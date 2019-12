Babelsberg

Zum 1. Januar 2020 gibt es neue Angebote im öffentlichen Nahverkehr. So können Inhaber von Potsdamer Fahrausweisen mit dem Anschlussfahrschein Potsdam-Berlin AB für 2,90 Euro preiswert nach Berlin fahren. Bisher war für die Weiterfahrt nach Berlin der Kauf eines Tickets für Berlin BC oder ABC notwendig. Dies bedeutet eine Einsparung von 0,40 Euro bzw. 0,70 Euro pro Fahrt.

Zudem gibt es die neuen 4er-Tageskarten in Potsdam AB, BC und ABC zu 16,80 Euro, 16,00 Euro bzw. 23,20 Euro. Analog zu den bereits seit 2017 angebotenen 4-Fahrten-Karten sparen die Fahrgäste beim Kauf dieses Tickets gegenüber dem Erwerb einer einzelnen Tageskarte.

Bei den Schüler- und Azubi-Tickets bleiben die Tarife für die 7-Tage-Karte, Monatskarte und Abonnement (monatlich und jährlich), das VBB-Abo Azubi und das VBB-Freizeitticket konstant. Das gilt für die Potsdamer Tarife ebenso wie für das Verbundgebiet.

3,3 Prozent Teuerung im Schnitt

Nachdem es am 1. Januar 2017 die vorerst letzte Tarifanpassung im VBB-Gebiet gab, hat der Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg ( VBB) am 26. September 2019 eine Tarifanpassung beschlossen. Begründet wurde diese Maßnahme mit den anstehenden Investitionen in neue Fahrzeuge und in deren Wartung, aber auch für den Einsatz moderner und umweltfreundlicher Antriebsformen. Neben der voranschreitenden Digitalisierung spielt auch die faire Bezahlung des Personals eine gewichtige Rolle. Wie der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) am Donnerstag mitteilte, ergibt sich durchschnittliche Steigerungsrate von 3,3 Prozent.

Diese als moderat eingeschätzten Preisanhebungen betreffen im Tarifbereich Potsdam den Bartarif ( Einzelfahrausweise und Tageskarten) sowie die Zeitkartentarife.

Preisstabile 4-Fahrten-Karte

Im Regeltarif kostet der Einzelfahrausweis Potsdam AB künftig 2,20 Euro (+0,10 Euro), Potsdam ABC 2,80 Euro (+0,20 Euro). Abgefedert werden diese Preisanpassungen beim Einzelfahrausweis jedoch durch die Preisstabilität der 4-Fahrten-Karte mit weiterhin 7,60 Euro. Somit haben Potsdamer beim Kauf der 4-Fahrten-Karte statt eines Einzelfahrausweises schon bei der ersten Fahrt mit Bus und Bahn eine deutliche Ersparnis.

Eine Erweiterung des Angebotes sind die 4er-Tageskarten in Potsdam AB, BC und ABC zu 16,80 Euro, 16,00 Euro bzw. 23,20 Euro. Der Preis dieses Produktes basiert auf dem Einzelpreis einer Tageskarte zum heutigen Preisniveau (4,20 EUR). Im Zusammenhang mit der Neueinführung der 4er-Tageskarte wurden die Tageskartenpreise Potsdam AB für die einmalige Nutzung auf 4,50 Euro (+0,30 Euro), Potsdam ABC 6,10 Euro (+ 0,30 Euro) angepasst.

Monats- und Abo-Tickets teurer

Die Monatskarte VBB-Umweltkarte Potsdam AB kostet 42,40 Euro (+1,00 Euro), die Monatskarte VBB-Umweltkarte Potsdam ABC 63,80 Euro (+3,60 Euro). Auch bei den Abos gab es Preisanpassungen: So kostet das Abo (monatlich) der VBB-Umweltkarte Potsdam AB ab Januar 2020 nunmehr 424,00 Euro (+10,00 Euro) sowie beim Abo (monatlich) VBB-Umweltkarte Potsdam ABC 638,00 Euro (+36,00 Euro). Betroffen ist auch die 9-Uhr-Karte mit einem Abopreis bei monatlicher Abbuchung von 366,00 Euro (+14,00 Euro).

Teurer wird auch die Mitnahme von Fahrrädern, beispielsweise im Tarifbereich Potsdam ABC Einzelfahrausweis 1,80 Euro (+ 0,10 Euro), Tageskarte 3,70 Euro (+0,20 Euro). In Potsdam ist eine Fahrradmitnahme in der Straßenbahn (ganztägig) und im Bus (montags bis freitags ab 18.00 Uhr, samstags und sonntags ganztägig) möglich.

Berlin-Fahrer zahlen mehr

Für Pendler und Besucher nach Berlin gibt es ebenfalls Änderungen im VBB-Tarif. So kostet beispielsweise die Tageskarte Berlin ABC künftig 9,60 Euro (+ 1,90 Euro), die Umweltkarte Berlin ABC monatlich 104,00 Euro (+ 3,50 Euro) und die Einzelfahrt Fahrrad (120 Min.) Berlin ABC 2,60 Euro (+ 0,10 Euro) sowie die Fahrradkarte 13,90 Euro (+ 0,40 Euro) im Monat.

Das Portal testberichte.de hat die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von 43 deutschen Städten ausgewertet. Betrachtet wurden die Preise (werktags 8 Uhr) für Einzelfahrscheine für Erwachsene, Kinder, Hunde und Fahrräder sowie die Abopreise von Monatskarten für Erwachsene und Schüler. Die Ticketpreise in Potsdam gehören demnach zu den günstigsten.

Alle Änderungen auf einen Blick findet man im Internet unter vip-potsdam.de. Tarifinformationen in gedruckter Form sind in den ViP-Kundenzentren erhältlich.

Von MAZ-online