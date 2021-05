Babelsberg

Die „Umstegung“ des Griebnitzsees ist keine Variante zur Lösung des Konflikts um einen öffentlichen Uferweg am Seeufer. Die Stadt hatte auf Beschluss der Stadtverordneten geprüft, ob man mit langen Stegen quer zum Ufer die von den Grundstückseigentümern gesperrten Uferabschnitte umgehen könnte. Das Ergebnis: Selbst für eine zeitlich befristete Errichtung der Stege müsste ein Bebauungsplan erstellt werden. Gegen diesen wären Klagen der Anrainer höchstwahrscheinlich, sodass keine zeitnahe Umsetzung absehbar wäre. Das erklärte Viola Holtkamp, verantwortlich für die Bauleitplanung im Rathaus, am Dienstagabend im Bauausschuss.

Steg wäre kaum praktikabel

Es gibt zudem weitere Hindernisse: So wäre ein solcher Steg kaum praktikabel, weil er an verschiedenen Stellen „Durchfahrtsklappen“ oder sogar Brücken bräuchte, damit die Grundstückseigentümer mit ihren Booten von den Bootshäusern oder Stegen durch den öffentlichen Wandersteg hindurch zum Wasser kämen. „Das erzeugt hohe Kosten und macht diesen Steg faktisch unnutzbar“, so Holtkamp. Weitere Bedenken betreffen das Landschaftsbild und auch die Gefährdung des eigentlich von Stadt und Politik gewünschten öffentlichen Uferwegs an Land. Denn wenn es einen Steg entlang des Ufers gäbe, stellt dieser das Bedürfnis nach einem Uferweg infrage.

Dritter Bebauungsplan wird im Juni aufgestellt

Um diesen Uferweg langfristig überhaupt noch durchzusetzen, hat die Verwaltung nun den mittlerweile dritten Anlauf für einen rechtssicheren Bebauungsplan gestartet. Der Aufstellungsbeschluss durch die Stadtverordneten für den Bebauungsplan Nr. 174 „Griebnitzsee-Ufer“ soll voraussichtlich im Juni von den Stadtverordneten erfolgen. Mit dem bisherigen Bebauungsplan Nr. 125 „Uferzone Griebnitzsee“ war die Stadt gegen eine Reihe von Anrainern des Uferwegs vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) gescheitert, was auch der Bundesgerichtshof bestätigt hatte. Allerdings habe das OVG laut Viola Holtkamp nicht die Planungsziele eines öffentlichen Uferwegs mit der Entscheidung infrage gestellt, sondern bei der Abwägung der Privatinteressen der Grundstückseigentümer beachtliche Fehler des Rathauses bemängelt. Ein von der Stadt beauftragter Gutachter hat deshalb einen völligen Neustart mit einem neuen Bebauungsplan empfohlen.

Von Peter Degener