Nauener Vorstadt

Die grünen Trauben ranken an der Holzhütte. Die Sonne strahlt ihm ins Gesicht, als Lutz Andres (58) die braunen Stellen aus der Birne schneidet. „Das sind historische Obstbaumarten, aber das Obst schmeckt auch von normalen Bäumen sehr gut“, sagt der Hobby-Gärtner. Er wohnt mit seiner Frau in einem der Holzhäuser in der russischen Kolonie Alexandrowka. „Nicht bloß die russischen Häuser sind das interessante an dem Viertel“, sagt Lutz Andres, „es ist auch ein Flächendenkmal.“ Besonders die von Peter Joseph Lenné geplanten Obstalleen sind das außergewöhnliche an dem 2500 Quadratmeter großen Garten.

37 private Gärten öffnen am Samstag

Am Samstag laden Lutz und Anne Andres von 10 bis 17 Uhr in ihren Garten ein. Am Wochenende öffnen insgesamt 37 private Gärten in Berlin, Potsdam und Umland im Rahmen der „Offenen Gärten 2020“, eine Aktion organisiert von der Urania und der Initiative Offene Gärten.

Anzeige

Anne und Lutz Andres in ihrem Garten in der Alexandrowka. Quelle: Bernd Gartenschäger

Weitere MAZ+ Artikel

Lutz und Anne Andres stellen seit 2001, als die Aktion „Offene Gärten“ zum ersten Mal stattfanden, ihre grüne Oase den Besuchern zur Schau. „Bei uns kann man ein buntes Allerlei entdecken“, erzählt Lutz Andres. In seinem Bauerngarten blühen derzeit Herbstblumen, wie Herbstrosen oder die Bauernblume Phlox. Auch „die letzte Süße vom Sommer“ erlebe man bei ihnen, sagt der 58-Jährige und meint damit das reife Obst. Viele verschiedene Obstbäume stehen verteilt im Garten.

Gemüsebeete zwischen Obstbäumen

Dazwischen finden sich Gemüsebeete mit diversen Pflanzen. Als Selbstversorger essen die Eheleute täglich von ihrem angebauten Gemüse, darunter Wirsing, Kartoffeln, Bohnen und Kohlrabi. „Die Vielfalt macht den Charme im Garten aus“, sagt Lutz Andres. Auf der Wiese wachsen auch Ringelblumen und Kräuter – dieser Abwechslungsreichtum macht den Bauerngarten gerade aus.

Die Trockenheit in diesem und in den vergangenen Jahren zeige sich auch im Garten, erzählt Lutz Andres weiter. Besonders bemerke er das am Obst. Die Ernte der Früchte fiele deutlich geringer aus als zu früheren Zeiten. Das ließe sich mit Gießen nicht ausgleichen. „Es ist unheimlich,“, sagt Lutz Andres, „wie man den fehlenden Regen im Garten bemerkt.“

Obstbäume im Abstand einer preußischen Rute

Hinter den Beeten und Sträuchern befinden sich die von Lenné entworfenen Alleen. Der Landschaftsgestalter wollte, dass die Passanten, wenn sie von außen in die Kolonie hinein schauen, die Alleen sehen. In seinem Entwurf war gezeichnet, dass Obstbäume immer im Abstand von einer preußischen Rute, ungefähr 3,80 Meter, zu einem Obststrauch stehen. Beispielhaft ist die Umsetzung im Garten des Ehepaars. Jedoch könne man von Lennés Niederschriften nicht ausmachen, welche Obstbäume gemeint sind. Nun stehen historische Obstbaumsorten in den Alleen.

Lutz Andres zählt insgesamt 80 Bäume auf seinem Grundstück. Die beiden Musiklehrer verbringen viel Zeit im Garten. „Wir kommen uns recht fleißig vor“, sagt Anne Andres. Zwischen Unterrichtsstunden und Haushalt verbringen sie jede Minute in ihrer grünen Oase. „Die Pflanzen zu pflegen und den Garten zu gestalten, ist wohltuend für die Seele, aber es ist auch sehr anstrengend“, sagt Anne Andres. „Wir sind keine ausgebildeten Gärtner, wie auch die Russen, die früher hier wohnten“, erzählt Lutz Andres, „aber wir tun unser Bestes, den Garten im Schuss zu halten.“

Haus und Garten per Bewerbung ergattert

1998 entdeckten sie das leerstehende Haus und bewarben sich bei der Stadt, als es offiziell ausgeschrieben wurde. Mit Glück wurden sie gewählt und konnten im selben Jahr noch einziehen.

Das Ehepaar freut sich, dass die Aktion am Wochenende stattfinden könne, da sie im Frühjahr bereits aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste. „Es ist anerkennenswert, wie die Urania sich mit den Behörden abgestimmt hat, um die Veranstaltung durchzuführen“, so Lutz Andres. Die teilnehmenden Gärten haben Hinweise zu Sicherheitsmaßnahmen bekommen. Am Samstag rechnet das Ehepaar Andres mit 100 bis 300 Besuchern über den Tag verteilt.

Von Jennifer Bongards