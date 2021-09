Potsdam

Die Pandemie hatte die Diskussion um den Klimawandel vorübergehend in den Hintergrund gedrängt. Wie sieht es jetzt damit aus? Ottmar Edenhofer, Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Pik), gibt Auskunft.

Ist das Thema Klimawandel heute nur noch eines unter vielen?

Ottmar Edenhofer: In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Klimawandel durch Feuer, Hitze und Flutkatastrophen hier und anderswo wieder an die Spitze der Tagesordnung gerückt. Das gilt nicht nur für die öffentliche, sondern auch für die politische Diskussion.

Gibt es Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Pandemie, können wir aus Corona auch bezüglich der Erderwärmung etwas lernen?

Mit der Wahrnehmung langfristiger Risiken haben Öffentlichkeit und Politik gewisse Schwierigkeiten, so scheint es mir. Auf die gestiegenen Risiken von Pandemien hat die Wissenschaft seit Langem hingewiesen. Die Abholzung der Regenwälder, die etwa Fledermäusen den Lebensraum nimmt und sie damit in Kontakt mit domestizierten Tieren bringt, erhöht auch das Risiko von sogenannten Zoonosen, also die Übertragung von Infektionskrankheiten vom Tier auf den Menschen.

Der Klimawandel ist für viele laut Umfragen weit weg. Haben die jüngsten Unwetterkatastrophen ihn näher herangeholt?

Der Weltklimarat IPCC hat inzwischen definitiv festgestellt, dass der Klimawandel für häufigere und stärkere Extremwettereignisse verantwortlich ist. Dass eine solche Häufung entsprechender Ereignisse wie derzeit schon bei einer durchschnittlichen Temperaturzunahme von nur einem Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit festzustellen ist, macht deutlich, was erst passiert, wenn es zu einer drohenden Erwärmung von drei Grad bis 2100 kommt.

Was nährt derzeit Ihre Hoffnungen auf ein wirksames Agieren gegen den Klimawandel?

Mehreres. Einmal das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das den Gesetzgeber verpflichtet, die Minderung von Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher zu regeln, um die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu schützen. Dann haben wir den European Green Deal, also das von der Europäischen Kommission vorgestellte Konzept mit dem Ziel, die Emissionen von Treibhausgasen bis 2050 in der Europäischen Union auf null zu reduzieren und somit als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Das ist ein Paket, das auch beispielgebend für andere Kontinente sein kann. Gebe es etwa für die USA, China, Japan und Indien ähnliche Regeln, würden die schon drei Viertel aller weltweiten klimarelevanten Emissionen betreffen.

Wird auch die Gesellschaft der Relevanz des Klimawandels gerecht? Beim jüngsten G20-Gipfel sind ehrgeizigere Klimaziele gescheitert.

Die Fortschritte des G20-Gipfels waren sicherlich unzureichend. Die sich abzeichnenden bundesdeutschen und europäischen Ziele aber sind ehrgeizig. Es ist eher die Frage, wie wir die, die zu den wichtigsten Profiteuren der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik zählen, von unseren Instrumenten überzeugen.

Das Vertrauen in Technik ist ungebrochen. Wird es beim Klimaschutz nicht häufig als Alibi genutzt, um wirtschaftlich einschneidende Maßnahmen zu vermeiden?

Technik ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer nachhaltigen Strukturveränderung. Aber wir dürfen nicht auf Techniken wetten, deren Tauglichkeit noch unzureichend geprüft ist, um die Minderung von Emissionen in die Zukunft zu verlagern. Wir müssen heute in den technischen Fortschritt investieren. Die Wirtschaft wird nur dann investieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Oft ist Klimapolitik auf den Energie- und Mobilitätssektor fokussiert. Müsste Klimaschutz nicht umfassender verstanden werden?

Natürlich werden in der öffentlichen Wahrnehmung etwa Land- und Forstwirtschaft unzureichend gewürdigt. Wenig beachtet wird die Rolle der Moore, die bald ein Drittel des erdgebundenen Kohlenstoffs speichern und etwa durch Torfabbau immer mehr zerstört werden. Zudem müssen wir angesichts der fortschreitenden Erderwärmung auch vermehrt über resiliente, also widerstandsfähigere Landwirtschaft nachdenken. All das gehört zu einer sinnvollen Klimapolitik dazu.

Reicht gesamtgesellschaftliches Handeln bei den Klimaaktivitäten oder ist nicht auch jeder Einzelne gefragt?

Das lässt sich nicht voneinander trennen. Individuelle Änderungen im Verhalten sind wünschenswert, reichen aber alleine nicht aus und müssen vor allem koordiniert werden. Es bedarf eines Rahmens, damit individuelle Lebensstiländerungen zur Emissionsminderung führen. Ein Mittel etwa wäre die von uns geforderte umfassendere CO2-Bepreisung, die große Wirkung auf Verhaltensänderungen erzielen könnte.

Sind die Klimafolgen in ihren Ausmaßen, auch was die hiesigen Regionen betrifft, überhaupt schon absehbar?

Nicht umfassend. Es ist aber beispielsweise damit zu rechnen, dass Extremwetterereignisse wie Hitze oder auch Überschwemmungen durch Niederschläge, sowohl was die Anzahl als auch die Intensität betrifft, weiter zunehmen werden.

Von Gerald Dietz (Interview)