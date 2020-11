PIK sieht „66-Prozent-Chance“ für die Klimaziele

Potsdam

Zumindest einen Hoffnungsschimmer sehen die beiden Rektoren des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (Pik), Johan Rockström und Ottmar Edenhofer: Joseph Biden wird voraussichtlich nächster Präsident der Vereinigten Staaten und hat bereits angekündigt, in das von Noch-Präsident Donald Trump gekündigte Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 zurückzukehren. Ansonsten haben die beiden Instituts-Chefs und ihre Mitarbeiter derzeit wenig Rosiges über die ökologische Lage des Planeten zu verkünden.

Einen digitalen Rundumschlag zum Stand von Klimakrise, Klimaforschung und Klimapolitik hatte das Institut am Mittwoch als neues Format gewagt. Rockström stellte dabei zunächst dar, dass sich gegenwärtig drei große Krisen gegenseitig verstärkten: die Klimakrise, das Artensterben und die Zunahme von Zoonosen, also Krankheiten, die wie das neue Coronavirus ihren Ursprung in der Tierwelt haben und auf den Menschen übergehen.

1,5-Grad-Ziel nur unter optimalen Bedingungen zu erreichen

Bei neun von 15 wichtigen Erdsystemen wie etwa dem polaren Eis oder den atlantischen Strömen zeigten sich bedeutende Veränderungen. Immerhin: Rockström sieht die Hoffnung, dass mit der Europäischen Union, China und den USA drei wichtige Akteure klimapolitisch zusammenfinden und die Welt in die richtige Richtung lenken könnten. Halten sich alle bis 2050 an ihre Vorgaben und ziehen andere Staaten mit, gäbe es vielleicht eine 66-prozentige Chance das 1,5 Grad-Ziel zu halten – unter optimistischsten Bedingungen.

Benzin soll teurer werden

Ottmar Edenhofer wiederum legte Wert darauf, dass bei der künftigen Kohlenstoffbepreisung in der EU der Energie- und Verkehrssektor zusammengeführt werden müsse. Am liebsten hätte der Ökonom sowieso eine einheitliche Kohlenstoffbepreisung. Dagegen allerdings sträuben sich die Politiker. Nicht ganz grundlos: Zum Beispiel schätzt Edenhofer, dass bei einem „ordentlichen“ CO2- Zuschlag das Benzin um 14 Cent pro Liter und Diesel um 16 Cent pro Liter teurer werden würden.

Außerdem glaubt Edenhofer, dass die Klimaziele ohne Verpressung und Lagerung von CO im Boden nicht geschafft werden könne. Diese Technik ist aber hoch umstritten und stieß gerade in Brandenburg auf großen Widerstand. Es müsse ja nicht unbedingt in Deutschland geschehen, so Edenhofer. Norwegen denke daran, solche Speicher zu verpachten – womöglich auch an Deutschland.

Brandenburg schlägt sich ganz gut

Der Agrarökonom Hermann Lotze-Campen erläuterte den enormen Beitrag der Landwirtschaft zum Klimawandel: 24 Prozent sind es im Schnitt weltweit, in Deutschland dagegen nur zwölf Prozent. „Ein großer Hebel liegt bei der Ernährungsumstellung“, sagt Lotze-Campen. Landwirte müssten den Viehbestand reduzieren, Verbraucher weniger Fleisch und mehr Gemüse essen. Enttäuschend sei in diesem Zusammenhang die jüngst in Eckpunkten fixierte Agrarreform der EU, die weiterhin eher Flächen statt Umweltleistungen belohne. „Da hätte es noch Möglichkeiten gegeben“, sagte er.

Zumindest Brandenburg kommt in Lotze-Campens Urteil nicht ganz so schlecht weg. So viel intensive Tierhaltung wie etwa in Nordrhein-Westfalen gebe es hierzulande nicht. Aber dass auch die Mark zum Beispiel mehr für die CO2-speichernde Moore tun können, ließ Lotze-Campen durchblicken.

Von Rüdiger Braun