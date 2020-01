Fiona aus Potsdam testet ihren Therapiehelm

Babelsberg

Die Männer, die für Fiona Überstunden machen, heißen Steven Sander und Mario Müller. Sie wissen, dass es die kleine Madame eilig hat. Am 14. Januar wird Fiona sieben Monate alt – bis dahin kann der Helm, der ihr schiefes Köpfchen in normale Bahnen lenken soll, da sein. Die Chancen, dass der Termin gehalten wird, sind gut – dank großzügiger Spenden der MAZ-Leser. Und dank Steven Sander und Mario Müller, ihres Zeichens Werkstattleiter und Orthopädietechniker in der Babelsberger Filiale des Sanitätshauses Kniesche.

Ziel ist die für Fiona ideale Kopfform

Dort sind Fiona und ihre Mutter Manuela Borchert am Freitagnachmittag zur Anprobe erschienen. Der Helmrohling ist da – eine Maßanfertigung wie in der Helmtherapie zur Korrektur von Schädeldeformitäten üblich. Grundlage ist ein 3D-Scan, der jedes Detail von Fionas Kopf erfasst hat. Mit diesen Daten ermittelt eine spezielle Software ein Modell, das wiederum dazu dient, den Kunststoffhelm zu ziehen. Ziel ist die für Fiona ideale Kopfform.

„Das quetscht nichts, da drückt nichts“

„Der Helm arbeitet nicht mit Druck, sondern mit Freiräumen“, erklärt Steven Sander. Kurz und knapp bedeutet das, dass der Helm an den Stellen, mit denen die Fachmänner zufrieden sind, anliegt. Und dass er dort, wo man nicht zufrieden ist, Freiräume lässt. Fionas Köpfchen wird also dort, wo es normal entwickelt ist, ausgebremst. Es kann aber an den Stellen, an denen es Nachholbedarf hat, ungehindert wachsen. Die Therapie, heißt es, ist für die Kinder völlig schmerzfrei. „Das quetscht nichts, da drückt nichts“, sagt Mario Müller.

Fiona ist abgelenkt – der perfekte Moment für die Anprobe

Mario Müller ermisst er noch einmal Fionas Kopf und notiert die Werte für die Vorher-Nachher-Dokumentation. Quelle: Friedrich Bungert

Bevor Mario Müller dem versonnenen Kind den Rohling zum ersten Mal aufsetzt, vermisst er noch einmal Fionas Kopf und notiert die Werte für die Vorher-Nachher-Dokumentation. Seit Fiona am Tag vor Heiligabend das letzte Mal zu Besuch war, hat sie 1,2 Zentimeter an Umfang zugelegt. „Der Kopf wächst bei Kindern in diesem Alter rasant“, sagt Mario Müller. „Dass sich aber die Verformung einfach verwächst, wie es die Krankenkassen behaupten, stimmt nicht.“ Zumindest nicht in allen Fällen und nicht im Fall von Fiona. „Die Kassen betrachten den Helm als Kosmetik und zahlen daher nicht.“ Dass eine Schädeldeformität für die Betroffenen gesundheitliche Folgen haben kann – etwa Kieferprobleme – und für Kassen dann Folgekosten aufwirft – etwa für die Behandlung beim Kieferorthopäden – das interessiere nicht. „Die Kassen sind in diesem Sinne nicht für die Vorsorge da, sondern für das, was schon passiert ist.“

Der Helm sitzt auf ihrem Kopf, wackelt – und hat zu viel Luft

Der große Moment ist gekommen, Mario Müller greift zum Helm. Der ist mit rosa und lila Herzen verziert und schwebt für einen Moment wie ein bunter Heiligenschein über Fiona. Langsam lässt Mario Müller den Helm sinken. Fiona macht keinen Mucks. Ta-daaa: Der Helm sitzt auf ihrem Kopf, wackelt – und hat zu viel Luft. Der Helm ist zu groß. Fiona schaut sich erstaunt um. Manuela Borchert ist der Schreck anzusehen. Mario Müller aber bleibt cool: „Keine Panik, wir bleiben im Zeitplan.“ Es muss zwar ein neuer Helm her, aber am Dienstag, vielleicht schon am Montag könne man den nächsten Anlauf einplanen. Um den Postweg zu ersparen und die Sache zu beschleunigen, hole Steven Sander den Rohling auch in Berlin ab. „Es wird immer ein wenig Spielraum fürs Wachsen dazu gegeben“, sagt Mario Müller. „Hier hat es aber jemand ein bisschen zu gut gemeint.“

Modell und Rohling. Quelle: Friedrich Bungert

Dass Fiona überhaupt die Chance hat, die Helmtherapie zu machen, ist für Manuela Borchert noch immer ein Wunder. „Ohne die Hilfe der Spender wäre das nicht gegangen“, sagt sie. „Über 6000 Euro sind zusammen gekommen. Ich versuche, mich bei jedem einzelnen Spender zu bedanken.“ 2000 Euro kostet der Helm. Das übrige Geld wolle sie für Therapiestunden, die die Kasse nicht zahlt, verwenden.

„Die meisten, die den Helm aufsetzen, tragen ihn wie eine Mütze“

Bis zu ihrem ersten Geburtstag am 14. Juni wird Fiona den Helm tragen, bei Bedarf länger. Derzeit könne man nicht sagen, ob sich die Verschiebungen in ihrem Gesicht und die Verschiebung der Ohren geben, sagt Mario Müller. Dass sich ihr Kopf aber in die gewünschte Richtung entwickelt, sei so gut wie sicher. Wird ein Kind im geeigneten Alter behandelt, nähere sich die Erfolgsquote den 100 Prozent. Ob Fiona den Helm annimmt? Steven Sander ist optimistisch. „Es gibt Kinder mit Temperament, die sich nichts auf den Kopf setzen lassen wollen. Aber die meisten, die den Helm aufsetzen, tragen ihn wie eine Mütze.“ In welchem Team Fiona spielt, wird sich nächste Woche zeigen. Bei der Anprobe macht sie ihre Sache super.

