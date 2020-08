Innenstadt

Der Offene Kunstverein (Okev) eröffnet mit einer Vernissage und einer Theaterpremiere die Herbstsaison. Im Kunstwerk in der Hermann-Elflein-Straße 10 wird am Sonnabend um 16 Uhr eine Ausstellung „Farben im neuen Zusammenhang“ mit textilen Arbeiten der Künstlerin Edda Gehrmann aus drei Jahrzehnten eröffnet.

Improvisation mit Stoff

Das künstlerische Material von Edda Gehrmanns Werken sind textile Stoffe wie Seide, Viskose, Kunstseide, Baumwolle, Satin, Taft, Synthetik oder Wolle in allen erdenklichen Farben und Mustern. Diese versucht sie immer wieder in einen neuen Zusammenhang zu bringen. Dabei folgt sie in ihrer Arbeit keinen Skizzen oder Vorentwürfen, sondern begibt sich experimentierend auf die Suche.

Textile Arbeiten von Edda Gehrmann. Quelle: Okev

Die Ergebnisse bewegen sich zwischen Harmonie und Dissonanz. Sie erzeugen innere Spannungsfelder, die sich im Textilen materialisieren. Ebenso wichtig wie die Farbkompositionen, die sie in ihrem Improvisations-Prozess zutage fördert, ist die Arbeit mit Licht, das ihre Werke zum Leuchten bringen. Die Ausstellung ist bis zum 27. September, mittwochs bis sonntags immer von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Zur Vernissage am Sonnabend spricht Eva Kowalski.

30 Jahre Kunstverein

Der Offene Kunstverein, der im Frühjahr mitten im Corona-Lockdown sein 30. Jubiläum hatte, wurde im Mai 1990 von Zirkelleiterinnen und Künstlerinnen des früheren Bezirkskabinetts für Kulturarbeit gegründet.

Die Laudatorin Eva Kowalski war unter den Gründerinnen des Okev. Sie arbeitet selbst seit 1980 mit Textilien. Nachdem sie von 1986 bis 1989 eine Spezialschule für künstlerische Textilgestaltung in Potsdam besucht hatte, wurde sie Kursleiterin für Textiles Gestalten.

Von 1991 bis 2004 war Eva Kowalski Geschäftsführerin im Okev und organisiert dort seit 1990 internationale Projekte. Der internationale Jugendaustausch war von Anfang an Teil der Philosophie des Okev: „Das wollten wir immer schon machen“, sagt Mitgründerin Sabine Raetsch: „Wir wollten alle Nationalitäten durcheinanderbringen.“

Erfüllung eines Kindheitstraums

Es sei wie die Erfüllung eines Kindheitsraums gewesen: Andere Menschen kennen zu lernen, andere Länder. Der Okev unterhält Kontakte unter anderem nach Bulgarien, Tschechien, Griechenland, Russland, in die Türkei, nach Pakistan und seit mehr als zehn Jahren auch in die chinesische Millionenstadt Wuhan, die seit dem Ausbruch des Covid-19-Virus den Menschen weltweit ein Begriff ist.

Zweite wichtige Sparte des Okev ist die Theaterabteilung. Ulrike Schlue und Nikki Bernstein gründeten im Laufe der Zeit ein halbes Dutzend Theatergruppen. Einige dieser Gruppen werden von einstigen Teilnehmern erster Gründungen wie „Mad Mix“ oder „Taràntula“ geleitet, die mittlerweile selbst gestandene Theaterleute sind.

Rückkehr auf die Bühne

In der kommenden Woche wird Ulrike Schlue in einer Koproduktion des Okev mit dem T-Werk in der Schiffbauergasse auf die Bühne kommen. Es ist ihr erstes Solostück seit 1997, als sie mit „Rubin“ nach Gertrud Kolmar im Kunstwerk und im Hans-Otto-Theater auftrat: „Danach war ich in der Entscheidung, ob ich weiter selbst auf der Bühne bin oder ob ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite.“

Die Entscheidung für die Nachwuchsarbeit habe sie nie bereut: „Aber jetzt, wo unsere jungen das selbst so gut machen, will ich auch wieder selbst auf die Bühne.“ Bemerkenswert ist sicher, dass alle Beteiligten von Co-Regisseur Philip Baumgarten bis zum Techniker Wieland Hilker oder Tanja Wehling (Bühne) in den Gruppen des Okev groß geworden sind. Die Zusammenarbeit mit ihnen „macht unheimlich Spaß“, sagt Ulrike Schlue.

Premiere sollte schon im März sein

Das Stück „Schischiphusch oder: Ich will aber auch Sahne! “ frei nach einer Erzählung von Wolfgang Borchert sollte ursprünglich im März aufgeführt werden. Doch auch hier kam Corona dazwischen. Ein Solostück korrespondiere allerdings ganz gut mit den nun geltenden Abstandsregeln auf und vor der Bühne, findet die Theaterfrau.

Die Premiere am Donnerstag, 3. September, im T-Werk ist um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen am 4. und 5. September um 20 Uhr, sowie am 6. September um 18 Uhr. Sitzplatzreservierungen sind erbeten telefonisch unter 0331/719 139 oder per Mail unter kontakt@t-werk.de

Von Volker Oelschläger