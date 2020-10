Potsdam

Am Samstag startet der Rummel im Lustgarten. Mit einem strengen Hygienekonzept soll eine Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden, so gilt auch in den Karussells eine Maskenpflicht. Was denken die Potsdamer über den Jahrmarkt in Corona-Zeiten? Die MAZ hat sich umgehört.

Erika Niemann (87)

„Ich denke, dass da einige um ihre Existenz kämpfen müssen und dass man Lösungen finden muss. Welche, da bin ich wahrscheinlich nicht kompetent genug, aber man kann ja nicht zusehen, wie Existenzen zu Grunde gehen. Darum denke ich, man sollte auch für die Schausteller eine vertretbare Lösung finden. Man darf da eben nicht die Kinder sich umarmen lassen oder ähnliches. Man müsste vertretbare Lösungen finden, weil es gibt da sonst ganz traurige Schicksale.“

Peggy Jahnel (49)

„Dafür habe ich kein Verständnis. Ich arbeite im medizinischen Bereich. Insofern ist mir klar, was da auf die Krankenhäuser zukommt, welche Maßnahmen notwendig sind. Ich kann es nicht verstehen, dass solche Vergnügungsveranstaltungen, für die ich keinen weiteren kulturellen Zweck sehe, stattfinden müssen.“

Christian Smirnow (32)

„Ich muss sagen, grundlegend bin ich gar nicht erstmal dagegen. Ich glaub man muss schon vorsichtig sein, wie die Leute da zusammenkommen und aus welchen Gründen. Ich kann mir vorstellen, wenn da viel getrunken wird, dass da Leute auch enger zusammen kommen und vielleicht dann ein bisschen unvorsichtiger werden. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass die Leute da inzwischen sehr sensibilisiert sind und auch aus Veranstaltersicht, dass die einzelnen Betreiber der Buden sehr viel Vorsicht mit an den Tag legen werden. Deshalb kann ich es nicht genau einschätzen. Solange die Leute nicht irgendwie am Durchdrehen sind, ist es bestimmt okay.“

Sebastian Schneider (39)

„Auf der einen Seite habe ich großes Verständnis dafür, dass Veranstalter und Schausteller die Gelegenheit haben ihr Business zu vollziehen. Auch habe ich großes Verständnis dafür, dass ein Bedarf dafür da ist, wo man monatelang eigentlich nur an der Havel sitzen konnte. Andererseits befürchte ich einen Hotspot. Ich finde, es ist ein echter Interessenkonflikt. Deswegen weiß ich es nicht.“

Von Jennifer Bongards