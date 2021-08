Potsdam

Die „Linksfüßer“ tragen wie so viele Tanzschulen schwer an der Coronavirus-Pandemie. Inhaber Martin Lehmann (45) und Zwanziger-Jahre-Partyball-Veranstalter Oliver Max Wenske (56) über Melancholie, finanzielle Einbußen und die Vorteile des Paartanzes.

Wäre Corona ein Tanz, wie sähe er aus?

Oliver Max Wenske: Es wäre ein ganz langsamer Tango Argentino, begleitet nur vom Bandoneon. Ein sehr schwermütiger, sehnsuchtsvoller Tango, bei dem man ein wenig über seine eigenen Füße stolpert...

Martin Lehmann: ...da man nicht weiß, wo man hinsoll.

Wer führt?

Wenske: Das ist gerade bei dieser Variante das Problem.

Lehmann: Wir haben grundsätzlich immer zwei Köpfe – und zwei Köpfe wollen meist das Gegenteilige. Gemeinsam auf einen Nenner zu kommen, funktioniert bei diesem Corona-Tanz nicht. Der innere und äußere Disput kommt zum Vorschein, was Tanzen nicht verdient hat, weil die positiven Aspekte beim Paartanz so großartig sind. Wenn Corona ein Tanz wäre, würde man alles, was man falsch machen kann, auch falsch machen.

Wenske: Der Tango Argentino steht in der Tanzschule jetzt tatsächlich auf dem Programm. Das ist der Tanz für diese Zeit. Das Paar ist zusammen und hat große Abstände zu den anderen Tanzpaaren, man schleift durch den Raum und wird von tiefer Melancholie erfasst. Man möchte miteinander tanzen, man ist so inniglich, weil einen die Zeit des Lockdowns zusammengeschweißt hat.

Der Zwanziger-Jahre-Partyball im Ballsaal im Logenhaus musste zuletzt wegen der Coronavirus-Pandemie ausfallen. Doch jetzt gibt es wieder Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. Quelle: privat

Ähnlich wie die Gastronomie hat der Lockdown die Tanzschulen hart getroffen. Wie lange mussten Sie die Füße stillhalten?

Lehmann: Wie wir heute wissen, war der erste Lockdown Kinderkram. Im zweiten Lockdown waren wir seit Anfang November geschlossen und durften Mitte Juni wieder aufmachen. Mir war es in dieser Zeit immer wichtig, unsere Tanzpaare zu erreichen und sie weiter zu fördern. Im ersten Lockdown haben wir direkt damit begonnen, den Unterricht auf Video zu bannen und unsere Tänzer damit einmal in der Woche zu versorgen – egal, ob Tanzzwerge, Jugend, Senioren. Wir haben wohnzimmertaugliche Zooms gemacht, Livestreams, Podcasts. Wir haben alle Mitglieder angerufen, um zu erfahren, was wollen sie, was wünsche sie sich. Das Problem bei der digitalen Tanzschule ist, dass du kein Feedback bekommst.

Wenske: Meine Frau und ich tanzen hier seit acht Jahren, aber wir waren keine Home-Tänzer. Für uns war das keine Alternative. Es fühlt sich komplett schräg an, allein zu Hause in den eigenen vier Wänden zu tanzen. Ich bin auch nicht der Typ dafür, mit anderen Menschen über einen Monitor in Kontakt zu treten. Ich fand es aber toll, dass und wie das Angebot gemacht wurde. Ich bin großer Fan der Podcasts, die das Drumherum beleuchten und einen zum Beispiel daran teilhaben lassen, wie die einzelnen Tanzlehrer mit der Situation umgehen.

Waren Sie auf den zweiten Lockdown gefasst?

