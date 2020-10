Innenstadt

Breakdance und Brutzelhütte, klebrige Zuckerwatte und der jauchzende Nachwuchs auf dem Kinderkarussell: Mitten in der Corona-Pandemie startet am Sonnabendnachmittag der Rummel zum Potsdamer Oktoberfest im Lustgarten. Die Schausteller hoffen auf ein Stück Normalität bis zum 25. Oktober – mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept wollen sie dafür sorgen, dass der Spaß im Vordergrund steht und der Jahrmarkt nicht zum Corona-Hotspot wird.

Nur mit Maske in die Bahnen

Der Chef des Brandenburgischen Schaustellerverbandes „Sanssouci“ ist Thomas Müller. Am Freitag hat er gemeinsam mit dem Potsdamer Gesundheitsamt und der Feuerwehr einen letzten Rundgang zur technischen Abnahme des Rummels gemacht, alles soll sicher sein. „Wir setzen natürlich auf das Einhalten des Mindestabstands von 1,50 Metern“, sagt er. Die Gänge wurden verbreitert, Laufwege sind eingezeichnet, um Chaos und Menschenansammlungen zu unterbinden. Eine generelle Maskenpflicht auf dem Oktoberfest gibt es dabei nicht. Wenn aber die Abstände nicht eingehalten werden können, muss die Maske über Mund und Nase – und zwar auch in den Fahrgeschäften. „Es wird keine gesperrten Plätze in den Achterbahnen und Karussells geben“, sagt Thomas Müller, „dort gilt dann entsprechend die Maskenpflicht, wenn die Sitzplätze eng beieinander sind.“

Auf deutsch, englisch und türkisch wird über die Maskenpflicht in den Bahnen informiert. Quelle: Bernd Gartenschläger

Adrenalinkick mit Mund-Nasen-Schutz also. „Die Gesundheit der Besucher und auch unsere eigene muss im Vordergrund stehen“, betont der Chef-Schausteller. Das Sicherheitspersonal wurde zahlenmäßig aufgestockt, es gibt nur noch einen Ein- und Ausgangsbereich, die Besucherzahl muss stets unter eintausend bleiben und die Zahl der anwesenden Schausteller wurde zugunsten der breiteren Wege reduziert. Er habe die Vertreter des Gesundheitsamts trotz aller Auflagen recht entspannt erlebt, „schließlich sind wir eine Freiluftveranstaltung“, so Müller. Die Grundregeln blieben aber dabei die selben, die auch sonst gelten. „Es kann im Vergleich zu den letzten Jahren kein normales Oktoberfest, kein normaler Rummel sein“, sagt Thomas Müller. „Auch für uns Schausteller ist es die erste Veranstaltung unter Pandemie-Bedingungen, wobei ich angesichts der langjährigen Erfahrung nicht besorgt bin, dass wir das gut machen werden.“

Bierzelt-Feiern fallen aus

Bislang war das Jahr 2020 für die Karussellbetreiber eine Katastrophe: Jede einzelne Veranstaltung seit dem Frühjahr ist ausgefallen, die Einnahmen liegen zumeist bei null. „Es wird auch vorerst sehr schwer bleiben“, ist Müller überzeugt. Denn es steht bereits fest, dass die Weihnachtsmärkte, also der letzte Höhepunkt im Schaustellerjahr, nicht wie gewohnt stattfinden werden. „Im Moment ist noch vieles in der Schwebe, aber wenn gewisse Charakteristika wie Glühwein und Musik nicht auf einem Weihnachtsmarkt sind, dann wird es wirklich schwer.“

Komplett ausfallen wird unterdessen der Oktoberfest-Teil, der im Bierzelt stattfindet. Seit Jahren hatte der Potsdamer Eventmanager Heiko Bengs das beliebte Fest im Lustgarten neben dem Rummel veranstaltet. „Natürlich hätte ich das auch in diesem Jahr gern gemacht, aber die Auflagen waren nicht zu erfüllen“, sagt Bengs. Die Rede ist von Alkohol- und Tanzverbot sowie einem Mindestabstand in alle Richtungen von eineinhalb Metern. „Das hat dann mit meiner, mit unserer Philosophie von einem Oktoberfest nichts mehr zu tun“, sagt Heiko Bengs. Ob er im kommenden Jahr neu starten will, vermag der frühere Fußballprofi noch nicht zu sagen: „Ich weiß gar nichts mehr. Es nimmt ja kein Ende.“

