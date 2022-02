Waldstadt

In der Waldstadt ist erneut ein hektargroßes Biotop gemäht und geräumt worden, in dem zahlreiche Tiere leben und einige nun auch gestorben sind. „Es hatte sich gerade wieder alles erholt“, berichtet Tierschützerin Anke Drohla über die Zeit nach der vorherigen Räumung Anfang Februar 2019. „Fasane, Kaninchen, Fuchs und Igel hatten sich wieder angesiedelt. Jetzt wurde erneut alles plattgemacht, egal, ob dabei Tiere draufgehen.“ Den Fuchs in seinem angestammten Bau im Schuttberg mitten auf dem Acker hat es nicht erwischt, aber einen geschredderten Igel sieht man noch.

„Tote Kaninchen holt sich sofort der Fuchs“, sagt die Tierschützerin und Krankenpflegerin Anke Drohla: „Aber den Igel lässt er lieber liegen.“ Drohla wohnt in einem der Plattenbauten 100 Meter neben dem plattgemachten Biotop und stromert regelmäßig mit ihren Hunden auf der „Wiese“ herum, die nur noch eine regennasse Schlammwüste ist. „Alles, was hier in Bodennähe lebte, ist jetzt weg. Warum hat man das nicht in einem halben Meter Höhe abgemäht? Warum hat man das überhaupt geräumt? Hier wird doch nichts gebaut.“ Jedenfalls sind zeitweise Pläne der Stadt, hier Schulen zu errichten, derzeit nicht mehr im Gespräch.

Diesen Igel hat es bei der Beräumung des Biotopes erwischt. Quelle: Rainer Schüler

Am Rande der Waldstadt wurde erneut ein Biotop geräumt. Quelle: Rainer Schüler

Hüfthoch habe hier das Gras gestanden und im Sommer bunt geblüht, erzählt sie. Das Bienensummen war unüberhörbar, Fasane flogen auf, Kaninchen nahmen Reißaus vor den Hunden. Sogar Rehe wurden schon gesichtet.

„Montag und Dienstag war das“, berichtet Augenzeugin Renate Kiesel, die am Freitag mit Hund Amigo unterwegs ist: „Wie wild“ ist ihren Worten zufolge ein Traktor mit riesen Rädern auf dem Acker hin und her gefahren, mit einem Forstmulcher dran. „Der kam immer wieder mit Tempo auf mich zu. Wollte der Fahrer mich vertreiben?“

Paradies für Wild- und Haustiere

Die Hunde hätten sich „pudelwohl“ gefühlt auf dem wild wachsenden Acker und nie ein Tier erlegt; auch die Wildtiere hätten sich wieder heimisch gefühlt, nachdem sie vor drei Jahren rabiat in einer ähnlichen Aktion vertrieben worden waren. Damals standen allerdings noch große Buschgruppen und kleinere Bäume auf dem Acker, der den Anwohnern zufolge mal eine Mutterboden- und Bauschuttdeponie war und kontaminiert sein soll. Deshalb ist die Fläche im Besitz der Berliner Gesa, der Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten. Wie die MAZ dort am Montag erfuhr, ist zumindest ein Teil der früheren Deponie an einen Pächter gegeben worden, zu dem die Gesa aber aus Datenschutzgründen nichts sagt.

Amigo (r.) und seine Hundefreunde lieben das hohe Gras, sehen hier aber nach dem „Mähen“ verwirrt aus. Quelle: Rainer Schüler

„Da in der Bauminsel in der Mitte liegen die Trümmer des Stadtschlosses“, erzählt Kiesel, was alle Waldstädter der Gegend zu wissen glauben. Drin gegraben hat noch niemand; aber diverser Hausmüll wird auch heute noch dorthin entsorgt, illegal.

Das Biotop ist ein weiteres Mal zerstört. Der Stadt gehört das Gelände nicht, wie die MAZ bei der Pressestelle erfuhr. An einem Tor vor dem Acker weist die RTE-Umweltservice GmbH darauf hin, dass der Platz „auf Grund der Witterung bis auf Weiteres geschlossen ist.“ Das Unternehmen hat der MAZ gegenüber erklärt, mit der Beräumung nichts zu tun zu haben. Tatsächlich gehört die ehemalige Mutterbodendeponie der Berliner Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Alstandorten (Gesa), die entsprechende Objekte von der Treuhandgesellschaft übernommen, für dieses aber keine Pläne hat.

„Verbuschung“ soll verhindert werden

„Der Sachverhalt wiederholt sich alle zwei, drei Jahre“, sagte Immobilienverwalter Kay Grimm der Märkischen Allgemeinen Zeitung: Man müsse immer wieder mulchen, um eine „Verbuschung“ zu verhindern; warum man das verhindern muss, sagte er nicht: „Wir wollen hier keine Abenteuerlandschaft. Es könnte ja auch gefährlich werden, wenn jemand in einen Kaninchenbau hineintritt.“ Ihm sei keine Methode bekannt, wie man so einen Bewuchs etwa in Kniehöhe mähen kann: „Dann fasst vermutlich die Maschine das nicht mehr.“ Man werde den Vorschlag der Anwohner aber an die Ausführenden weitergeben.

Im Wald zwischen dem Biotop auf der ehemaligen Deponie und den Wohnbauten der Waldstadt gibt es viel gefährlichen Windbruch, kritisiert Anwohnerin Anke Drohla. Quelle: Rainer Schüler

„Aufräumen auf dem Feld und den Wald daneben verrotten lassen – das passt nicht zusammen“, findet Anke Drohla. In dem verwahrlosten Waldstück, wo sich Kinder eine Bude gebaut haben, gibt es zahlreiche halb umgestürzte Sturmbruch-Bäume, die nur noch einen Windstoß brauchen, um vollends zu fallen. Hier sei die Stadt mit Gefahrenabwehr gefordert, sagt die Anwohnerin.

Von Rainer Schüler