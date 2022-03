Potsdam

Die Zeit vor knapp fünf Jahren hat sich bei Katja (wie sie genannt werden will) quasi eingebrannt: „Es war wie ein real erlebter Alptraum“, sagt die Potsdamerin. Zuerst erhielt sie die Diagnose einer fortschreitenden Zerstörung ihrer Nieren mit einer Autoimmunerkrankung als Ursache. Kurze Zeit später kam die Nachricht über die bevorstehende Schließung der Softwarefirma, in der die heute 34-Jährige mit erfolgreichem Masterstudium gerade einen Posten als Personalmanagerin angetreten hatte. Seit Jahren bewahrt sie nun eine tägliche Bauchfelldialyse vor tödlichen Wassereinlagerungen und Stoffwechselabfällen durch die nicht mehr richtig funktionierenden Organe. Mehr als neun Stunden bleibt sie dafür jede Nacht per Katheder an ein Gerät (Cycler) angeschlossen, das die Entgiftung des Körpers steuert.

Wie Tausende andere in der Bundesrepublik steht die berufsunfähige Potsdamerin auf der Warteliste einer Klinik für ein Spenderorgan, dass ihr vielleicht wieder zu einem einigermaßen normalen Leben verhelfen könnte. Acht bis zehn Jahre beträgt die durchschnittliche Wartezeit hier. „Ich bin jetzt noch ganz gut bei Kräften“, sagt die junge Frau. Aber sie weiß, dass es ein Rennen gegen die Zeit ist. Denn der Hormonhaushalt gerät bei ihrer unheilbaren Niereninsuffizienz immer mehr aus den Fugen. „Und die Liste der schweren Folgeerkrankungen ist sehr, sehr lang“, weiß Katja.

Nicht selten ist das Warten vergebens

Sie trägt ein ähnliches Schicksal wie derzeit bald 10 .000 andere Patienten in der Bundesrepublik, die auf ein gespendetes Organ warten. Ganze 933 Menschen haben auf der anderen Seite im vergangenen Jahr nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) Organe post mortal, also nach ihrem eigenen Ableben, gespendet. Schon seit Jahren stagniert die Zahl. Abhilfe sollen neben einem Onlineregister in ihrer Position gestärkte Transplantationsbeauftragte in den Kliniken bringen.

Meist warten betroffene Patienten, die auf einer Warteliste für ein Organ stehen, viele Jahre auf die Chance zu überleben und ihr Dasein etwas sorgenfreier zu gestalten. Nicht selten wird es vergebens sein. Bei vielen Organbedürftigen verschlechtert sich der Allgemeinzustand mit jedem Tag des weiteren Ausharrens bis der Zeitpunkt einer noch verantwortbaren Transplantation vorüber ist oder sie der Tod ereilt hat.

Wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen

In Brandenburg hat sich die Zahl der Organspender im vergangenen Jahr nach einem Einbruch 2020 mit nur noch 13 wie schon 2019 auf etwa 20 mit 60 vergebenen Organen eingependelt. Im benachbarten Berlin ist die Zahl der Spender aber zurückgegangen von 55 noch 2019 auf nur 49 im vergangenen Jahr. Insgesamt wurden lediglich 135 statt 2019 noch 165 Organe zur Verfügung gestellt.

„Die Wahl für oder gegen eine Organspende ist eine höchstpersönliche Angelegenheit“, sagt Susanne Hertzer, Leiterin der Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK) Berlin/Brandenburg. Dies brauche Raum und Zeit. „Wichtig ist es, eine Entscheidung zu treffen“, so Hertzer.

„Über Organspende zu reden, wird verdrängt“

Auch Katja weiß um die Pietät des Themas. „Über Organspende zu reden, ist vielen Menschen unangenehm und wird verdrängt“, hat sie erfahren müssen. Die Potsdamerin vermisst manchmal die Bereitschaft anderer zur Kommunikation und eine Solidarität auch hier, wie sie in zahlreichen Bereichen vielfach beschworen wird. „Das Schicksal, auf eine Organspende angewiesen zu sein, kann jeden ereilen“, sagt sie.

Laut Statistik sterben in Deutschland jeden Tag drei Menschen, weil sie kein Spenderorgan erhalten. Die Liste der Wartenden ist auch in der Region lang. Laut vorgelegten Zahlen der Stiftung Eurotransplant harrten bis Ende vergangenen Jahres in Brandenburg 301 Menschen einer Organspende entgegen. In Berlin waren es 406.

Die meisten Betroffenen warten auf eine Niere

Die mit Abstand meisten Betroffenen sind laut Techniker-Krankenkasse auf eine Spenderniere angewiesen: 244 sind es in Brandenburg und 330 in Berlin. Ein neues Herz brauchen 38 Schwerkranke in der Mark und in der Hauptstadt 36. In Brandenburg hoffen zehn auf eine neue Leber (in Berlin 24), neun auf eine Bauchspeicheldrüse (16) und acht auf eine Lunge (16).

Der Blick auf die tatsächlichen Transplantationszahlen im Vergleich dazu ist wenig ermutigend: An Patienten aus Brandenburg wurden 72 Organe übertragen. Hier finden indes keine Transplantationen statt. Viele derartige Operationen wurden wohl in der Hauptstadt durchgeführt. In Berlin sind insgesamt 203 Organe verpflanzt worden. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr 2979 Organe transplantiert. 2019 waren es noch 3192.

Pandemie hat auch hier Auswirkungen

Der Rückgang könnte auch mit Corona zu tun haben. Unter Einhaltung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen sind laut DSO Transplantationen auch während der Covid-19-Pandemie möglich gewesen. In Anbetracht der Überlastungen der Kliniken vor allem im Intensivpflegebereich könnten verschiebbare Operationen aber durchaus auch vertagt worden sein. Aufgrund der außergewöhnlichen Belastungen in den Kliniken im Zuge der Pandemie hätten Maßnahmen zur Forcierung mit Empfehlungen für Entnahmekrankenhäuser nicht ausreichend umgesetzt werden können, sagt auch Axel Rahmel. „Somit ist die angestrebte Steigerung der Organspende zunächst noch ausgeblieben“, so der medizinische Vorstand der DSO weiter.

Die TK begrüßt vor dem Hintergrund der nicht gerade ermutigenden Zahlen das von der Bundesregierung beschlossene zentrale Online-Register zur Organspende. Es wird derzeit errichtet und sollte eigentlich noch im ersten Quartal 2022 seinen Betrieb aufnehmen. Aufgrund der Pandemie und damit verbundenen zusätzlichen Belastungen der Kliniken, die in das Register eingebunden werden sollen, wird daraus erst einmal nichts. Laut Bundesgesundheitsministerium ist jetzt eventuell Ende des Jahres damit zu rechnen. Bürger bekommen dann die Möglichkeit, ihre Entscheidung zur Organspende einfach zu dokumentieren, jederzeit zu ändern oder zu widerrufen. Vorgesehen ist, dass dann die Abgabe der Erklärung zur Organ- und Gewebespende auch in Ausweisstellen möglich sein wird. Momentan werden weder der Organspenderausweis noch die darin dokumentierte Erklärung zur Organspende zentral registriert.

Zudem sollen Krankenhäuser bei derartigen Eingriffen finanziell entlastet werden. Entnahmekliniken werden nun für den gesamten Prozessablauf einer Organspende besser vergütet. Sie haben einen Anspruch auf pauschale Abgeltung für die Leistungen, die sie im Rahmen einer Transplantation erbringen.

Von Gerald Dietz