft gegeben haben, wissen, dass die Gewalttat ein seltener Extremfall ist. Sie sagen: „Wir haben trotzdem Angst.“ Dass ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner mutmaßlich von einer Pflegerin getötet wurden, die sie seit Jahren kennen, sei verstörend: „Selbst bei den einfachsten Dingen sind wir auf Hilfe angewiesen. Wir müssen den Pflegern blind vertrauen.“

Doch dieses Vertrauen wird im Alltag häufig erschüttert. Ein Grund dafür: „Es gibt zu wenig Pflegekräfte. Die Ausstattung ist wirklich vom Feinsten – aber es fehlen Menschen, die das Haus mit Leben erfüllen.“ Oft seien die Pflegekräfte gestresst und dadurch reizbar, dann werde nicht nur der Ton barscher. „Viele Abläufe sind so gestaltet, dass der Aufwand für die Pflegekräfte möglichst gering ist“, sagen die Bewohner. Diese Effektivität gehe aber auf ihre Kosten: „Kurz gesagt: Wir werden behandelt wie Kinder. Von einem möglichst selbstbestimmten Leben kann nicht die Rede sein.“

Ein Beispiel. Um 17 Uhr gibt es im Haus das Abendessen. Bis 20 Uhr werden alle Bewohner ins Bett gebracht – egal, ob dunkler Winterabend oder laue Sommernacht. Mal in die Abendvorstellung ins Kino oder auf ein Grillwürstchen zu Bekannten, sich beim Bier verquatschen – das sei nicht möglich, auch nicht ausnahmsweise. Wer sich eine Ausnahme gönnt, habe mit Schelte zu rechnen. Man werde zwar ins Bett gebracht, aber es heiße auch: „Zähneputzen ist jetzt nicht mehr“.

Anhaltende Herabwürdigung

Die Menschen, die sich uns anvertraut haben und deren Namen wir nicht nennen, um sie vor möglichen Sanktionen zu schützen, könnten stundenlang von solchen Vorfällen berichten. Davon, nicht zur Toilette begleitet zu werden, auch wenn es mal dringend ist: „Weil jetzt erstmal Abendbrot gegessen wird.“ Davon, beim Essen neben jemandem sitzen zu müssen, mit dem man nicht gut kann – und sich nicht umsetzen zu dürfen. Sich nach der Arbeit in der Werkstatt nicht für einem Moment auf dem Bett ausstrecken zu können und stattdessen im Rollstuhl sitzen gelassen zu werden. Sich nichts zu sagen trauen, wenn die Heimaufsicht bei ihren Kontrollen die Meinung der Bewohner abfragt, weil die Hausleitung dabei steht und man Angst davor hat, dass danach der Haussegen schief hängt.

Das alles erklärt nicht, wie es zu der Gewalttat kommen konnte. Aber es zeigt, wie sich Menschen fühlen, die im Alltag ein Leben lang auf die Hilfe anderer angewiesen sind – die auf Pflegekräfte stoßen, die für ihren Job brennen, aber auch auf solche, die längst ausgebrannt sind, überfordert, desillusioniert. Gewalt in der Pflege haben sie im Thusnelda-von-Saldern-Haus nicht erfahren, betonen unsere Gesprächspartner. Was sie hingegen Tag für Tag erfahren, sind bittere Kleinigkeiten, die man als Gedankenlosigkeiten abtun, aber auch als Desinteresse, als Machtbeweis werten könnte. Für die Bewohnerinnen und Bewohner sind diese tausend kleinen Dinge vor allem eines: eine anhaltende, stille Herabwürdigung.

Der Wunsch einer Mutter

Ariane Andres (58) kennt diese und andere Geschichten, sie kennt das Leid der Betroffenen und ihrer Familien. Deshalb wünscht sich Ariane Andres für ihre schwerst behinderte Tochter Sophie (22) eine neue Perspektive – sie träumt für Sophie von einem Zuhause, das all dem gerecht wird, was in dem Wort mitschwingt: Geborgenheit und Wärme, aber auch das Recht, sein Umfeld und den Alltag nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und selbst zu bestimmen, wie viel Ruhe und Abgeschiedenheit man möchte, wie viel Abwechslung und Trubel. Ariane Andres träumt nicht nur, sie setzt sich auch aktiv dafür ein, dass Sophie wie so viele andere in ihrem Alter aus dem Elternhaus aus- und in eine kleine, private Wohngemeinschaft – in diesem Fall mit Pflege – ziehen kann. „Sie hat einen Anspruch auf ein eigenes Leben – auch ohne uns. Sie soll mit anderen jungen Leuten zusammenleben, ohne der fremdbestimmten Isolation eines Pflegeheims ausgeliefert zu sein“, sagt Ariane Andres. Sie ist mit diesem Wunsch nicht allein.

Ein Platz für junge Menschen mit Behinderungen in Potsdam

Mit Familien in der gleichen Situation hat Ariane Andres die „Elterninitiave Hilfe für Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen Potsdam“ (EIHP) gegründet – der Verein hat im vergangenen Jahr einiges an Furore gemacht. Im Bürgerhaushalt hat die Forderung, die Landeshauptstadt möge Wohnformen für junge Menschen mit Behinderung unabhängig von einem öffentlichen oder privaten Träger fördern und dafür Wohnraum bereitstellen, überzeugt: Die Potsdamerinnen und Potsdamern haben eifrig zugestimmt, so dass dem Verein mit einem Platz in den Top 20 eine breite Aufmerksamkeit beschieden war.

