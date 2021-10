Holländisches Viertel

„Vom Hinterhof in die Welt“: Unter diesem Titel eröffnete am Mittwochabend im Potsdamer Jan-Bouman-Haus eine Sonderausstellung zum Orgelbau im Holländischen Viertel. Das Jahr der Orgel 2021 gebe Anlass, auf die Geschichte des Handwerks in dem historischen Stadtteil zurückzublicken, erklärt Susanne Marok, Leiterin des Museums in der Mittelstraße.

Orgelbauer seit dem 18. Jahrhundert in Potsdam

Im vorderen Abschnitt befasst sich die zweiteilige Kabinettsausstellung mit den Betrieben, die seit dem 18. Jahrhundert im Holländischen Viertel Orgeln gebaut haben. „Das beginnt mit Hinneberg, der in der Benkertstraße 15 seine Werkstätten hatte, und geht weiter mit Heise und Gesell bis hin zur Firma Schuke, die 110 Jahre hier im Viertel Orgeln gebaut haben“, so Marok weiter.

Ausstellung Orgelbau im Holländischen Viertel Potsdam im Jan-Bouman-Haus Quelle: Martin Müller

Schuke steht im Zentrum der Ausstellung. Im Jahr 1820 durch den Orgelbauer Gottlieb Heise gegründet, schaue die heutige Alexander Schuke Orgelbau GmbH auf eine „beeindruckende Geschichte“ zurück, führt die Historikerin aus. Prägend gewesen sei die Trennung der Brüder Hans-Joachim und Karl Ludwig Schuke in den Nachkriegsjahren ebenso wie die Enteignung der Firma in den 1970er- und die Reprivatisierung in den 90er-Jahren.

Seit 2004 befinden sich die Werkstätten von Schuke nicht mehr im Holländischen Viertel, sondern in Werder. Grund war wohl die räumliche Enge in den Hinterhöfen der roten Backsteinhäuser. „Die Teilung zwischen Zinnwerkstatt, Holzwerkstatt, Holzlager, das war einfach nicht mehr praktikabel“, erzählt Marok, „Das war 110 Jahre lang Thema.“

Fotografien aus dem Orgelbauer-Alltag in Potsdam

Diese räumliche Enge versucht Eberhard Thonfeld im hinteren Teil der Ausstellungen mit Fotografien aus den Schuke-Werkstätten 1977/78 einzufangen. Zu sehen ist ein Lastenaufzug, der Material in die oberen Stockwerke der Werkstätten beförderte. Auf einem anderen Foto wischt sich ein Mann hinter einer Werkbank flüchtig den Schweiß von der Stirn. Thonfeld verortet den Orgelbau in den beengten Hinterhöfen: mit Alltagsszenen und mit Porträts der Arbeiter.

Eberhard Thonfeld hat die Orgelbauer im Holländischen Viertel fotografiert. Quelle: Martin Müller

Es ging darum, „Leute, Straßen, Straßenzüge aufzunehmen, um den Ist-Bestand wiederzugeben“, beschreibt der Fotograf seine fast 50 Jahre alten Werke. Das Holländische Viertel war Thonfelds Diplom-Thema. Die Orgelbauer bei Schuke hätten ihn besonders interessiert, erinnert er sich: „Man bedauert, dass man diese Geschichten nicht aufgeschrieben hat.“

Johannes (l.) und Michael Schuke, Geschäftsführer der traditionsreichen Orgelbau-Firma. Quelle: Julius Frick

Zur Ausstellungseröffnung am Mittwochabend waren auch Familie Schuke zu Gast. „Susanne Marok hat viel ausgegraben, was so nicht im Firmenarchiv erfasst war“, lobt Johannes Schuke, gemeinsam mit seinem Bruder Michael seit 2018 Geschäftsführer des Orgelbaubetriebs. „Ich erkenne auf den Fotos Werkzeuge wieder, die heute noch in Benutzung sind“, so Schuke weiter.

Von Martin Müller