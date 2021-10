Bornim

„Die meisten Kunden wollen den Europa-Apfel mit 72 Millimetern“, sagt Gerhard Neumann (82), „die Normgröße aus dem Supermarkt. Aber diese Leute haben unsere Äpfel noch nicht probiert.“ Die seien oft kleiner als 60 Millimeter, kommen selten auf das Gardemaß, sind dafür aber komplett ausgereift, voll fruchtig und müssten dringend runter von den Bäumen. „Die Kunden sind nicht auf unsere kleinen Äpfel aus“, hat der Obstbauer erkannt.

Die Plantagen am Heineberg, links und rechts der Bundesstraße 273, kurz hinter dem Ortsausgang von Potsdam, sind zum Bersten voll mit Äpfeln, doch es kommen zu wenige, sie zu ernten. Selbsternte ist das fast ausschließliche Geschäft von Neumann, aber es ist abhängig von den Menschen, die sich dafür interessieren. Wenn die beste Erntezeit nicht mit den Herbstferien zusammen fällt, wird es ganz, ganz eng.

Fünf Jahre mit vier Frösten

Und eng ist es bereits. „In fünf Jahren hatten wir vier Blütenfröste“, erzählt Neumann, und wenn es die Blüten überstanden hatten, erwischte später Frost die Fruchtansätze. Trotzdem kämpften sich die Bäume durch und setzten an, brachten die Äpfel – jedoch nicht zur optimalen Größe.

Etliches hat Neumann versucht, um die Fruchtbildung zu fördern. Vor allem durch Vorpflücken ausgedünnt hat seine kleine Truppe die Apfelmenge je Baum, damit die verbliebenen Früchte größer werden. Das selektierte Obst bleibt liegen und wird im Winter von den Vögeln aufgefressen. „Wir haben hier unzählige Schwärme“, sagt Neumann: „Für sie haben wir sogar Wildrosenhecken angepflanzt, die leckere Hagebutten bringen.“ Auch für die im Boden lebenden Insekten tun sie viel, halten die Streifen zwischen den Stämmen weitestmöglich frei von Wildwuchs, während die Flächen zwischen den Reihen überwuchern dürfen.

Gespritzt wird äußerst selten

„Wir haben dieses Jahr noch nicht gespritzt“, sagt der frühere Pflanzenschutzexperte der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) „Neuer Obstbau Neu Fahrland“, bei der er seit 1963 tätig war. Es wird heute nur selten gespritzt und das stets mit wechselnden Mitteln, damit sich keine Resistenzen bilden. „Am besten macht man das am Abend, wenn sich die nützlichen Insekten verkrochen haben in ihren Erdbehausungen“, sagt er. Die Insekten ernähren sich vom Blütennektar, doch ihre Larven sind dem Obstbauern viel wichtiger, weil sie Schädlinge vertilgen.

Türken fehlen als Selbstpflücker

An diesem Wochenende kommen etliche Selbstpflücker, vor allem aus Berlin. Aber die sonst sehr aktiven türkischen Familien kommen dieses Jahr kaum. „Die haben ein viel natürlicheres Verhältnis zur Landwirtschaft und schätzen die Früchte für ihren Geschmack“, lobt er: „Die machen sehr viel daraus.“

Aus der Kita „Zauberstein“ an der Schiffbauergasse sind am Samstag die Chefin Maria Kropp und die kubanische Kollegin Maylen Toledo gekommen, um ihre wöchentliche Kiste Äpfel abzuholen. „Wir nehmen die Äpfel zur Pausenverpflegung, machen aber auch sonst viel daraus zusammen mit den Kindern“, erzählt Kropp: „Apfelmus, Kuchen, Chips und Marmelade.“ Am Mittwoch kommen sie sogar mit Kindern her. „Da sehen die Kleinen mal, woher der Apfel kommt, wie er wirklich aussieht“, freut sich Gerhard Neumann über häufige Besuche von Kita-Gruppen: „Das wissen die ja gar nicht. Die denken doch auch, die Milch kommt von lila Kühen.“

Der schwärzliche Belag, der viele Kunden abschreckt, ist ein Pilz, aber nicht schädlich und leicht abzuwischen, zeigt Neumann den beiden Erzieherinnen: „Sowas wegzuwerfen, ist eine Sünde. Wir haben das üppigste Nahrungsangebot aller Zeiten in Deutschland, aber 30 Prozent davon wird weggeworfen, zum Beispiel bei den großen Äpfeln.“

Die kleinen findet Kropp ideal für jede Kinder-Brotbox, und Maylen Toledo riecht begeistert an den kleinen Früchten: „Das ist eine Offenbarung! Sowas haben wir in Kuba nicht. Es gibt nichts Schöneres als Apfelkuchen! Hier in Deutschland habe ich backen gelernt.“

Aus der Not kann man durchaus auch eine Tugend machen: So, wie es bei Supermärkten und Discountern sehr kleine Möhren und Gurken in Snack-Packungen gibt, kommen langsam auch Snack-Äpfel in die Obstauslagen. Als Snackapfel-Ernte bewirbt Neumann denn auch den Selbstpflück-Abschluss ab dem 16. Oktober. Geerntet werden kann dann, solange noch was hängt.

Die kleinen Früchte einfach zu versaften, ist nicht einfach, weiß Neumann. Zu DDR-Zeiten brachten viele Kleingärtner ihre Ernte zu Mostereien und nahmen bereits gepressten Saft dann kistenweise mit. Heute gibt es im Raum Potsdam nur noch drei Mostereien.

Keine guten Ernten dieses Jahr

Auch bei den Kirschen lief es nicht gut in diesem Jahr; hier fiel die Erntezeit witterungsbedingt nicht auf die Ferienzeit, so dass sehr viel – „sagenhaft viel“ – einfach hängen blieb, wie Neumann sagt. Der Ertrag war bis zu 50 Prozent geringer als sonst.

Ganz anders als Neumann ergeht es dem Obstgut Marquardt, das nicht weit entfernt ist. „Wir haben große Äpfel“, sagt Geschäftsführer Lutz Kleinert, „aber viel, viel zu wenig. Wir schleppen die Trockenheit von 2019 vor uns her. Wenn du nicht genug Wasser auf die Plantagen bringen kannst, hast du verloren.“ Das Gut hat 2021 nicht mal ein Zehntel der normalen Ernte eingefahren – und „normal“ ist schon ein paar Jahre her. Die Apfel-Selbsternte endete dieses Wochenende.