Lehmann: Ja – und ich wusste, dass mein Fokus auf der betriebsinternen Moral liegt, denn ich trage die Verantwortung für 24 Mitarbeiter. Meine Hauptaufgabe war, ihnen eine Perspektive zu geben, das Lohnversprechen zu halten, ihnen neue Räume zu eröffnen und sie zu ermutigen, durch die Türen zu gehen. Ich bin als Unternehmer beschenkt mit der Loyalität und dem Idealismus meiner Leute. Sie sind über ihre Grenzen hinausgegangen – und das wie selbstverständlich. Mein Ehrgeiz war immer, so breit wie möglich aufgestellt zu sein und im Lockdown jedem Tänzer ein Angebot zu machen. Das ist uns zwar ganz gut geglückt. Aber es hätte nicht länger dauern dürfen. Und es darf nicht noch einmal passieren. Wir verlieren sonst nicht nur das, was uns ausmacht. Es findet auch eine Entwertung unserer Leistung statt.

Welche Bedeutung haben Tanz und Tanzschulen denn für unsere Gesellschaft?

Lehmann: Wir sind ein kultureller Bildungsbetrieb. Die Bedeutung von Kunst und Kultur ist sehr facettenreich. Den ersten Lockdown wollten noch alle, weil man hoffte, das wäre die Maßnahme, die zu einer Lösung führt. Dennoch hat jeder gemerkt, dass diese Situation nicht gesund sein kann, dass wir etwas verlieren. Wird aber darüber berichtet, dass es nicht gut ist, dass Kunst und Kultur geschlossen sind und wir als Masse nicht mehr daran teilnehmen, dann glaubt das keiner. Ich denke mir vielleicht: Ich schaffe auch ein Jahr, ohne zu Helene Fischer aufs Konzert gehen, ich schaffe ein Jahr ohne Theaterbesuch, ich muss auch nicht im Restaurant essen. – Und es stimmt: Die Menschen haben festgestellt, es geht auch ohne. Das Problem ist nur, dass sie sich flächendeckend in sich zurückgezogen haben. Kunst und Kultur haben es vor Corona geschafft, diesen Zustand gar nicht erst aufkommen zu lassen. Natürlich hat sich damals niemand hingestellt und gesagt: Wir verhindern es, dass ihr auf der Couch bleibt, wir verhindern es, dass ihr zunehmt, wir verhindern es, dass ihr von einem Familienkrach in den nächsten wandert. Das zu formulieren haben sich Kunst und Kultur nie getraut, obwohl sie wussten, dass es so ist.

Seit 18 Jahren im Tanzgeschäft Die Tanzschule „Die Linksfüßer“ hat ihren Sitz im Logenhaus an der Kurfürstenstraße. Sie gehört zum Allgemeine Deutschen Tanzlehrerverband. Das Unternehmen besteht seit 18 Jahren und hat 24 Angestellte. Von ehemals 1800 Tänzerinnen und Tänzern sind nach den Lockdowns 1300 übrig. „Die Linksfüßer“ bieten 200 Veranstaltungen im Jahr: Hochzeiten, Geburtstage, Tanzstunden, Bälle, Tanzpartys und mehr. nf

Das heißt, Kunst und Kultur haben eine ausgleichende Wirkung?

Lehmann: Absolut, denn du wirst in Kunst und Kultur als Individuum behandelt, als Charakter. Du hast die Chance, dich in Kunst und Kultur immer wieder weiter zu entwickeln. Aufgrund der vielseitigen Angebote gerade in Potsdam wirst du immer wieder gelockt, Neues zu entdecken – das ist die Art von Bildung, die dazu führt, dass wir ein Lächeln im Gesicht haben, dass wir empathisch sind, dass wir soziale Kompetenz haben. Die Tanzschule ist das beste Beispiel.

Inwiefern?

