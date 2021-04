Innenstadt

In der einen Ecke wird gefegt, in der anderen Unkraut entfernt und wieder woanders werden Pflastersteine gerichtet. Die Arbeiten an der Inselbühne auf der Freundschaftsinsel sind in vollem Gange. Seit dieser Woche wird täglich von halbzehn bis zum Nachmittag vor Ort gewerkelt, helfende Hände sind immer willkommen, wie Marie-Luise Glahr, Vorsitzende des Vorstands der Potsdamer Bürgerstiftung sagt.

Programm auf der Inselbühne von Mai bis Oktober

Die Potsdamer Bürgerstiftung darf die Freiluftbühne auf der Freundschaftsinsel von Mai bis Oktober kostenfrei nutzen, wie berichtet erhielt sie den Zuschlag der Stadt und kann vor Ort coronakonforme Veranstaltungen stattfinden lassen. Tatsächlich ist ein Start des Programms bereits am 15. Mai geplant – wenn Corona nicht dazwischen funkt. „Was wir wollen, ist das eine, aber was die Eindämmungsverordnung sagt, das andere“, sagt Kaspar von Erffa, freier Regisseur und künstlerischer Leiter der Inselbühne. Noch sei das Team aber zuversichtlich.

Die Freilichtbühne wurde 1973 anlässlich der damaligen Weltfestspiele der Jugend in Berlin angelegt. Schon seit 2014, also weit vor dem Vergabeverfahren der Stadt, hatte sich die Potsdamer Bürgerstiftung, die am 7. Oktober ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, um die Inselbühne bemüht und bereits eine entsprechende Crowdfunding-Kampagne für die Bespielung ins Leben gerufen. Diese hatte wohl schon mehr als die Hälfte der für die Eröffnungssaison kalkulierten Kosten von 130.000 Euro eingebracht. 50.000 Euro würden für den Spielbetrieb benötigt, 80.000 Euro für die Ertüchtigung der Bühne.

Kaspar von Erffa, künstlerischer Leiter der Inselbühne und Marie-Luise Glahr, Projektleiterin der Inselbühne. Quelle: Varvara Smirnova

Die Inselbühne bot ursprünglich 450 Sitzplätze

Ursprünglich verfügt die Inselbühne in Potsdam über 450 Sitzplätze, angeboten werden ab Mai dann nur 150 bis 200. „Was die Bestuhlung angeht, sind wir sehr flexibel, wir können uns da schnell anpassen“, sagt von Erffa. Der Plan sei, erstmal alle Sitze wieder zu montieren und dann je nach Abstandsbedarf entsprechende Sitze frei zu lassen. „Tatsächlich ist sogar noch die Originalbestuhlung vorhanden“, sagt der Regisseur und zeigt in einen kleinen Abstellraum oberhalb der Sitztribüne. Noch stehen die weißen Klappsitze dort eng an eng aufgereiht und warten auf ihre Reaktivierung – nur einer ist bereits aufgestellt worden.

Doch zunächst müssen die Gestelle, auf welche die Sitze gesteckt werden, auf Sicherheit überprüft und zum Teil auch ergänzt werden. Auch die Pflasterung werde gerade ausgebessert. Allgemein müsse vor Ort die „Verkehrssicherheit hergestellt“ werden, wie von Erffa sagt. „Das Ziel ist es, die Bühne erstmal für das nächste halbe Jahr nutzen zu können, deswegen sanieren wir nicht, sondern ertüchtigen nur“, sagt er. Überhaupt sei die Inselbühne auf der Freundschaftsinsel in gar keinem schlechten Zustand, baulich sei sie fast in ihrem Originalzustand erhalten.

Ein Sitz steht schon in der Inselbühne auf der Freundschaftsinsel, der Rest steht noch im Lagerschuppen. Quelle: Sarah Kugler, Varvara Smirnova

Abendprogramm von 18 bis 22 Uhr

„Die technische Einrichtung muss verbessert, Elektrik und Wasser sicher gestellt werden“, sagt von Erffa. Die vorhandenen Sanitäreinrichtungen seien nicht mehr auf dem neuesten Stand und könnten nur intern genutzt werden, für die Besucher werde ein Sanitärcontainer zur Verfügung stehen. Auch in Bezug auf Schallschutz stünde noch etwas Arbeit an. Die Rückseite der Bühne soll einen Schallvorhang bekommen und zur Seite der in der Nähe liegenden Seniorenheime soll eine vier Meter hohe Schallwand aufgebaut werden. „Bei allen Maßnahmen befinden wir uns im ständigen Austausch mit der Stadt, auch weil wir den Denkmalschutz mit beachten müssen.“ Mit den Anwohnern sei man ebenfalls im Austausch, unter anderem um eventuellem Ärger wegen Lärmbelästigung zu vermeiden.

