Potsdam

Der ökologische Verkehrsclub VCD-Brandenburg rät davon ab, im nächsten Jahr erneut die Fahrpreise für die öffentlichen Verkehrsmittel zu erhöhen. Das teilte der Club am Mittwochmorgen mit. Laut VCD möchte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) im Jahr 2021 erneut die Ticketpreise erhöhen, wie berichtet sind die Preise erst Anfang dieses Jahres gestiegen.

Seit 1. Januar kostet eine Einzelfahrkarte im Tarifgebiet ABC 3,60 Euro, statt 3,40 Euro. Die Tageskarte – vorher 7,70 Euro – kostet nun 9,60 Euro und für die ABC-Umweltkarte im Abo sind 1008 statt bisher 992 Euro fällig.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Preiserhöhung schrecke Fahrgäste ab

„Mit jeder Preiserhöhung überlegen sich Menschen, ob sie weiter mit Bus und Bahn fahren. Angesichts der Corona-bedingten Rückgänge bei den Fahrgastzahlen ist eine erneute Fahrpreiserhöhung deshalb absolut kontraproduktiv,“ kritisiert Timm Buchholz, stellvertretender Landesvorsitzender des ökologischen Verkehrsclubs VCD in Brandenburg und Mitbegründer der Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg jetzt. Um die Verkehrswende voranzubringen, müsste alles getan werden, um Fahrgäste zurückzugewinnen und neue Fahrgäste für den öffentlichen Verkehr zu begeistern.

Zum Ausgleich der Corona-bedingten Finanzdefizite bei den Verkehrsunternehmen habe die Bundesregierung insgesamt 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, die in gleicher Höhe von den Ländern aufgestockt werden sollten, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch in Brandenburg könnten Verkehrsunternehmen seit dem 4. September Anträge auf Ausgleichszahlungen stellen.

Öffentlicher Nahverkehr muss ausgebaut werden

„Um nicht nur die Defizite auszugleichen und Insolvenzen zu verhindern, sondern aktiv am dringend erforderlichen Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu arbeiten, müssen diese Bundesmittel mit Landesmitteln aufgestockt werden,“ sagt Buchholz. „Der VCD Brandenburg erwartet deshalb, dass die Landesregierung ihren Anteil an der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs trägt und sich im Aufsichtsrat des VBB gegen eine Fahrpreiserhöhung ausspricht.“

Wenn die Verkehrswende gelingen soll, müsse der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen bis 2035 verdoppelt werden. Ein zügiger Ausbau sei deshalb essenziell. Mit Fahrpreiserhöhungen Anreize zu setzen, dass Pendler mit dem Auto bis an die Berliner Stadtgrenze zu fahren, um sich die Kosten für den C-Bereich zu sparen, sei jedoch nicht der richtige Weg.

Von MAZonline