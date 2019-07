Ein Unbekannter hinderte am Donnerstagabend am Hauptbahnhof eine Straßenbahn der Linie 96 für Minuten an der Abfahrt. Er reagierte nicht auf die Ansage des Tramfahrers. Ein Potsdamer sprach ihn daraufhin an. Auf dem Bahnhofsvorplatz griff der Unbekannte dann plötzlich den 39-Jährigen an und schlug ihm gegen den Kopf. Die Fahndung verlief indes ergebnislos.