Bespielt werden soll die Potsdamer Inselbühne ab Mitte Mai von Dienstag bis Samstag, jeweils von 18 Uhr bis spätestens 22 Uhr, dann schließt auch die Freundschaftsinsel ihre Tore. In den späten Abend hinein dürfen allerdings nur sogenannte „leise Veranstaltungen“ stattfinden, wie von Erffa erklärt. „Also Lesungen, Vorträge, akustische Konzerte oder auch Chorauftritte.“ Für größere Konzerte oder dergleichen müssten Sondergenehmigungen eingeholt werden. Auch Kinovorstellungen, wie zuletzt von 2007 bis 2012 im Rahmen des Freilicht-Sommerkinos des Babelsberger Thalia-Kinos, seien erstmal nicht angedacht – allerdings aus anderen Gründen. „Für eine Kinovorstellung muss es dunkel sein, im Sommer kann sie somit erst gegen 21 Uhr beginnen. Die Zeit nach hinten reicht dann schlicht nicht aus“, sagt von Erffa.

Lesungen, Tanz und Wissenschaft

Derzeit sieht der Plan vor, immer dienstags mit dem sogenannten „International Tuesday“ zu starten. „Er ist eine Kooperation mit ProWissen und den Verein Neues Toleranzedikt und soll die internationale Wissenschafts-Community Potsdams in den Mittelpunkt rücken“, sagt Marie-Luise Glahr. Geplant seien Vorträge, die wissenschaftliche Inhalte verständlich vermitteln, aber auch kulturvermittelnde Abende.

Immer mittwochs sind „Talks und Lesungen“ geplant. Wie Glahr erzählt, habe unter anderem das Literaturfestival Lit:Potsdam schon Interesse an der Inselbühne bekundet. Am Donnerstag können Tanzschulen vor Ort Kurse anbieten. Tangotänzer Steven O’Fearna, der auch im Team der Inselbühne mitwirkt, ist zum Beispiel mit seiner „tanguito“-Schule dabei. Der Freitag gehört der Jungen Bühne, einem eigenständiges Projekt, in dem junge Potsdamerinnen und Potsdamer sich kreativ ausdrücken können. „Das reicht von Breakdance über Poetryslam bis hin zu Musik“, sagt Glahr. Am Samstag sei die Inselbühne dann frei für ein buntes Programm, für „alles, was sich so anbietet.“

Ein Logo für die Inselbühne wird gesucht

Anmelden können sich Interessierte für das gesamte Programm auf der Website der Inselbühne oder per Mail an hallo@inselbuehne-potsdam.de. Insgesamt brauche das Projekt Inselbühne in allen Bereichen Unterstützung, sagt Glahr. „Wir suchen immer helfende Hände, die bei der Instandsetzung mit anpacken, aber auch größere Sponsoren oder Menschen, die kleinere Summen spenden können.“ Dringend gesucht werde auch jemand, der die Website betreut und jemand, der die Administration und Buchhaltung übernehmen kann. „Wir freuen uns über jeden, der ein paar Stunden bei uns investieren kann“, sagt Glahr.

Und: Die Inselbühne braucht auch noch ein passendes Logo, das auf den Bannern und Flyern zu sehen sein soll. Vorschläge dafür können ebenfalls von Potsdamerinnen und Potsdamern eingeschickt werden. Die schönsten Ideen werden auf dem Instagram-Account der Inselbühne veröffentlicht und eines soll dann für offiziell genutzt werden. „Der Ort hat seinen ganz eigenen Zauber, den wir gerne weitergeben würden“, sagt Glahr. Sowohl an die Kulturakteur:innen, die hier trotz Corona auftreten können, als auch an die Zuschauer:innen, die unabhängig vom Geldbeutel Kultur genießen können. Denn der Eintritt zu den Veranstaltungen basiert auf freiwilliger Spendenbasis, alle dürfen geben, was sie können.