Lehmann: Was man in der Tanzschule zelebriert ist von außen schwer zu begreifen, denn im Volksmund degradiert sich alles darauf Schrittfolgen zu lernen. Was wir hier machen, sichert, festigt und rettet Beziehungen. Wir reden hier von oft jahrzehntelangen Ehen, die frischgehalten werden müssen. Dafür ist paarweises Tanzen ideal. Es geht darum, dass man gemeinsam – Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau, wer auch immer – das, was man in einer Beziehung empfindet, zum Ausdruck bringen kann. „Oh, Schatz, Du hast ja den Geschirrspüler ausgeräumt“ – das ist ein Zuneigungsbeweis. „Wir gehen heute Abend essen“ – das ist auch ein Zuneigungsbeweis, ein Ausdruck von Liebe. „Ich habe die Kinder Oma und Opa gegeben und wir machen uns einen schönen Abend“ und so weiter. Solche Zuneigungsbeweise muss ich mir im Alltag hart erarbeiten und in der angespannten Situation der Pandemie bleiben sie ständig auf der Strecke. Tanzen ist hingegen ab der ersten Sekunde ein Zuneigungsbeweis, beim Tanzen hast du Dauerfeuer.

Wenske: Gerade, wenn du in einer Tanzschule bist, die das fördert. Jedes Paar wird hier individuell unterstützt. Es geht nicht nur darum, sich zu bewegen, man will dem Paar viel mehr die Gelegenheit geben, eine individuelle Ausdrucksform zu finden. Dabei kommt man immer wieder mit anderen Paaren ins Gespräch. Das ist genau das, was man letztendlich so vermisst hat: Aus seiner Blase herauszutreten und wieder andere Gesichter zu sehen, neue Menschen kennenzulernen. Während Corona ist eine Art neues Biedermeier entstanden: Corona reduziert einen aufs eigene Umfeld.

Lehmann: Die Langzeitschäden, die die Gesellschaft durch Corona erleidet, liegen auch in der sozialen Kompetenz – das wird unterschätzt. Wir haben enorm viele Zutaten, unseren Tänzern und Tänzerinnen eine vortreffliche Zeit zu geben. Es geht nicht darum, sie zu unterhalten wie zum Beispiel im Kino, wo sie sich einen Film angucken und danach ein bisschen geflasht sind. Tanzen bewegt über Wochen, Monate, Jahre.

„Tanzen bewegt über Wochen, Monate, Jahre“, sagt Linksfüßer-Chef Martin Lehmann. Quelle: privat

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit dem Paartanz anzufangen?

Lehmann: Auf jeden Fall. Es ist mit Abstand das Beste, was einem Paar passieren kann – egal, woher es kommt, egal, wie alt es ist. Unser Hauptthema ist, sich miteinander zu beschäftigen. Natürlich lernt man Schritte und diese koordiniert und synchron auszuführen. Der eigentliche Tanzunterricht dreht sich aber um die Frage: Was muss ich tun, damit sich der andere in meinen Armen wohlfühlt? – Das ist Tanzen lernen.

Wenske: Meine Frau und ich haben in den vergangenen anderthalb Jahren schnell gemerkt, dass etwas fehlt. Aber: Auch wir haben uns in der Pandemie eingerichtet, irgendwie ist auch dieses Leben trotz aller Beschränkungen rund. Die Welt ist klein geworden, aber auch schön. Der Mensch ist so anpassungsfähig! Ein Gewohnheitstier eben. Meine liebe Grit hat aber – zum Glück! – gesagt: „Das geht so nicht! Tanzen ist gut für uns – lass uns wieder gehen.“ Und mit dem ersten Schritt hier, habe ich gemerkt, wie mir dieser Teil des Lebens gefehlt hat. Fängt man erst wieder an, fühlt man, wie groß das Nachholbedürfnis ist.

Auch wirtschaftlich ist sicher vieles nachzuholen. Wie groß sind die wirtschaftlichen Schäden nach anderthalb Jahren Pandemie?

