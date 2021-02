Online-Aquarellkurs in der Volkshochschule Potsdam

Babelsberg

Die Potsdamer Volkshochschule im Bildungsforum bietet einen Aquarellkurs für Anfänger:innen und Fortgeschrittene im Februar erstmals als Online-Kurs an. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, können die Teilnehmenden an vier Terminen unter professioneller Anleitung experimentell mit Farbverläufen arbeiten oder ganz gezielt Motive darstellen. In dem Kurs werden auch theoretische Grundlagen vermittelt. Themen sind Landschaft und Natur, Boote und Wasser, Figuren im Bild, Architektur und experimentelle Malerei.

Der Kurs beginnt am 19. Februar und kostet 76,70 Euro, ermäßigt 66,50 Euro. Terminlich findet der Kurs zweimal freitags von 17.45 Uhr bis 19.45 Uhr und zweimal samstags von 10 Uhr bis 15 Uhr statt. Ein Computer mit Mikrofon und Kamera ist laut Stadt Voraussetzung für die Teilnahme, anmelden kann man sich per Mail an vhsinfo@rathaus.potsdam.de.

Von MAZonline