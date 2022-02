Potsdam

Schauspielerin Kristen Stewart wurde von der Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles für den Preis als beste Hauptdarstellerin nominiert. Gewürdigt wird damit ihre Darstellung von Lady Di in dem Film „Spencer“.

Der Streifen wurde von der Berliner Firma Komplizenfilm produziert und zu großen Teilen im Potsdamer Schloss Marquardt und auch in Werder an der Havel gedreht. Das Produktionsteam hat die Nominierungsveranstaltung per Livestream in seinen Berliner Büros verfolgt.

Produzent jubelte bei der Nominierung

„Wir haben gezittert, weil die Nominierungen der Schauspielerinnen in alphabetischer Reihenfolge verlesen werden und ihr Nachname mit ,S’ beginnt. Er wurde als letztes aufgerufen und ich bin in die Luft gesprungen“, sagte Produzent Jonas Dornbach am Dienstag der MAZ, „Kristen Stewart hat es total verdient. Sie so viel in diese Rolle hinein gegeben. Es ist großartig, dass das von der Academy wertgeschätzt wird.“

Jonas Dornbach ist Filmproduzent und hat den Lady-Diana-Film "Spencer" mit Kristen Stewart zu großen Teilen in Potsdam produziert. Quelle: KomplizenFilm

Als stärkste Konkurrenten um den Oscar wertet er Nicole Kidman für ihre Darstellung in „Being the Ricardos“ und Penelope Cruz für „Parallel Mothers“. Außerdem sind noch Olivia Colman für „The Lost Daughter“ und Jessica Chastain für „The Exes of Tammy Faye“ nominiert. Stewart sei „in guter Begleitung“, so Dornbach.

Dornbachs dritte Oscar-Nominierung – einmal gewann er ihn

Für ihn ist es bereits die dritte Oscar-Nominierung nach der Produktion von „Toni Erdmann“ und als Ko-Produzent von „A Fantastic Woman“, der die Trophäe als bester fremdsprachiger Film auch gewann. Am 27. März werden die Oscars in Los Angeles verliehen. „Ich denke, wir werden rüberfahren“, sagt Jonas Dornbach.

In der Schlossanlage von Marquardt wurden einige Schlüsselszenen des Dramas aufgenommen. „Der Stil dieses Schlosses trägt dazu bei, dass man merkt, wie sehr Lady Diana in diesem goldenen Käfig gefangen ist, aus dem sie sich am Ende befreit. Das düstere, vertäfelte Holz schafft diesen klaustrophobischen Moment“, hatte Produzent Jonas Dornbach der MAZ während der Dreharbeiten verraten.

Lesen Sie auch „Spencer“-Dreh in Potsdam – dank Bundespolizei eine oscarreife Leistung

Dank Bundespolizei zur Oscar-Nominierung

Und die Dreharbeiten hatten es in sich: Zunächst mussten die Filmaufnahmen wegen der Witterung um einige Tage verschoben werden und dann gab es auch ein corona-bedingtes Reiseverbot zwischen Großbritannien und Deutschland. Kostüme und Equipment waren bereits in Deutschland, aber die Crew rund um die Hauptdarstellerin durften nicht einreisen. Die Verantwortlichen setzten sich umgehend mit der Bundespolizei in Potsdam in Verbindung – und erhielten eine Sondergenehmigung. Am 7. Januar 2021 gab es die erhoffte Ausnahmegenehmigung und die Schauspieler durften einreisen. „Das war eine Riesenerleichterung. Ohne die Bundespolizei hätten wir nicht in Potsdam drehen können“, berichtete Dornbach.

Die jetzige Nominierung ist auch ein Eerfolg für das Medienboard Berlin-Brandenburg, das den Film gefördert hatte. „Wir drücken Kristen Stewart die Daumen und gratulieren ihr und dem “Spencer“-Team zur Oscar-Nominierung! Ein toller Start in die Award Season 2022“, sagte Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus erfreut.

Oscar-Nominierungen 2022 in den wichtigsten Sparten BESTER FILM „Belfast“ - „Dune“ - „The Power of the Dog“ - „King Richard“ - „Coda“ - „West Side Story“ - „Licorice Pizza“ - „Don’t Look Up“ - „Nightmare Alley“ - „Drive my Car“ BESTE REGIE Jane Campion („The Power of the Dog“) - Steven Spielberg („West Side Story“) - Kenneth Branagh („Belfast“) - Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza“) - Ryusuke Hamaguchi („Drive my Car“) BESTE HAUPTDARSTELLERIN Kristen Stewart („Spencer“) - Jessica Chastain („Eyes of Tammy Faye“) - Olivia Colman („The Lost Daughter“) - Nicole Kidman („Being the Ricardos“) - Penélope Cruz („Parallele Mütter“) BESTER HAUPTDARSTELLER Will Smith („King Richard“) - Benedict Cumberbatch („The Power of the Dog“) - Denzel Washington („Macbeth“) - Javier Bardem („Being the Ricardos“) - Andrew Garfield („Tick, Tick…Boom!“) BESTE NEBENDARSTELLERIN Aunjanue Ellis („King Richard“) - Ariana Debose („West Side Story“) - Judy Dench („Belfast“) - Kirsten Dunst („Power of the Dog“) - Jessie Buckley („The Lost Daughter“) BESTER NEBENDARSTELLER Ciarán Hinds („Belfast“) - Kodi Smit-McPhee („The Power of the Dog“) - Jesse Plemons („The Power of the Dog“) - JK Simmons („Being the Ricardos“) - Jamie Dornan („Belfast“) - Troy Kotsur („Coda“) BESTER INTERNATIONALER SPIELFILM (sogenannter Auslands-Oscar) Japan („Drive my Car“) - Italien („The Hand of God“) - Norwegen („The Worst Person in the World“) - Dänemark („Flee“) - Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom“) BESTE FILMMUSIK - „Dune“, Hans Zimmer - „The Power of the Dog“, Jonny Greenwood - „Encanto“, Germaine Franco - „Parallele Mütter“, Alberto Iglesias - „Don‚t Look Up“, Nicholas Britell

Der ebenfalls in Potsdam gedreht und vom Medienboard geförderte vierte Film der Matrix-Reihe hat es trotz der Platzierung auf der Short-List in den Kategorien Sound und Visuelle Effekte nicht in die finale Runde der Oscar-Nominierungen geschafft.

Die 94. Verleihung der Academy Awards findet am 27. März 2022 in Los Angeles statt.

Von MAZonline