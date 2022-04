Osterfeuer: Hier lodern sie in Potsdam und im Umland 2022

Potsdam

Aufgrund der Pandemie und wegen der Waldbrandgefahr war in den letzten zwei Jahren kein Osterfeuer möglich. Doch in diesem Jahr sieht es gut aus für das gesellige Beisammensein am knisternden Feuer: Die meisten Corona-Maßnahmen sind aufgehoben und das Wetter sorgt für wenig Waldbrandgefahr.

Auch wenn der ursprüngliche Sinn dieser Tradition – den Winter verabschieden und die Felder fruchtbar machen – teilweise verloren gegangen ist, so findet das Osterfeuer auch noch 1271 Jahre nach seiner ersten Erwähnung statt. So auch in Potsdam und in seinem Umland. Eine Übersicht:

Potsdam

Potsdam: Am 16. April veranstaltet die Braumanufaktur Forsthaus Templin um 17 Uhr ein Osterfeuer. Stattfinden wird das Ganze in der Templiner Straße 102. Zusätzlich zum Feuer wird Livemusik gespielt und „rustikales Essen sowie frisch gezapftes Bier aus eigener Herstellung angeboten“, wie es in der Einladung heißt.

Groß Glienicke: Am 16. April um 17 Uhr findet auf dem Motorsportgelände an der L20 ein Osterfeuer statt. Der seit vielen Jahren dort aktive Verein MC Groß Glienicke e.V. und der Förderverein der Feuerwehr Groß Glienicke werden dieses Jahr wieder das Feuer ausrichten. Laut der Ankündigung ist „für das leibliche Wohl gesorgt“ und für die Kinder wird es „Stockbrot, Zuckerwatte und Waffeln“ geben. Sollte die Waldbrandgefahr nicht zu hoch sein, so wird bei diesem Osterfeuer eine Lokomotive aus Holz in Brand gesetzt.

Fahrland: Am 16. April von 18 bis 22 Uhr lädt der Fahrländer Feuerwehr Förderverein zu einem Osterfeuer auf der Festwiese an der Gartenstraße ein. „Für Speisen und Getränke wird gesorgt“, heißt es in der Einladung.

Golm: Am 16. April von 18 bis 22 Uhr laden der Regenkinder e.V. zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Potsdam und DJ Uwe zu einem Osterfeuer auf dem Feld zwischen Eiche und dem Wohngebiet Am Herzberg ein.

Marquardt: In Marquardt findet am 16. April beim Landgasthof Am Alten Krug in der Hauptstraße 2 ein Osterfeuer statt, wie der Ortsvorsteher, Peter Roggenbuck erklärt. Um 17 Uhr wird es beginnen. Es werde kein großes Feuer geben und auch keinen Eintritt kosten. Es sei für die Marquardter eine Möglichkeit wieder zusammen zu kommen, so Roggenbuck. Um das Feuer herum werde es die Möglichkeit geben, beispielsweise eine Bratwurst oder ein Bier zu kaufen.

Uetz-Paaren: In Paaren findet am 14. April um 18 Uhr am Mühlenweg ein Osterfeuer statt. Eintritt wird es nicht kosten, allerdings werden ein paar Sparschweine aufgestellt. Außerdem werden Grillgut und Bier angeboten werden, kündigt der stellvertretende Ortsvorsteher Jens König an: „Wir hoffen, dass wir sowohl Jung als auch Alt einen schönen Abend bescheren können, an dem jeder ein kleines bisschen das Gefühl von Normalität zurückbekommt.“ Darüber hinaus werde für die Kinder eine Überraschungsbeutelsuche angeboten werden, so König. Um das Feuer wird sich die örtliche Freiwillige Feuerwehr kümmern.

Satzkorn: In Satzkorn veranstalten die Freiwillige Feuerwehr, der Förderverein der Feuerwehr und der Ortsbeirat am 14. April ab 18 Uhr ein Osterfeuer. Stattfinden wird es auf der Festwiese in Satzkorn, bei der Straße des Friedens. Warme und kalte Getränke, sowie Grillgut und Suppe aus der Gulaschkanone wird es dort geben.