Lehmann: Sehr viele, die hier tanzen, haben uns weiter mit ihren Monatsbeiträgen unterstützt. Es gab aber auch Leute, die gesagt haben: „Kein Tanzen, kein Geld“. – Meine Mitarbeiter haben mich in solchen Momenten vom Telefon weggezogen, weil sie charmanter auf Absagen reagieren als ich. Ich habe diese Kunden direkt gefragt, ob sie nach all den Jahren, in denen wir für positive Eindrücke, weltbewegende Gefühle und Eherettungsmaßnahmen gesorgt haben, nicht aus purer Dankbarkeit den Monatsbeitrag weiterbezahlen möchten, damit die Spezialisten, die hier seit beinahe zwei Jahrzehnten als Tanzlehrer arbeiten, ihren Job behalten. Denn mehr Umsatz machen, das geht nicht. Ich muss also Kosten sparen. Ich stehe kurz davor, wertvolle Tanzlehrenden entlassen zu müssen, denn ich bin Unternehmer. Mache ich das, sind die Langzeitschäden für dieses Unternehmen allerdings enorm.

Ein Teufelskreis. Wie ist der Status quo?

Wir haben 40 Prozent der aktiven Mitglieder verloren. Das Problem ist, dass wir diese Zahl nicht durch zwei, drei gute Monate wieder einholen. Man muss sich das so vorstellen: Im September fangen die Einstiegskurse an, danach kommt der Aufbaukurs, danach findet die Mitgliedschaft statt und frühestens im Februar haben wir den ersten Nachwuchs kreiert. Wir fahren im Minus-Bereich – und das wird auch in den nächsten Monaten so sein. Wir müssen zum 1. Januar 2022 die Preise erhöhen – das tut mir wahnsinnig leid, aber wir haben keine andere Wahl. So geht es allen Tanzschulen.

Wo sind ihre Tänzer nur geblieben?

Lehmann: Auf der Couch. Das sind Langzeitfolgen der Pandemie.

Aber lechzen wir nicht alle danach, wieder etwas zu erleben?

Wenske: Ja, aber da ist noch die im Lockdown gewachsene schlechte Gewohnheit.

Unter welchen Bedingungen ist Tanzen im Moment möglich?

Lehmann: Genesen, geimpft, getestet. Ohne Maske auf der Tanzfläche, aber mit Abstand. Wir haben zudem ein Limit von 30 Personen pro Kurs, außer in der Jugendarbeit.

Im September startet unabhängig vom Angebot für die Mitglieder das neue Tanzschuljahr. Welche Ziele haben Sie?

Lehmann: Das oberste Ziel ist, dass wir nicht wieder schließen müssen. Nichtsdestotrotz bin ich voller Vorfreude auf das, was in den nächsten Monaten passieren wird. Wir starten im September zum Beispiel auch mit unserer legendären Tanzstunde, die in Zusammenarbeit mit den Potsdamer Schulen entstanden ist. Wir haben Kooperationsverträge mit sieben Schulen, die uns ihre 8. und 10. Klassen schicken. Die Jugendlichen lernen bei uns nicht nur das Tanzen, sondern auch das Leben zu genießen. Es gibt eine Bergparty mit drei DJs und Kopfhörern, einen festlichen Abschlussball, ein Seminar für Umgangsformen.

Wenske: Ein anderes Highlight ist – nicht nur für erfahrene Tänzer – das Sonderkursprogramm für historischen Swing-Tanz nach den schnellen Rhythmen der 1920er Jahre. Um so etwas erleben zu können, muss man ansonsten weit fahren. Balboa und Bal-Swing für die feine Ballnacht gibt’s in Potsdam sonst nirgendwo. Es ist ja nicht alles nur Charleston und Swing – es gibt viel mehr und das wird einem hier vermittelt. Es macht riesigen Spaß und ist eine gute Vorbereitung auf die Swing-Tanzparty im November und unseren fünften Zwanzigerjahre-Partyball im Februar.

Von Nadine Fabian