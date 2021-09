Potsdam/Potsdam-Mittelmark

 „Ich bin sehr glücklich, dass die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis 61 so viele Stimmen gegeben haben.“ Ein sichtlich gut gelaunter und in sich ruhender Olaf Scholz beantwortete am Montagnachmittag per kurzer Video-Liveschaltung die Fragen von Journalistinnen und Journalisten aus dem Wahlkreis, in dem er am Abend zuvor mit großem Vorsprung das Direktmandat geholt hatte. Mit 34 Prozent der Erststimmen lag Scholz deutlich vor Annalena Baerbock (Grüne) mit 18,8 Prozent.

Weiter Bürgergespräche geplant

Von Neben- oder Nachwirkungen des nervenaufreibenden Wahlabends keine Spur beim möglichen nächsten Kanzler Deutschlands – immerhin hatte er sich offenbar doch noch eine Mütze Schlaf holen können, nachdem schon gegen Mitternacht klar war, wie das Ergebnis aussehen würde. „Also ich habe halbwegs normal geschlafen. Ich bin heute morgen früh aufgestanden, weil es früh wieder losging – um halb sieben in diesem Fall.“ Da ging es schon wieder nach Berlin.

Olaf Scholz am Wahlabend in Berlin. Quelle: Lisa Leutner

Was Olaf Scholz aber bei dem Pressetermin besonders deutlich machte: Potsdam will er auf keinen Fall untreu werden. Klar ist, dass er seinen Wohnsitz hier behalten wird und keinen Umzug in die Hauptstadt beabsichtigt – auch nicht in die Wohnung im Kanzleramt. Und er will sich um „seinen“ Wahlkreis kümmern. „Das wird auch außerhalb von Wahlen so sein“, versicherte er. „Das war auch einer der Gründe, warum ich unbedingt entschlossen war, dort zu kandidieren, wo ich auch wohne – und das tue ich mitten im Wahlkreis.“

Der Wahlkämpfer im Gespräch mit einer Bürgerin. Quelle: Thomas Imo/photothek.net via www.imago-images.de

Bereits geplant ist ein – interner – Termin, bei dem sich Scholz bei den SPD-Mitgliedern für ihre Unterstützung bedanken wird. Ebenfalls fix: Auch das Format der öffentlichen Bürgergespräche, die es während des gesamten Wahlkampfes in allen Orten des Wahlkreises gab, soll weitergeführt werden, erklärte David Kolesnyk. Der Generalsekretär der Brandenburger SPD hat den Wahlkampf im Wahlkreis 61 gemanagt. „Das hat er gemacht, als er in Hamburg Bundestagsabgeordneter war; auch noch, als er Bundesminister war.“ Bürgerinnen und Bürger können dann ihre Fragen an Olaf Scholz stellen.

Von Ildiko Röd