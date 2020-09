Potsdam/Berlin

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat Potsdams Quarantäne-Politik in einem Einzelfall bestätigt. Eine Schülerin aus dem Hort Sonnenschein musste zuhause bleiben, weil ein Hort-Erzieher an Corona erkrankt war. Dagegen hatte der Vater einen Beschwerdeantrag eingereicht.

Das Verwaltungsgericht Potsdam hatte dem Vater in einer Eilentscheidung erstinstanzlich Recht gegeben. Der Richter hielt die Begründung der Stadt für die Quarantäne nicht für hinreichend, um eine Isolation zu verhängen. Die Stadt legte Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein. Dieses hat nun widersprochen und die Entscheidung des Verwaltungsrichters aufgehoben (Aktenzeichen OVG 11 S 75/20). Das hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt.

„Es war richtig, unsere Linie konsequent zu halten“, sagt Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD), „die Entscheidung bestätigt die Arbeit unseres Gesundheitsamtes und bestärkt unsere Zielsetzung. Zum Schutze der Gesamtbevölkerung müssen mitunter Einzelinteressen zurücktreten.“ Ihr zufolge zeigen die meisten Bürger „Verständnis und eine große Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen“.

Es gab nur vereinzelte rechtliche Schritte gegen die Anordnungen. So hatten auch Eltern eines Schülers der katholischen Marienschule einen Antrag auf Rechtsschutz gestellt, um die Quarantäne-Anordnung aufheben zu lassen. Inzwischen ist die Quarantänezeit längst vorbei.

Die Auffassung des Oberverwaltungsgerichts war, dass sich die Anordnung der Stadt „in einem Hauptsacheverfahren voraussichtlich als rechtmäßig erwiesen hätte“, heißt es in der städtischen Mitteilung. Während das Verwaltungsgericht davon ausgegangen war, dass die Schülerin keine Kontaktperson ersten Grades sein könne, weil die körperliche Nähe zur infizierten Person nicht gegeben war, stellte das OVG nun fest, dass die Vorinstanz „den rechtlichen Maßstäben zur Bestimmung des Ansteckungsverdachts im konkreten Fall nicht in jeder Hinsicht gerecht wurde“, so die Stadt.

Sprich: Das Verwaltungsgericht hatte die tatsächliche Gefahr einer Corona-Infektion nicht erkannt. „Auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes über das Virus wäre das Festhalten an einer 14-tägigen Quarantäne trotz negativer Ergebnisse zweier durchgeführter Tests jedenfalls bei einer im Eilrechtsschutzverfahren nur möglichen summarischen Prüfung voraussichtlich ebenfalls nicht zu beanstanden gewesen“, heißt es im Beschluss des Oberverwaltungsgerichts.

Von Alexander Engels