Groß Glienicke

Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr ist es auf der L20 in Richtung Seeburg bei Groß Glienicke zu einem Auffahrunfall gekommen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte ein PKW mit einem Kleinwagen. Dabei wurde der vorausfahrende Wagen so stark beschädigt, dass er in den Straßengraben fuhr.

Zwei Personen verletzt

Bei dem Aufprall wurden zwei Personen leicht verletzt: Die Beifahrerin des auffahrenden Fahrzeugs und der Fahrer des vorausfahrenden PKWs mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei bestätigte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von RND