Fahrland

Kritik an einer mangelnden Präsenz des Ortsteilbeauftragten der Landeshauptstadt Potsdam kommt aus dem Ortsbeirat Fahrland. Nach einem Antrag der Ortsteilvertretung, der am 25. August in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden soll, soll der Ortsteilbeauftragte künftig mindestens zweimal jährlich an Sitzungen jedes der insgesamt neun Ortsbeiräte in den Potsdamer Nord-Gemeinden teilnehmen.

Position im Rathaus seit 2017 besetzt

Der Ortsteilbeauftragte übe seine Tätigkeit seit 2017 aus, heißt es in der Begründung des Antrags, sei in den Ortsbeiräten aber „wenig präsent“. Um den Austausch zu „intensivieren und bestmöglich zusammenzuarbeiten“, so der Ortsbeirat, sei es „wichtig, dass er sich in allen neun Ortsbeiräten regelmäßig über deren aktuelle Aktivitäten informiert und ebenso auch über seine Aktivitäten informiert“.

Die Fahrländer beantragen zudem, dass die Position des Ortsteilbeauftragten, seine Kontaktmöglichkeiten und Aufgabengebiete auf der Homepage der Stadt „präsent“ veröffentlicht werden. Die Bewerbung und Information dazu fehle auf der Homepage der Stadt „leider bisher völlig, mit Ausnahme einer uralten Pressemitteilung“, so der Ortsbeirat.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Referent im Büro des Oberbürgermeisters

In der Mitteilung vom Mai 2017 wird darüber informiert, dass es mit dem Verwaltungswissenschaftler Thomas Tuntschew einen Ansprechpartner für die Ortsvorsteher gebe. Neben seiner Referententätigkeit im Büro des Oberbürgermeisters solle er „Projekte der Stadtverwaltung in den Ortsteilen begleiten und die Ortsvorsteher bei ihren wichtigen Vorhaben beraten“.

Probleme in der Kommunikation zwischen dem Rathaus und den Ortsteilen werden seitens der Ortsbeiräte bereits seit längerem teils heftig kritisiert. So verabschiedete der Ortsbeirat Golm gerade im Mai einen Antrag auf Festlegung von Anhörungs- und Beteiligungsrechten für Ortsteilvertretungen in einer speziellen Richtlinie. Auch dieser Antrag soll laut Ortsvorsteherin Kathleen Krause im August in die Stadtverordnetenversammlung kommen.

Zuvor waren im Februar insgesamt 14 Anträge aus den ländlichen Ortsteilen für eine „Qualitätsverbesserung der Zusammenarbeit“ von Ortsbeiräten und Rathaus vom Hauptausschuss im Paket bis auf Weiteres vertagt worden waren. Ersatzweise soll es auf Vorschlag der Verwaltung zunächst ein Werkstattverfahren geben. Ein Termin für den Auftakt wurde bisher nicht veröffentlicht.

Von Volker Oelschläger