Waldbrandgefahr: So sind die Regeln Angesichts der aktuellen Witterungsbedingungen ist weiterhin offen, ob die verschiedenen Osterfeuer stattfinden können. Sollte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den angedachten Tag eine Waldbrandgefahrenstufe von mindestens drei herausgeben, so ist es per Gesetz verboten, ein Osterfeuer zu veranstalten. Die Warnungen werden jeweils pro Landkreis herausgegeben. Eine verbindliche Waldbrandgefahrenstufe gibt der DWD erst um 8 Uhr für die folgenden 24 Stunden heraus. Eine Tendenz lässt sich allerdings schon in der vom DWD herausgegeben Vier-Tage-Prognose erkennen. Auch eine kurzfristige Absage wegen zu starken Winden ist immer möglich.

Potsdam-Mittelmark

Stahnsdorf: Am 16. April von 17 Uhr bis 2 Uhr morgens wird dieses Jahr in Stahnsdorf, in der Sputendorfer Landstraße ein Osterfeuer stattfinden. Neben dem Feuer erwarten die Besucher außerdem „ein Grill, Bierwagen, eine Hüpfburg für die Kinder und ein DJ“, heißt es in einem Facebook-Post der Freiwilligen Feuerwehr. Das Osterfeuer wird keinen Eintritt kosten.

Stücken: Am 16. April um 19 Uhr findet auf der Wiese hinter dem Landhaus ein Osterfeuer statt. Neben dem Feuer werden Bratwurst und Getränke zu kaufen sein. Organisiert wird der Abend vom Heimatverein Stücken und musikalisch wird er vom Blasorchester Stücken begleitet.

Ruhlsdorf: Am 17. April wird von 18 bis 22 Uhr am Röthepfuhl in dem Teltower Ortsteil ein Osterfeuer stattfinden. Auf Facebook heißt es, dass „für Speisen, Getränke und Musik“ gesorgt ist.

Werder (Havel): Zusätzlich zu einem, um 11 Uhr beginnenden Ostermarkt, wird gegen Abend ein Osterfeuer beginnen. Stattfinden wird das Osterfest in der Fercher Straße 60. Über den Tag hinweg wird Livemusik gespielt und ein klassisches Kinderkarusell in Betrieb genommen, bei dem jedes Kind eine Freifahrt machen darf. Außerdem wird es „Lokales vom Grill, Obstwein direkt vom Kellermeister und Bier aus der Braumanufaktur“ geben, wie es auf Facebook heißt.

Kemnitz: Der Heimatverein Kemnitz veranstaltet ein weiteres Osterfeuer am 16. April um 18 Uhr. Für Verpflegung wird gesorgt werden. Es ist, seit zwei Jahren, die erste Veranstaltung des Heimatvereins.

Bliesendorf: Auch die Allgemeine Sportgruppe Bliesendorf veranstaltet ein Osterfeuer, allerdings bereits am Gründonnerstag um 19 Uhr auf dem Sportplatz in Bliesendorf. Sowohl Grillgut als auch Getränke können dort erworben werden. Für musikalische Untermalung wird ein DJ sorgen.

Trechwitz: Am 16. April um 18 Uhr startet Biohof Mühlenberg in Trechwitz ein Osterfeuer. In den vergangenen Jahren beeindruckten die Veranstalter mit imposanten Bauwerken. In diesem Jahr wird es um das Feuer herum außerdem wieder mehrere Stände mit Essen und einen Bierstand geben. Es wird allerdings keine Live-Musik geben.

Caputh: Am 17. April veranstaltet der Campingplatz Himmelreich Caputh ein Osterfeuer. Beginnen wird die Veranstaltung um 16 Uhr. Laut der Ankündigung auf Facebook wird es dort „Glühwein, Omas Eintopf, Stock und vieles mehr“ geben. Dazu lädt das Team des Restaurants Himmelreich ein.

Von Nick Wilcke