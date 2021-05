Potsdam

Bekommt jetzt vor allem Annalena Baerbock (Grüne) Konkurrenz? Denn zur Bundestagswahl stellt die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) erstmals einen eigenen Direktkandidaten im Potsdamer Wahlkreis 61 auf: Der Diplom-Designer und Gastronom Daniel Margraf (46) tritt an. Die dafür benötigten Unterstützungsunterschriften habe er bereits, teilt der Kreisverband der Partei mit.

Kritische Distanz zu den Grünen

„Die Abkehr von Wachstumszwang und Profitmaximierung auf Kosten von Mensch und Umwelt ist die Kernforderung der ÖDP. Sie ist unser größter Unterschied zu den Grünen“, sagt Margraf. Darin sieht er auch den Mitgliederzuwachs seiner Partei begründet. Der Potsdamer fordert einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft und mehr Transparenz im politischen Handeln. Konsequenterweise verzichte die ÖDP als erste deutsche Partei seit ihrem Gründungstag 1982 vollständig auf Spenden aus der Wirtschaft, so Margraf weiter.

Kandidat mit Potsdamer Kneipe und Gin

Daniel Margraf lebt seit zehn Jahren in der Landeshauptstadt – und ist vielen Potsdamer als Wirt der „Bar 54“ in der Hebbelstraße bekannt. Er hat auch eine eigene Bio-Gin-Marke entwickelt. Er sieht sich selbst als „gut vernetzt“ in der Stadt und engagiere sich für die lokale Künstlerszene und für einen starken regionalen Mittelstand.

Die Erststimme bei der Bundestagswahl, meint Margraf, solle an jemanden gehen, „der den Wahlkreis glaubwürdig und gesellschaftsnah vertreten“ könne. Angesichts der weitaus bekannteren Berliner Politkonkurrenz zeigt sich Daniel Margraf unbeeindruckt: „Viele Menschen haben genug von den etablierten Parteien, denen lukrative Nebeneinkünfte und Unternehmensgewinne oft wichtiger sind als eine lebenswerte Zukunft für alle. Für diese Menschen trete ich an.“

Wahlkreis Potsdam: Scholz, Baerbock und ein bunter Reigen

Der wohl prominenteste Wahlkreis von Deutschland, in dem die Polit-Schwergewichte Baerbock und Olaf Scholz (SPD), die beide auch Spitzen- und Kanzlerkandidaten ihrer Parteien sind, antreten, wird damit auch immer bunter.

Von links nach rechts: Annalena Baebock (Grüne), Olaf Scholz (SPD), Saskia Ludwig (CDU), Nobert Müller (Linke), Linda Teuteberg (FDP), Daniel Markgraf (ÖDP, kl. Foto oben), Lu Yen Roloff (Einzelbewerberin, kl. Foto Mitte) und Orson Baecker (Die Partei, kl. Fotos unten). Quelle: Fotomontage: MAZ/ dpa/ promo

Die CDU schickt mit der Bundes- und Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig ein bekanntes Gesicht aus der Region ins Rennen, die Linke setzt mit Norbert Müller ebenfalls auf einen Bundestagsabgeordneten. Die FDP hat die Ex-Generalsekretärin Linda Teuteberg aufgestellt. Außerdem hat die Satirepartei „Die Partei“ Orson Baecker nominiert, die AfD tritt mit Tim Krause an und mit Lu Yen Roloff steht auch eine Einzelbewerberin auf dem Wahlzettel.

Von MAZonline/axe