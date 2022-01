Potsdam

Die Schwimmhalle „Blu“ und das Kiezbad am Stern sollen mit Photovoltaik-Anlagen (PV) ausgestattet werden. Die Bäderlandschaft Potsdam GmbH, eine Tochter der Stadtwerke, hat die Montage von zusammen rund 1400 Quadratmeter Solarmodulen ausgeschrieben. Sie sollen auf den Dächern der zwei Schwimmhallen installiert werden – laut Ausschreibung bereits bis zum Mai. Insgesamt sollen beide Anlagen zusammen rund 154 Kilowatt-Peak Spitzenleistung erzeugen können.

Kiezbad Am Stern: 400 von 1400 Quadratmetern Dachfläche geeignet

Die Bäderlandschaft Potsdam GmbH setzt bei der Installation auf das Fördermittelprogramm „RENplus“ des Landes. Um diese Finanzunterstützung zu bekommen, darf allerdings kein Strom gegen Vergütung ins öffentliche Netz eingespeist werden. „Vor dem Hintergrund der Anforderungen des Fördermittelprogramms ist die installierte Leistung der Photovoltaik-Anlage derart zu bemessen, dass 100 Prozent der Stromerzeugung im Gebäude verbraucht werden“, heißt es in der Ausschreibung. Demnach wird nicht zwingend das gesamte Potenzial der zwei Flachdächer ausgeschöpft.

Allerdings sind die Dächer sowieso größtenteils durch technische Anlagen bereits belegt oder auch aus statischen Gründen für Solarmodule ungeeignet. So sind beim Kiezbad von den 1400 Quadratmetern des Daches nur etwa 400 Quadratmeter geeignet. Selbst auf dem rund 5000 Quadratmetern großen Dach des „Blu“sind nur 1000 Quadratmeter geeignet. Das Gebäude wurde zudem erst 2017 errichtet, aber trotzdem ohne entsprechende Nutzung der Fläche für den Stromverbrauch des Hauses geplant.

Vier Prozent des Potsdamer Stroms stammt aus Solarenergie

Erst im Sommer hatte die Stadt einen großen Bedarf an Solardächern in Potsdam festgestellt, um die selbst gesteckten Klimaziele bis 2050 erreichen zu können. Nur vier Prozent des in Potsdam verbrauchten Stroms werden bislang durch Sonnenenergie gedeckt. Hauseigentümer sind aufgerufen, ihre Dachflächen wenn möglich für erneuerbare Energien zu nutzen. Die Stadt selbst hat zudem neue Solaranlagen auf den Dächern der Rosa-Luxemburg-Schule an der Burgstraße und der Grundschule am Priesterweg geplant. Auf 18 weiteren städtischen Immobilien werden PV-Anlagen geprüft oder durchgeführt.

Neben vielen kleinen Projekten treibt die Stadtverwaltung die Errichtung großer Anlagen im ländlichen Raum auf landwirtschaftlichen Flächen voran. Rund 150 Hektar Fläche im Stadtgebiet sind abseits der Dächer für PV-Anlagen geeignet und zugleich förderfähig. In Satzkorn soll beispielsweise östlich der A10 eine 76 Hektar große Ackerfläche für 30 Jahre mit Solarmodulen bebaut werden. Der süddeutsche Energieversorger EnBW für dort mehr als 65 Gigawatt Strom erzeugen – genug für 31.000 durchschnittliche Haushalte.

Von Peter Degener