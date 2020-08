Potsdam

Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist zwar mittlerweile auch Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl 2021 – doch um das Direktmandat im Potsdamer Wahlkreis 61 muss er weiterhin innerparteilich kämpfen. Keiner der vier weiteren SPD-Kandidaten hat nach Scholz‘ Nominierung zum Kanzlerkandidaten durch den Parteivorstand gezuckt. Niemand stellt sich demonstrativ hinter Scholz.

Interner Wettbewerb wird positiv gesehen

Der MAZ sagen die Gegenkandidaten auf Nachfrage unisono: Dass der Wettbewerb um das Mandat weitergeht, stärkt die Partei und beschädigt Scholz in keiner Weise. „Ich glaube nicht, dass ihn das gefährdet. Es ist für jede Berufsgruppe wichtig, sich einem Feedback stellen zu müssen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass er am Ende, wenn er das Rennen macht, davon sogar profitiert“, erklärt der Potsdamer Gastronom Justus von der Werth.

Er hatte noch vor Scholz eigener Kandidatur seinen Hut in den Ring geworfen und bleibt nun dabei. „Ich habe die Hoffnung, dass ich der SPD ein paar Impulse geben kann. Es ist auch für die Demokratie gut, dabei zu bleiben, auch wenn man nicht die Chancen hat, denn Alternativen zum Wählen sind wichtig“, sagt er.

Sieben Vorstellungsrunden bis Oktober im Wahlkreis

Bei sieben Vor-Ort-Terminen in den Unterbezirken des Wahlkreis in Potsdam, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark stellen sich die fünf Kandidaten im September und Oktober vor. Anfang August hat es in Potsdam schon einen ersten Auftakt gegeben.

Neben Scholz und von der Werth stehen dort Alexander Lamprecht aus Potsdam West, Benedic Schmeil-Moore aus der Berliner Vorstadt und Friederike Linke aus Kleinmachnow auf der Bühne. Ein Vorteil des laufenden Wettbewerbs: Die Mitglieder sehen Scholz nicht nur im Fernsehen, sondern lernen ihn in der Debatte mit den Konkurrenten kennen.

„Warum sollte ich die Kandidatur jetzt aufgeben?“

„Warum sollte ich die Kandidatur jetzt aufgeben? Es geht um unterschiedliche Politikentwürfe. Die Ideen sollten in diesem Forum auch diskutiert werden. Das Verfahren hat einen Wert an sich, etwa um Schwerpunkte zu setzen oder Diskussionen anzustoßen“, findet Alexander Lamprecht. Vielleicht kann man Olaf Scholz noch einen Gedanken mit auf den Weg ins Kanzleramt geben?

„ Olaf Scholz steht für das Establishment“

„ Olaf Scholz steht für das Establishment. Die Kanzlerkandidatur spiegelt diese Position wider. Sie ist unabhängig von einem basisdemokratischen Prozess in der SPD. Die Parteibasis der SPD im Wahlkreis 61 wird Ende Oktober entscheiden, ob sie den bisherigen Kurs des Establishments fortsetzen möchte“, sagt Benedic Schmeil-Moore, der erst seit Ende 2019 in Potsdam lebt.

Er habe sich für die Kandidatur entschieden, nachdem Scholz‘ Name gefallen war. „Es wurde öffentlich so dargestellt, als sei er schon der Direktkandidat und das wollte ich nicht so stehen lassen“, sagt er der MAZ. Dass es jetzt trotz der eigentlich aussichtslosen Gegenkandidaturen zum „Ideenwettbewerb“ auf dem Podium komme, sei auch eine Stärke der SPD und kein Widerspruch.

Debatte um die Entwicklungen im Wahlkreis nicht abwürgen

Auch Friederike Linke sieht sich nicht veranlasst, ihre Kandidatur zurückziehen. „Dieser Prozess vor Ort tut uns unglaublich gut. Es findet ein Austausch darüber statt, was wir im Wahlkreis bewegen wollen, was hier vor Ort passieren soll. Warum sollte ich diesen Prozess jetzt abwürgen?“, fragt sie. Zudem ist sie die einzige Frau im Rennen - und will die damit verbundenen politischen Ideen deshalb erst recht kommunizieren.

Eine mögliche Beschädigung des Kanzlerkandidaten schließen seine Konkurrenten aus. Abgesichert sei sein Bundestagsmandat durch die Landesliste. Wie stark die Genossen im Wahlkreis 61 tatsächlich hinter dem Kandidaten des Establishments stehen, wird sich erst zeigen, wenn klar ist, wie viele Parteistimmen er für die Nominierung tatsächlich bekommt.

