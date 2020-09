Babelsberg

An der Haltestelle „Alt Nowawes“ ist am Montagnachmittag ein Radfahrer mit seinem vierjährigen Enkel auf dem Kindersitz gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 61-Jährige den Radweg zwischen Zentrum Ost und Babelsberg, als aus bislang unbekannter Ursache eine Fußraste am Vorderrad wegbrach und sich verhakte. Der Radfahrer und sein Enkel stürzten – sie trugen beide keinen Helm. Der 61-jährige wurde mit leichten Kopfverletzungen und dem unverletzten Kind durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline