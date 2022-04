Nauener Vorstadt

Eine Woche nach den Deutschen haben am Wochenende die orthodoxen Christen Potsdams das Osterfest und damit die Wiederauferstehung von Jesus gefeiert. Zur ersten Segnung von Speisen versammelten sich am Samstagmittag rund 120 Menschen vor der Alexander-Newski-Kirche auf dem Kapellenberg unweit der Russischen Kolonie Alexandrowka. Nach Schätzung von Erz-Diakon Daniel Koljada sind mehr als ein Drittel der Gäste Ukrainer und Flüchtlinge vor Putins Krieg gewesen.

Erzpriester Anatolij Koljada, Vater des Diakons, und seine kirchlichen Helfer segneten mit Weihwasser die Speisen, die die Feiernden in einem Tischgeviert ausgebreitet hatten. Ein Teil dieser Lebensmittel ging dann als Spende an die Kirchengemeinde zurück, die nach Angaben des Diakons etwa 850 registrierte Mitglieder hat. Auch Bulgaren und Griechen orthodoxen Glaubens kommen in diese Kirche. Etwa 80 Prozent der Gemeindemitglieder besitzen inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Segnungen sonst des nachts

Die Segnungen der Speisen am Samstag und zu mehreren Terminen am Sonntag finden laut Daniel Koljada statt für Menschen, die den üblicherweise mitternächtlichen Feierstunden nicht beiwohnen können. Eine halbe Stunde vor Mitternacht werden sich am Samstag rund 100 Menschen stehend in der eher kleinen Kapelle zu einer Andacht versammeln, vermutlich deutlich mehr im Freien, wohin die Zeremonie am Mitternacht per Bildschirm übertragen wird.

Die russisch-orthodoxe Gemeinde Potsdams feiert Ostern Quelle: Rainer Schüler

Der Ostermette und der Göttlichen Liturgie mit einem „Kreuz-Zug“ um die Kirche folgt gegen 3.30 Uhr eine Segnung der Osterspeisen und Osterkuchen vor der Kapelle. Weitere Segnungen stehen um 10, 12, 14 und 16.30 Uhr an. Um 17 Uhr am Sonntag begrüßt man in der Ostervesper die Kinder der Sonntagsschule.

Kirchenbau auf königliche Weisung

Die russisch-orthodoxe Alexander-Newski-Gedächtniskirche (denkmalrechtlich Alexander-Newski-Kapelle) auf dem Kapellenberg wurde auf Anordnung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. zwischen 1826 und 1829 für die aus Russland stammenden Soldaten des Sängerchors der russischen Kolonie Alexandrowka errichtet. Als Zeichen der engen Beziehungen zwischen Preußen und Russland entstand ein sakrales Gebäude im altrussischen Baustil nach Entwürfen des Sankt Petersburger Hofarchitekten Wassili Petrowitsch Stassow, dem Karl Friedrich Schinkel Stilelemente der klassizistischen Architektur hinzufügte. Zum Gedenken an den 1825 verstorbenen Zaren Alexander I. wurde die Kirche nach dessen Namenspatron, dem im 16. Jahrhundert heilig gesprochenen russischen Fürsten Alexander Jaroslawitsch Newski, benannt.

Historisches Datum im Unterricht

Im Geschichtsunterricht der DDR war die Schlacht auf dem Peipussee (auch: Schlacht auf dem Eise) ein historisches Ereignis, von dem alle Schüler erfuhren: Am 5. April 1242 vernichtete ein russisches Heer unter Führung des Nowgoroder Fürsten Alexander Newski eine Streitmacht des Livländischen Ordens – der Vereinigung aus Deutschem Orden und Schwertbrüderorden – und setzte damit deren Ostexpansion ein Ende. Viele feindliche Ritter brachen damals mit ihrer teils schweren Rüstung auf dem Eis ein.

Die Alexander-Newski-Gedächtniskirche von Potsdam gilt als ältestes russisch-orthodoxes Kirchengebäude in Westeuropa nach dem Vorbild altrussischer Baukunst und als Beispiel des frühen russischen Historismus. Als Teil der Kolonie Alexandrowka steht die Kirche seit 1999 als Teil des Weltkulturerbes Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin unter dem Schutz der Unesco.

Von Rainer Schüler