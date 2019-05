Posdam West

Ein Opel krachte am Dienstagnachmittag in eine Baustelle in Potsdam West. Die Fahrerin wurde verletzt.

Die 61 Jahre alte Frau war mit ihrem Opel Corsa stadtauswärts in der Zeppelinstraße unterwegs. Gegen 15.45 Uhr verlor sie aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und geriet dort in eine Baustelle. Bei dem Zusammenstoß wurde die 61-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Von MAZonline