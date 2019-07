Potsdam

Im Prozess um eine Messerattacke, die sich im Oktober 2018 am Potsdamer Hauptbahnhof ereignet hat, ist am Mittwoch ein Urteil gegen den 21-jährigen Haben M. gefallen. Das Landgericht Potsdam hat den Angeklagten wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe über drei Jahre und sechs Monate verurteilt.

Während der Staatsanwalt auf eine sechsjährige Freiheitsstrafe plädierte, überließ der Anwalt von Haben M. dem Gericht ein Urteil nach eigenem Ermessen – allerdings nur wegen einer einfacher Körperverletzung.

Opfer schweigt, Täter weiß von nichts

Täter und Opfer geben zu, sich hinter einem Döner-Imbiss am Potsdamer Hauptbahnhof geprügelt zu haben. M. geht ohne Verletzungen aus der Auseinandersetzung. Das Opfer muss hingegen in einer Not-OP gerettet werden. Es hatte sieben Messereinstiche im Oberkörper.

Das Kuriose an dem Fall: Vor Gericht erklärt der Verletzte, dass er nicht wisse, woher all diese Verletzungen stammen. Auch der Täter will nichts von den Verletzungen gewusst haben. Die Tatwaffe wurde nie gefunden. Das Gericht ist dennoch von einer Schuld des Angeklagten überzeugt.

Von Jan Russezki