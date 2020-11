Öl-Anschlag im Schloss Cecilienhof ohne Folgen

Potsdam

An dem Kunstwerk in Potsdamer Schloss Cecilienhof, das im September von unbekannten Tätern mit einer öligen Substanz beschmiert worden war, ist nach ersten Erkenntnissen kein Schaden entstanden. Nach Angaben von Ullrich Sachse von der Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg wurden die Tat bei einen Kontrollgang am 18. September entdeckt. „Die von der Flüssigkeit verursachten Spuren konnten abgewischt werden“, so Sachse.

Eine Kontrolle durch die zuständige Konservatorin habe ergeben, dass dem Kunstwerk nichts passiert sei. Eine Anzeige wurde von der Schlösserstiftung nicht erstattet, wie die Polizeidirektion West in Brandenburg/Havel auf Anfrage bestätigte. Ein möglicher politischer Kontext sei erst nach dem Anschlag auf der Berliner Museumsinsel zwei Wochen später ersichtlich geworden. Man habe sich daraufhin mit den Kollegen dort ausgetauscht. Am Freitag erstattete die Schlösserstiftung nach Auskunft von Sachse nun Anzeige.

Anzeige

Parallelen zu den Anschlägen auf der Museumsinsel

Der Vorfall in Cecilienhof war am Donnerstagabend bekannt geworden und in einen Zusammenhang mit den Anschlägen vom 3. Oktober auf der Berliner Museumsinsel gerückt worden. Am Tag der Deutsche Einheit hatten Unbekannte dort rund 70 Kunstwerke mit einer zunächst unsichtbaren Ölflüssigkeit beschmiert.

Vor dem Anschlag hatten rechtsgerichtete Verschwörungsideologen zu einen Angriff auf das dortige Pergamon-Museum aufgerufen. Der in Wandlitz wohnende Koch Attila Hildmann hatte das Museum auf seinem Telegramm-Account als „Thron des Satans“ und als Hort der „globalen Satanisten-Szene und Corona-Verbrecher“ bezeichnet.

Kriminalpolizei wird nun ermitteln

Bei dem attackierten Kunstwerk in Cecilienhof handelt es sich um die Skulptur einer Amazone des Bildhauers Louis Tuaillon. Die Ölspuren erstreckten sich vom Hals des Pferdes, auf dem die Kriegerin sitzt, bis auf deren Oberschenkel. Wie bei dem Anschlag in Berlin könnte es auch in Potsdam einen politischer Hintergrund geben.

An 60 der in Berlin beschädigten 70 Kunstwerken konnten die Anschlagsspuren bislang beseitigt werden, teilte ein Sprecher der Staatlichen Museen zu Berlin am Freitag mit. An den übrigen gebe es bislang noch Probleme beim Reinigen. Von den Attentätern fehlt bislang jede Spur.

Lesen Sie dazu auch:

Öl-Anschlag auf Skulptur im Schloss Cecilienhof

Dutzende Kunstobjekte auf Berliner Museumsinsel beschädigt

Von Mathias Richter