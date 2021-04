Bornstedter Feld

Verbesserungen sind möglich. Das sagte der Stadtverordnete Sascha Krämer (Linke) nach einem Vor-Ort-Termin von Stadtverordneten, Vertretern der Verwaltung und des Entwicklungsträgers auf dem Johan-Bouman-Platz.

Wie berichtet, hatten Linke, SPD und Grüne im September 2020 gemeinsam eine Prüfung von Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Stadtplatzes beschlossen, der von Kritikern als zugig und unwirtlich beschrieben wird.

Vorschlag: „Entsiegelung und Begrünung“

„Trotz einiger Sitzmöglichkeiten und vereinzelten Händlern wird der Platz, der sich in den Sommermonaten stark erhitzt, wenig genutzt“, sagt Krämer.

Der Vorschlag einer „Entsiegelung und Begrünung“ des Johan-Bouman-Platzes rief allerdings die Bauverwaltung auf den Plan, die auf Urheberrechte für die bestehende Platzgestaltung und auf eine möglicherweise drohende Rückforderung von Fördermitteln verwies.

Verwaltung wollte Ablehnung

Mittlerweile gab es auch erste Kritik an der langwierigen Behandlung des Antrags. Die Verwaltung hatte dessen Ablehnung empfohlen. Der Vor-Ort-Termin kam auf Vorschlag von Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke zustande

Laut Krämer wurde bei dem Termin vor Ort eine Vielzahl von Möglichkeiten erörtert, die auch ohne einen Komplettumbau zu einer spürbaren Verbesserung der Situation beitragen könnten.

„Wir haben darüber geredet, was möglich und was machbar ist. Mehr Grün, Wasserspender, Fahrradständer, Hochbeete, Spielgeräte, Infotafeln, Beschattung, Wasser und Strom – viele gute Vorschläge wurden diskutiert“, so der Stadtverordnete.

Im Juni soll der Antrag erneut im Bauausschuss diskutiert werden: „Es geht voran“, sagt Krämer: „Vielleicht wird aus dem Platz ein lebendiges Zentrum für das Bornstedter Feld.“



Von Volker Oelschläger