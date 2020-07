Innenstadt

Das Kosmos-Mosaik am Kreativhaus Rechenzentrum könnte restauriert und langfristig gesichert werden. Die gemeinnützige Wüstenrot-Stiftung hat ihr Interesse bekundet, das denkmalgeschützte, aber schwer geschädigte Kunstwerk von Fritz Eisel vollständig aus eigenen Mitteln zukunftsfest zu machen.

Stiftung hält Potsdamer Mosaik für herausragend in seiner Bedeutung

Die Ludwigsburger Stiftung bereitet gerade ein Projekt vor, mit dem sie zahlreiche architekturbezogene Kunstwerke aus der DDR sichern und erforschen will.

Anzeige

„Wir haben rund 25 Objekte identifiziert und schauen uns diese gerade an. Das Potsdamer Mosaik ist weit oben in dieser Liste angesichts seiner künstlerischen Bedeutung, seines Erhaltungszustands und auch der historischen Bedeutung des Ortes, an dem es steht.“, sagte Philip Kurz, der Geschäftsführer der Stiftung. Er machte sich am Dienstag vor Ort ein Bild von dem Kunstwerk.

Weitere MAZ+ Artikel

Philip Kurz, Geschäftsführer der Wüstenrot-Stiftung, am Kosmos-Mosaik am Rechenzentrum in Potsdam. Quelle: Peter Degener

Eine operative Stiftung – es werden nicht einfach Schecks ausgeteilt

Die Wüstenrot-Stiftung hat besondere Erfahrung mit der Sicherung von Mosaiken gemacht. So kehrte kürzlich das Großmosaik „Die Beziehung des Menschen zu Natur und Technik“ von Josep Renau in das Erfurter Stadtzentrum zurück. Diese konkrete Erfahrung spielt eine große Rolle, weil Wüstenrot sich als operative Stiftung versteht.

„Wir reichen keine Spendenschecks aus, sondern beauftragten selbst die Untersuchung und finden die richtigen Leute für die Restaurierung“, erklärt Kurz. Zu einem möglichen Engagement in Potsdam sagte Kurz: „Das ist physisches baukulturelles Erbe. Ich würde das sehr gerne machen.“

Mehrere Bedingungen für das Engagement

Für ihr Engagement nennt die Stiftung allerdings Bedingungen. Das Kunstwerk muss einerseits „herausragende Bedeutung“ haben und anschließend öffentlich zugänglich sein, was Kurz angesichts der Bedeutung von Mosaik-Schöpfer Fritz Eisel und der Sichtbarkeit im Stadtraum als erfüllt ansieht.

Fakten zum Mosaik Der Künstler Fritz Eisel (1929-2010) hat das Mosaik 1969 unter dem Titel „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ entworfen. Die Motive reichen von einem freischwebenden Kosmonauten über Kampfflieger, Industrieanlagen und Erntemaschinen bis hin zu Einsteins Formel der Relativitätstheorie und einem Zitat von Karl Marx. Es umfasst 18 Bildtafeln auf rund 70 Meter Länge. Seit Oktober 1972 gehört das Kosmos-Mosaik zum Potsdamer Stadtbild.

Zugleich muss der Ort, an dem es steht, mindestens 20 Jahre lang betrieben werden und das Kunstwerk nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden. Das Haus hinter dem Mosaik weise eine „ideale Nutzung“ auf. Er zeigte sich beeindruckt vom lebendigen Inhalt des Kreativhauses.

Den noch offenen Diskussionsprozesses um die Zukunft des Rechenzentrums, das nach 2023 baurechtlich nicht mehr neben dem Turm der Garnisonkirche geduldet wird, sieht Kurz unproblematisch: „Wenn wir uns dafür entscheiden der Stadt unser Engagement anzubieten, beginnt erst einmal eine Untersuchungsphase. Wir müssen erst herausfinden was zu tun ist, bevor wir in einigen Jahren mit der eigentlichen Instandsetzung beginnen würden“, so Kurz.

Er halte die Verbindung von Kunstwerk und Gebäude allerdings für wichtig. Ein Umsetzen des Denkmals an einen gänzlich anderen Ort würde Wüstenrot nicht unterstützen.

Drei von 18 Bildtafeln des Kosmos-Mosaiks. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gutachten: Mosaik stellenweise in sehr schlechtem Zustand

Ein Gutachten des Steinkonservators und früheren FH-Professors Gottfried Hauff hatte ergeben, dass sich manche der Bildtafeln zu großen Teilen schon von der Trägerschicht abgelöst haben. Schon jetzt sind Sicherungsmaßnahmen dringend geboten, die der Sanierungsträger auch durchführen lassen will.

Landeskonservator Drachenberg stellte den Kontakt her

Auf das Potsdamer Mosaik aufmerksam gemacht worden ist Philip Kurz durch Thomas Drachenberg, den obersten Denkmalpfleger des Landes Brandenburg. Drachenberg hatte schon Ende Februar auf dem Symposium „Über-Eck“ im Potsdam-Museum die Bedeutung des Mosaiks herausgestellt. Wüstenrot wiederum hat in Potsdam schon in der Vergangenheit andere Projekte ermöglicht – etwa die Sanierung des Jan-Bouman-Hauses im Holländischen Viertel und auch die Sanierung des Einsteinturms. Drachenberg stellte die Verbindung zur Stadt als Eigentümerin des Kunstwerks her.

Das Rechenzentrum an der Ecke von Dortustraße und Breiter Straße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kulturlobby und FÜR-Verein fühlen sich in ihrer Arbeit bestätigt

Hermann Voesgen, Vorstand des FÜR-Nutzervereins des Rechenzentrums, sagte nach dem Rundgang mit Stiftungsgeschäftsführer Kurz: „Mit dem Symposium zum Kosmos-Mosaik haben wir etwas angestoßen und freuen uns, dass die Stadt den Kontakt mit der Wüstenrot-Stiftung aufgegriffen hat. Wir fühlen uns durch die Stiftung auch bestätigt, dass das restaurierte Mosaik nur am Ort und am erhaltenen Gebäude Sinn macht“, so Voesgen.

Auch bei der Kulturlobby wurde das Interesse der Stiftung positiv aufgenommen. Die freien Kulturschaffenden hatten vor Jahren auf fehlende Räume aufmerksam gemacht und das Kreativhaus Rechenzentrum schnell mit Leben erfüllt. „Ohne die Zwischennutzung wäre das Mosaik vielleicht schon aus dem Stadtbild verschwunden“, sagte Kristina Tschesch, Kulturlobby-Aktivistin der ersten Stunde gehört.

Von Peter Degener