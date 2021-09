Potsdam-Krampnitz

Ein schwungvolles und mitreißendes Konzert mit dem Sinfonieorchester Collegium musicum erlebten mehrere hundert Besucher am Sonntagabend auf dem ehemaligen Kasernengelände in Krampnitz auf Einladung des Entwicklungsträgers Potsdam. Das Unternehmen, so Hausherr und Geschäftsführer Bert Nicke, will mit solchen Veranstaltungen den Potsdamern das Großprojekt Krampnitz näherbringen, ihnen die Möglichkeit bieten, sich einen Eindruck zu verschaffen. Viele seien neugierig auf das sonst abgesperrte Gelände.

Vom Barock bis ins heute

Bereits vor zwei Jahren ist der Klangkörper hier im ehemaligen Offizierscasino aufgetreten und hatte als Reminiszenz an die ehemaligen Nutzer unter anderem russische Volkslieder gespielt. Diesmal zeigten die Musiker ihr Können Open Air in einem langgezogenen rechteckigen historischen Hof, begrenzt von bereits entkernten Gebäuden mit leeren Fenstern. Das Ganze hatte einen morbiden Charme und eine unerwartet gute Akustik. Und auch das Repertoire war ein ganz Anderes. Vom Barock bis zum 21. Jahrhundert war der Bogen gespannt. Los ging es mit Monteverdi, später waren Melodien von Sting und Coldplay zu hören. International wurde es außerdem mit Musik aus Brasilien – sowohl vom Ende des 19. Jahrhunderts als auch mit einem Schlager aus dem Jahr 1995. Zwei brasilianische Percussionisten sorgten für den typischen Rhythmus.

Verstärkung mit Saxophon

Das Orchester hatte sich verstärkt mit dem Saxophon-Quartett Meiers Clan. Die vier Saxofonisten überraschten unter anderem mit dem bekannten 1. Satz aus Beethovens 5. Sinfonie und einer Eigenkomposition von Ralf Benschu. Das Publikum war begeistert und ließ die Musiker erst nach zwei Zugaben von der Bühne.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Musikliebhaber und Sting-Fan outete sich der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Wohnen, Michael Zahn. Das Unternehmen war nicht nur Sponsor des Abends, Zahn überreichte dem Orchester auch einen Scheck über 10 000 Euro für die zukünftige Arbeit.

Bereits vor Konzertbeginn hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) gesagt, er könne sich gut vorstellen, dass solche Konzerte an diesem Ort Tradition werden und später, wenn hier 10 000 Potsdamer zu Hause sind, im großen Park stattfinden.

Von Elvira Minack