Palais Ritz feiert Eröffnung

Potsdam

Das Palais Ritz an der Kreuzung von Nuthe- und Berliner Straße hat am Sonntag Eröffnung gefeiert. Das bedeutet vor allem, dass der Zahnarzt Stephan Ziegler, der zudem Inhaber des Gebäudes ist, seine Praxis am Montag offiziell in Betrieb nimmt.

Er teilt sich das Haus, das aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt, mit drei weiteren Praxen: einer kardiologischen, einer orthopädischen und einer für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde. „Wir wollen das Haus ähnlich wie eine Poliklinik führen“, sagt Stephan Ziegler am Sonntag. „Mehrere Fachärzte vor Ort sind um den Patienten herum und können besser kommunizieren.“

Andere Ärzte müssen noch geduldig sein

Bereits im August hatte der erste Arzt seine Praxis eröffnet. Der Kardiologe Stefan Becker behandelt seither Privatpatienten im Kellergeschoss. Am 2. Dezember möchte die HNO-Spezialistin Barbara Lindemann im Erdgeschoss beginnen. Anfang Januar sollen die Orthopäden David Hirsch und Kourosh Peterhansl im Dachgeschoss ihre Behandlungen starten.

Ursprünglich sollte das Ärztehaus in der Nähe der Schiffbauergasse, in dem die Fachpraxen 1100 Quadratmeter Platz haben, schon vor zwei Jahren eröffnet werden. Doch es gab Probleme mit der Genehmigung für eine Erdwärmeanlage, mit Hausschwamm und mit der Erfüllung von Denkmalschutzauflagen.

„Alltagsmenschen“ zieren Vorgarten des Ritz

Zieglers Räume im Potsdamer Palais Ritz sind der erste Ableger von seiner Praxis in Berlin. An den Standort angelehnt, nennt er sein Unternehmen „Ku 64“, was für die Adresse Kurfürstendamm 64 steht.

Ein Hingucker vor dem Gebäude sind die Betonfiguren der Künstlerin Christel Lechner. Ihre „Alltagsmenschen“ stehen vor dem Gebäude und sitzen auch in der Praxis von Kardiologe Stefan Becker. „Die kommen sehr gut an“, sagt Becker. „Draußen fotografieren die Leute sie schon.“

Geschichte des Gebäudes

1842 erbaut, diente das prägnante Gebäude an der großen Kreuzung zunächst als Lazarett. Benannt ist es nach dem königlichen Kämmerer Johann Friedrich Ritz, der Besitzer des Grundstückes war. In den 1930ern wurde es saniert und nach damaligen Maßstäben modernisiert. Dabei wurden historisch wertvolle Elemente zerstört, die Stuckdecken entfernt und die Holzbalkenkonstruktion durch Stahlbeton ersetzt. In der DDR-Zeit wohnten Ärzte des nahen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ im Ritz.

Von Annika Jensen