In der Landeshauptstadt leben laut dem Landesamt für Soziales und Versorgung derzeit rund 17 500 Menschen mit einer Behinderung. Rund 1500 von ihnen sind jünger als 35 Jahre. Mit der Neufassung des Sozialgesetzbuches IX im Jahr 2018 wurden die stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe – also Wohnheime und Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen – in „Besondere Wohnformen“ umbenannt. Das SGB IX umfasst alle gesetzlichen Regelungen zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Das Wohnen in einem Wohnheim wird als stationäres Wohnen bezeichnet. Im Unterschied dazu gibt es ambulante Wohnformen, bei denen Pflegekräfte Menschen mit Behinderung, die in der eigenen Wohnung oder in einer WG leben, unterstützen. In Potsdam gibt es laut Rathaus 20 Standorte der „Besonderen Wohnform“ mit einer Kapazität von insgesamt 429 Plätzen. Träger sind das Oberlinhaus, Montevini, das DRK, Stephanus und die Theodor-Fliedner-Stiftung. Die einzelnen Einrichtungen haben zwischen acht und 57 Plätze.

Der großen Freude folgte jedoch Ernüchterung. Die Stadt, ihre Immobilienholding Pro Potsdam und die in Krampnitz aktive Deutsche Wohnen haben das Konzept der Elterninitiative geprüft und waren dem Vorhaben zunächst offen begegnet. Doch inzwischen ist das Interesse erlahmt, die Sache ins Stocken geraten. „Alle Möglichkeiten und Standorte, über die wir bisher gesprochen haben, passen entweder nicht oder lassen sich erst in einigen Jahren realisieren“, sagt Ariane Andres. Demnach ist mit der WG frühestens 2027 zu rechnen. Eine entmutigende Entwicklung. „Wir fühlen uns weggeschoben. Wir gehören doch auch zu Potsdam dazu...“ Sich täglich neu motivieren. Für sich kämpfen. Für andere kämpfen. „Ich mache das wirklich gerne. Aber ich habe nicht immer die Kraft dazu. Auf alle diese Kämpfe könnte ich gut verzichten.“

„Ich werde mein Kind nicht bis zu meinem Tod pflegen können“

Ariane Andres pflegt ihre Tochter, seit sie auf der Welt ist. Mal ohne groß zu planen ins Restaurant, tanzen, spazieren. Später nach Hause kommen, weil man beim Bummeln mit einer Freundin nicht auf die Uhr geschaut oder noch eine Runde auf dem Pferd gedreht hat. Es sind die unbeschwerten Nebensächlichkeiten, die der berufstätigen Mutter allzu oft verwehrt bleiben, denn Sophie braucht rund um die Uhr Betreuung. „Man vereinsamt“, sagt Ariane Andres. Freundschaften bleiben auf der Strecke. Die Partnerschaft steht Tag für Tag vor einer Herausforderung. „Es ist wichtig, dass mein Mann und ich auch etwas nur für uns haben“, sagt Ariane Andres. „Ich habe doch auch ein Recht auf ein normales Leben. Und – auch darüber muss man reden: Ich werde doch nicht 100. Ich werde mein Kind nicht bis zu meinem Tod pflegen können. Und selbst wenn – was passiert dann?“

Sophies Behinderung ist genetisch bedingt, aber weder ererbt noch durch ein Fehlverhalten in der Schwangerschaft oder äußere Einflüsse entstanden. Sie ist das, was man leichthin eine Laune der Natur nennt, eine spontane, zufällige Mutation des Chromosoms 17. Dem fehlt ein kleines Stück und damit die dort angelegte genetische Information. „Sophie kann nicht viel, aber auch sie kann gefördert werden, wenn man sich mit ihr beschäftigt“, so Ariane Andres. „Ich hätte Angst, dass mein Kind sich selbst überlassen wird, wenn es in eine Einrichtung geht. Allein die Vorstellung, dass sie in allein in ihrem Zimmer sitzt und nichts passiert... nein.“

Für die Kinder mitgestalten

Eltern wie Ariane Andres und ihre Mitstreiter möchten mitbestimmen, was für ihre Kinder, die für sich selbst nicht eintreten können, wichtig und richtig ist. „In einem Pflegeheim ist das nicht möglich“, sagt sie, „dort werden einem die Bedingungen vorgesetzt. Wir wollen aber Einfluss nehmen, wir wollen bestimmen. Wer weiß besser als wir Eltern, was wir uns für unsere Kinder wünschen?“ Es müsse endlich mehr auf die Betroffenen gehört werden: „Die großen Pflegeeinrichtungen sind überholt! Wir brauchen inklusive Wohnprojekte, um unseren Lieben ein möglichst selbstbestimmtes Leben mit der benötigten Unterstützung zu ermöglichen.“ Bei Senioren habe das Umdenken doch auch längst begonnen: „Senioren stehen viel individueller und liebevoller im Fokus – weil jeder mal alt wird, weil jeder Eltern und Großeltern hat“, sagt Ariane Andres. „Aber nicht jeder hat ein behindertes Kind. Wir sind eine Rand-Gesellschaft.“

