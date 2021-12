Potsdam

Kaum hat die neue Coronavirus-Variante Omikron Potsdam erreicht, breitet sie sich auch schon aus. Wie schnell, das sollen nun die Spezialisten im Labor des Potsdamer Bergmann-Klinikums herausfinden. „Wir werden die Sequenzierungsquote ausschöpfen und bei außergewöhnlichen Clustern zusätzlich sequenzieren“, kündigte Oberbürgermeister und Krisenstabsleiter, Mike Schubert (SPD) am Dienstag an. Zuständig dafür sind Dr. Evangelos Tsekos und sein Team. Im Januar gehörten sie in Brandenburg zu den ersten, die sich im Bergmann auf die Suche nach den Virus-Mutationen gemacht haben.

Wie weit hat sich Omikron in Potsdam schon verbreitet?

Damals breitete sich gerade die britische Variante B.1.1.7 aus und die Frage, um die sich alles drehte, war: Hat sie Potsdam schon erreicht? Es dauert nicht lange, dann war sie da und kurz darauf folgte die Delta-Variante. Sie wurde in der Region innerhalb weniger Monate zu vorherrschenden Virus-Variante, bis vor kurzem hatte sie alle anderen Mutationen in Potsdam verdrängt. Nun stehen Tsekos und seine Leute erneut im Fokus: Denn sie sollen Antworten auf die Fragen finden: Wie weit hat sich Omikron schon verbreitet? Wie weit hat sie Delta verdrängt?

Aktuell ist die neue, offenbar noch ansteckendere Virus-Variante bei vier Potsdamern nachgewiesen worden. Und bis auf eine Probe, die in Frankfurt am Main sequenziert wurde, sind alle im Bergmann-Labor analysiert worden. Drei Infektionen gehen auf Reiserückkehrer aus Südafrika zurück, eine Person hat sich offenbar nicht im Ausland, sondern in der Region angesteckt. Auch in ihrem Umfeld sind weitere Kontaktpersonen infiziert, womöglich ebenfalls mit Omikron.

Sequenzierung im EvB-Klinikum,hier der Diagnostik-Geschäftsführer Dr.Tsekos Evangelos. Quelle: Bernd Gartenschläger

Warum das Coronavirus mutiert

Dass Viren mutieren, gehört zu ihrer Natur. „Das Coronavirus ist in den letzten Monaten zigfach verändert, es gibt tausende Stämme und Nachkommen der Urform“, sagt Tsekos. Dabei folgt das Virus seinem ureigensten Interesse: Es will sich so oft wie möglich vermehren – und muss dafür so viele Wirte wie möglich besiedeln. Macht ihm das der Wirt – in diesem Fall der Mensch – schwerer, zum Beispiel weil er Antikörper gebildet hat, verändert sich das Virus. Dabei wird es in der Regel nicht unbedingt tödlicher als die Urform, aber – wie etwa zuerst B.1.1.7, dann Delta und nun Omikron bewiesen hat – durchaus ansteckender.

Um herauszufinden, welchem Virusstamm die Potsdamer Proben angehören, bedienen sich Tsekos und sein Team einer weltweiten Datenbank. „Dort sind alle bisher bekannten Stämme des Coronavirus gesammelt“, erklärt der Diagnostiker, „ein spezielles Rechensystem gleicht dann die Sequenzierungsergebnisse aus Potsdam mit denen aus der Datenbank ab.“ Alle Potsdamer Ergebnisse – nun auch die ersten vier Omikron-Fälle in Brandenburg – fließen in die weltweite Datenbank.

So viele Proben sequenziert das Potsdamer Bergmann-Labor

Untersucht werden im Labor der Potsdamer Klinikums PCR-Tests aus der gesamten Region, drei bis fünf Mitarbeiter sind in der Regel damit beschäftigt. Allein der in der vergangenen Woche sind 6500 Proben analysiert worden, davon waren 787 positiv – 121 dieser Proben wurden sequenziert. In der Vorwoche waren von 6418 PCR-Proben insgesamt 890 nachweislich positiv, 113 davon haben Tsekos und sein Team sequenziert. „Regelhaft wird derzeit zwei- bis dreimal wöchentlich sequenziert“, erklärt das Klinikum auf MAZ-Anfrage. „Bei Bedarf auf häufiger. Das sind wir in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.“

Von MAZonline/off