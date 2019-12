Bildungsministerium: Turntrainer ist nicht an Potsdamer Grundschule tätig

Potsdam

Das Brandenburger Bildungsministerium hat auf MAZ-Anfrage ausgeschlossen, dass der Potsdamer Turntrainer, der als Romanautor unter Pseudonym sexuelle Handlungen mit Kindern beschrieben hat, zuletzt an der Zeppelin-Grundschule in Potsdam als Trainer gearbeitet hat. „Der beschriebene Potsdamer Trainer war nicht als Trainer oder Übungsleiter im Auftrag oder an der Zeppelin-Grundschule Potsdam tätig“, so die Auskunft einer Sprecherin.

SC Potsdam distanziert sich von Gerüchten

Das Jugendamt der Stadt Potsdam hatte am Montag bestätigt, dass besagter Trainer in Potsdam in einem Verein tätig sei. Dem betreffenden Verein werde man kommunale Sportanlagen jedoch nur noch zur Verfügung zu stellen, sofern der Übungsleiter dort nicht tätig sei. Diese Bedingung sei auch vertraglich festgehalten worden.

Zudem entgegnete der SC Potsdam, der eine Turnabteilung in seinem Verein hat, Gerüchten, dass der besagte Turntrainer beim SCP Kinder betreut. „Wir, als SC Potsdam stellen in aller Ausdrücklichkeit klar, dass wir weder der besagte Turnverein sind oder waren, noch mit dem dargestellten Turnverein kooperieren oder in Kontakt stehen oder standen“, teilte der Verein in einer Stellungnahme am Dienstagabend mit.

