Potsdam / Michendorf

Diese Anlage versorgt 400 000 Menschen südlich von Berlin: Hier bekommen sie das Gas her, mit dem sie heizen. Auch Strom wird damit erzeugt. Im November geht im Nesselgrund an der Bundesstraße 2 zwischen Potsdam und Michendorf eine völlig neuartige Regel- und Verteilanlage ans Versorgungsnetz, die klimaneutral arbeitet und keine konventionell erzeugte Energie benötigt.

Energie nämlich braucht es, wenn man das mit Hochdruck ankommende Erdgas soweit herunterregelt, dass es ins lokale Leitungsnetz geschickt werden kann zum Endverbraucher. Was mit 55 bar Druck aus Russland oder anderswo herkommt, muss auf 24 bar mehr als druckhalbiert werden. Anders als bei einer Luftpumpe, die Wärme erzeugt, entsteht im umgekehrten Prinzip störende Kälte, und die lässt Leitungen vereisen und gefährdet den Gasweitertransport.

Während man bisher das viel zu kalt gewordene Gas mit Strom oder auch Gas aufheizen musste, erreicht man diesen Effekt in der Potsdamer Anlage nun mit drei so genannten Wirbelrohren, die rotierendes Gas in speziellen Rohraufweitungen und -verengungen auf die gewünschte Temperatur bringen. Es wird nicht mehr Strom benötigt als zum Betrieb von Lüftern für die gigantische Wärmepumpe, und dieser Strom kommt sogar vom Solardach der Anlage, durch die pro Stunde 40 000 Kubikmeter Erdgas geschleust werden.

Wirtschaftsminister ist begeistert

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), studierter Chemiker und Professor für Anlagen- und Sicherheitstechnik, geriet am Donnerstag bei der Vorstellung des Pilotprojektes der Ontras Gastransport GmbH aus Leipzig ins Fachsimpeln und Schwärmen. Immerhin ist der Energiebedarf der Anlage zwei Drittel niedriger als der eines konventionellen Systems, wie es die Energie und Wasser Potsdam GmbH auf demselben Gelände betreibt. Die wichtigsten Komponenten des Zukunftssystems seien in Brandenburg entwickelt worden; das Wirbelrohrverfahren werde hier erstmals praktisch erprobt.

Potsdam als klimaneutrales Vorbild

Ontras-Geschäftsführer Ralph Bahke sieht die Station als Meilenstein auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gasversorgung und als Musterbeispiel für viele andere, vor allem größere Objekte dieser Art in Deutschland. Man brauche die Werte, die Potsdam liefert, nur hochzurechnen auf größere Bedarfe und Anlagen. Außerdem werde einfache und unverwüstliche digitale Messtechnik eingesetzt statt aufwändiger Ultraschallmessungen, um die durchlaufenden Gasmengen zu bestimmen. Das spare erheblich Kosten bei der Wartung. Das eigentliche Druckmess-System wird sogar als völlig wartungsfrei beschrieben.

Wie der Standortverantwortliche Steffen Pässler sagte, ist die Lebenszeit der Station auf 25 Jahre ausgelegt. Dann werde man auch mit dem Energieträger Wasserstoff soweit sein, ihn in die Netze zu verteilen, sagte er. Das kann nach Auskunft des technischen Projektleiters Alexander Fechner sogar als Mischgas mit Erdgas geschehen, das man kurz vor dem Verbraucher wieder in die beiden Bestandteile trennt. Man könnte aber auch eines der drei Rohre nur für den Wasserstofftransport nutzen.

Klein, aber enorm wichtig

Die Anlage im Nesselgrund ist ein kleiner, aber immens wichtiger Knotenpunkt im 7500 Kilometer langen Leitungsnetz der Ontras in Ostdeutschland, dem zweitlängsten in ganz Deutschland. Sie ist wegen der Klimaneutralität und der drastischen Energieeinsparung bei der Gas-Temperierung durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert worden. Im Ontras-Netz gibt es rund 450 Netzkopplungspunkte wie diesen. Dem Netz angeschlossen sind auch 23 Biogasanlagen, die etwa 15 Prozent des deutschen Biogases erzeugen. Zudem speisen zwei „Power to Gas“-Anlagen Wasserstoff und synthetisches Methan in des Netz ein. Ontras will bis 2050 eine komplett klimaneutrale Gasversorgung erreichen, in der Wasserstoff und Methan eine wachsende Rolle spielen.

Von Rainer Schüler